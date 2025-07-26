Сикорский вынес Зеленскому резкое предупреждение о коррупции

Зеленский запер послов G7 в комнате без связи на время принятия закона о НАБУ

Tекст: Вера Басилая

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил возмущение действиями Владимира Зеленского, который, по его словам, запер прибывших в Киев послов G7 в отдельном помещении и лишил их связи на два часа, передает РИА «Новости».

По словам депутата, дипломаты поделились с западными журналистами, что оценили этот шаг как способ заставить их молчать и не допустить преждевременной утечки информации о подписании закона.

Гончаренко считает, что этот поступок указывает на понимание Зеленским возможной негативной реакции западных партнеров, но он все же предпочел рискнуть поддержкой Украины ради собственных интересов.

На ваш взгляд Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине? Массовые протесты

Реакция Запада

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Ранее Владимир Зеленский подписал закон о переводе НАБУ и САП в подчинение генпрокурору.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Владимира Зеленского по поводу изменений, лишающих независимости два антикоррупционных ведомства.

СМИ сообщили, что Зеленский под давлением Запада решил отменить изменения в законе о НАБУ и САП.

В Киеве и других городах Украины вспыхнули протесты, которые не утихли даже после решения Зеленского вернуть полномочия НАБУ.

Зеленский признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП после массовых протестов.