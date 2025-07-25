Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.2 комментария
Кремль спросили об участии в СВО гражданина США
Песков сообщил о возможности добровольного контракта гражданина США на СВО
К подписанию контракта для участия в спецоперации на Украине гражданин США Дерек Хаффман мог быть допущен исключительно на добровольной основе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает сведениями о гражданине США Дереке Хаффмане, который, по сообщениям СМИ, мог приехать в Россию и отправиться на специальную военную операцию, передает ТАСС.
По словам Пескова, он впервые слышит о таком человеке и не знает, поступали ли какие-либо запросы от Вашингтона по этому поводу.
Отвечая на вопросы журналистов, Песков подчеркнул: «Если он приехал в Россию, то он мог, конечно, подписать контракт с Минобороны и мог это сделать только добровольно – никто его принудить не мог».
Песков порекомендовал уточнять детали в Министерстве обороны России.
Ранее помогавший ВС России из тыла ВСУ американец Дэниэл Мартиндейл получил российский паспорт.