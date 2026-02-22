Литва заинтересовалась покупкой технологии ракет ВСУ «Паляница», «Лютый» и FP-5

Tекст: Денис Тельманов

Литва рассматривает возможность приобретения украинских технологий в сфере дальнобойного оружия, передает ТАСС со ссылкой на интервью командующего литовской армией Раймундаса Вайкшнораса газете Die Welt. По его словам, Киев уже создал несколько таких образцов.

«Украина разработала ряд систем большой дальности: «Паляница», «Лютый», FP-5 «Фламинго». Мы изучаем такие возможности», – заявил Вайкшнорас.

Он пояснил, что часть вооружений, которые Литва уже имеет или планирует закупить, оснащена так называемыми kill switches, способными прерывать или блокировать GPS-соединение, а также программно исключать цели в отдельных районах.

Генерал подчеркнул, что для Вильнюса важно иметь собственный потенциал, находящийся под национальным контролем, в том числе через кооперацию с Украиной или трансфер ее технологий.

По его оценке, такие системы стали бы «инструментом сдерживания», однако Литва как небольшая страна по-прежнему остается зависимой от поддержки союзников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные планы по размещению тысяч немецких военнослужащих в Литве оказались под угрозой из-за нежелания солдат служить на этой территории.

Прибалтийские республики и Северная Европа рассматриваются экспертами как плацдарм для возможного нападения на Россию и источники угроз вплоть до блокады Калининградской области и ударов по Санкт-Петербургу.

Семь литовских наемников отказались от тренировок в зоне СВО из-за страха перед интенсивной имитацией боя.