США внесли 27 украинцев в базу «худших из худших» преступников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Американское ведомство внесло этих украинских граждан в категорию «худших из худших», куда попадают иностранцы, задержанные службой иммиграционного и таможенного контроля за тяжкие преступления, передает ТАСС.

В перечень попали те, кто в последние 11 месяцев был задержан и признан виновным в ограблениях, мошенничестве, вооруженных нападениях, торговле наркотиками и преступлениях сексуального характера. Представителей Украины в этом списке больше, чем из других бывших советских республик.

В ведомстве сообщили, что основная часть базы состоит из выходцев из латиноамериканских стран, а количество граждан Мексики, уже занесенных в данный реестр, составляет несколько тысяч человек.

Напомним, из США на Украину вернулись 50 граждан. Группа прибыла через пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей.