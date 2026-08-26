Залужный вызвался вывести Украину из иудейской пустыни

Tекст: Василий Стоякин

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный находится в странном положении. Он совершенно не хочет заниматься политикой, а хочет быть главкомом. Но его мнение на этот счет никого не интересует, и именно как политику ему доверяют потенциальные избиратели (по данным июльского исследования Социологической группы «Рейтинг», первое место в рейтинге с 70%), а главное – спонсоры Украины.

Впрочем, иногда его все же спрашивают о предпочтениях. В январе Залужный приезжал на Украину, и врио президента Владимир Зеленский спросил его, не хочет ли он отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства ради одной коалиции с ним, Зеленским. Поскольку сделано это было без уважения, пришлось отказать.

Впрочем, президентские выборы на Украине не назначены и нет заслуживающих доверия прогнозов о том, когда именно они пройдут. Их требует провести экс-министр Михаил Федоров, тоже обладающий высокой поддержкой (в том же рейтинге он на втором месте, в то время как врио президента на четвертом после главы своего офиса Кирилла Буданова*). Однако он «лицо именно неофициальное, а пожалуй и праздное».

Как следствие, приходится проводить избирательную кампанию, не привлекая внимания ЦИК. В рамках этой стратегии Залужный разместил в украинском издании NV статью «За пять лет до выхода из пустыни. Решающий момент для украинской Независимости», насчет которой стоит знать несколько вещей.

Во-первых, повод для появления статьи – 35-летняя годовщина принятия Акта о независимости Украины. То, что документ принимался органом власти совсем другого государства – УССР, добавляет в празднования абсурда.

Во-вторых, NV (New Voice of Ukraine) издание не случайное. Оно представляет т.н. «партию соросят» в украинской элите, чей теневой лидер и главный спонсор NV – чешский медиамагнат Томаш Фиала. Сейчас эта группа, также известная как «грантоеды», находится как бы в оппозиции – воюют за Федорова против Зеленского.

В-третьих, Залужный в NV постоянный автор, это уже пятая его статья. Но доподлинно неизвестно, какова доля собственных мыслей Залужного в тексте и есть ли они вообще (не только в статье, но и в самом Залужном).

В-четвертых, если независимой Украине 35 лет, то Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. На это Залужный и намекает в названии. Ссылки на этот ветхозаветный сюжет в исполнении человека, которого считают антисемитом, выглядят импозантно.

Что же касается текста, констатировав, что украинская общественность разочаровалась в бессмысленном шатании по пустыне, Залужный переходит к обычному для украинской политики вранью в адрес России. Бывший главком утверждает, что российское руководство хочет восстановить СССР и поэтому… не признает Украину. Так Залужный навязывает представление о России как об экзистенциальной угрозе для Украины.

Отдав должное идеологическим штампам, генерал возвращается к Украине и внезапно обнаруживает страшное. «Что-то пошло не так. Вместо построения Украинского государства, за которое боролись и умирали тысячи украинцев, мы получили кланово-олигархическую республику, которая, отстаивая интересы одних, системно разрушала веру и единство общества», – пишет бывший главком.

В этом – внезапно – виновата не Россия. Россия в тексте генерала присутствует как постоянная угроза, но в этом украинцы виноваты сами. Правда, Залужный еще не разобрался, это «ошибки или просто чей-то план».

В последних словах – жирный намек на то, чем намерен заниматься Залужный, став президентом: искать врагов нации и державы. Правда, Зеленский тоже обещал «сажать осенью», а сейчас сажают людей из его окружения. А генерал даже не обещает толком, дескать, история разберется.

Что именно подразумевается под «украинским государством», и почему кланово-олигархическая республика не может им быть, не уточняется. Но в истории Украины уже было два «Украинских государства» по самоназванию – гетманат Скоропадского в 1918 году и нечто, провозглашенное бандеровцами 30 июня 1941 года во Львове.

Какие же ошибки видит Залужный в новейшей истории Украины, «которую и сегодня кто-то пытается переписать» (интересно даже, кто этот кто-то)?

Во-первых, сокращение армии и военной промышленности. Именно в этой части делается важная оговорка:

«Возможно, действительно, на фоне нестабильности государственных институтов молодого государства стоило пойти на уступки России, чтобы не допустить войны еще тогда – более 30 лет назад».

При этом 30 лет назад никакая война Украине не угрожала. А сейчас ей что-то мешает пойти на уступки, хотя ничего невыполнимого Россия не предлагает.

Во-вторых, Будапештский меморандум. Но генерал не тоскует по утраченному ядерному оружию, а пишет, что «безопасность государства не может основываться исключительно на внешних заверениях или даже гарантиях», а участие в международных союзах (намек на НАТО) полезно «лишь тогда, когда за государством стоит собственная сила».

В-третьих, Минск-2, то есть соглашения, положенные в основу неустойчивого перемирия в Донбассе в 2015 году. «Шанс дается один раз», – пишет генерал. Из дальнейшего текста следует, что речь идет о шансе на продолжение войны.

Залужный еще тогда был готов идти на Москву, но ему не дали.

Сейчас, по его мысли, «единственный выход – это прекращение огня», но «цель – это все же победа». То ли считает, что прекращение огня – уже победа, то ли намекает, что нужно прекратить огонь, чтобы собраться с силами и одержать победу потом. Для кандидата на высший пост в государстве он чрезвычайно невнятен.

Так, согласно тексту, «Украина стала одним из главных полигонов военно-технологической революции XXI века и должна была бы стать едва ли не самой мощной державой в мире». Однако полигон не является субъектом. Им попользовались – и выбросили. Хотя оговорка про «должна была бы», наверное, как раз про это.

С другой стороны, он прав в том, что ВСУ сейчас является одной из двух сильнейших армий мира, так как больше ни у кого опыта современной сухопутной войны попросту нет. Глобальный вывод из этого делается двоякий.

«Украина стала одним из ключевых субъектов формирования новой европейской архитектуры безопасности», но есть основания полагать, что Европа не готова, чтобы ее безопасность обеспечивал полигон.

А «любой, кто обещает экономический рост и восстановление, пренебрегая ключевым фактором безопасности, – это «пророк», предрекающий нам всем уже известный путь». Наверняка имеются в виду 40 лет хождения по пустыне за евреем.

Если попытаться выразить содержание статьи одним словом, то это слово (что логично для генерала) милитаризация.

При этом Залужный выражает мнение достаточно значительной группы населения Украины. В данных исследования группы «Рейтинг» первое место (38%) среди вариантов возможного статуса Украины после войны занимает позиция «самодостаточное государство-«крепость», которое опирается только на свои силы (без союзов)».

Однако в статье не содержатся ответы на два принципиально важных вопроса.

Первый – откуда взять деньги на милитаризацию, с учетом того, что в бюджете Минобороны Украины прямо сейчас зияет дыра в 27-30 млрд долларов.

Второй – что же делать с «кланово-олигархической республикой». То ли генерал на эту тему еще не подумал, то ли, наоборот, подумал, но результаты его размышлений избирателям не понравятся. Особенно в том случае, если он собирается возглавить «кланово-олигархическую республику» и продолжить войну, распределяя западные деньги на нее по своим людям, а собственную долю возвращать на хранение в Лондон. Все это есть уже сейчас, а значит нет никакого выбора.

Может, так жаже лучше. Украинцам всякий раз предлагают выбор между плохим и худшим. И они неизменно выбирают худшее.

