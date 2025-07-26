  • Новость часаРоссийские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    8 комментариев
    26 июля 2025, 12:36 • Новости дня

    Сикорский вынес Зеленскому резкое предупреждение о коррупции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский призвал украинские власти не прекращать усилия по борьбе с коррупцией, подчеркнув опасность отказа от этих мер.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал от Владимира Зеленского не сворачивать антикоррупционную деятельность, передает РИА «Новости». В официальном сообщении ведомства в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) сказано: «Мы сообщили Зеленскому, что худшее, что он может сейчас сделать, – это отказаться от борьбы с коррупцией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Верховной рады заявили, что обыски у детективов НАБУ связаны с конфликтом между главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим замсекретаря СНБО Сергеем Кривоносом. Служба безопасности Украины провела массовые обыски у сотрудников антикоррупционного бюро страны. Издание Bloomberg сообщило, что эти события могут привести к потере Киевом европейской помощи.

    25 июля 2025, 19:18 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попытки срыва стамбульских переговоров
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попытки срыва стамбульских переговоров
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия запросила проведение 31 июля заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о попытках срыва российско-украинских переговоров в Стамбуле.

    Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза, передает ТАСС. «Мы давно и последовательно предлагали решить украинский кризис через дипломатию. Но вас (Запад) это не устраивает, пока вы готовы воевать с Россией и дальше руками украинцев. И то, что их становится все меньше, вас абсолютно не волнует», – заявил Полянский, обращаясь к представителям западных стран.

    По его словам, на предстоящем заседании Россия предлагает сосредоточиться на анализе действий, препятствующих поиску дипломатического решения конфликта, в том числе попыток сорвать прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

    Накануне в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась около 40 минут. Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны.

    США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины.

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    25 июля 2025, 14:54 • Новости дня
    Зеленский запер послов G7 в комнате без связи на время принятия закона о НАБУ

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что во время подписания закона, лишающего НАБУ и САП независимости, дипломатов G7 на Украине на два часа изолировали в комнате без связи.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил возмущение действиями Владимира Зеленского, который, по его словам, запер прибывших в Киев послов G7 в отдельном помещении и лишил их связи на два часа, передает РИА «Новости».

    По словам депутата, дипломаты поделились с западными журналистами, что оценили этот шаг как способ заставить их молчать и не допустить преждевременной утечки информации о подписании закона.

    Гончаренко считает, что этот поступок указывает на понимание Зеленским возможной негативной реакции западных партнеров, но он все же предпочел рискнуть поддержкой Украины ради собственных интересов.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Ранее Владимир Зеленский подписал закон о переводе НАБУ и САП в подчинение генпрокурору.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Владимира Зеленского по поводу изменений, лишающих независимости два антикоррупционных ведомства.

    СМИ сообщили, что Зеленский под давлением Запада решил отменить изменения в законе о НАБУ и САП.

    В Киеве и других городах Украины вспыхнули протесты, которые не утихли даже после решения Зеленского вернуть полномочия НАБУ.

    Зеленский признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП после массовых протестов.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    25 июля 2025, 12:56 • Новости дня
    Кремль счел крайне маловероятной встречу Путина и Зеленского до конца августа
    Кремль счел крайне маловероятной встречу Путина и Зеленского до конца августа
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа крайне маловероятна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что переговоры на высшем уровне должны завершить процесс урегулирования и зафиксировать все достигнутые договоренности, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли».

    По словам представителя Кремля, позиция России изложена в проекте меморандума, который был передан украинской стороне.

    Он добавил, что в настоящее время проекты меморандумов по урегулированию конфликта диаметрально противоположны, поэтому стороны ждет большая и сложная работа.

    Ранее Зеленский заявил о продвижении в переговорах по вопросу организации встречи с Путиным.

    Песков отметил, что Киев предлагает договориться о встрече до достижения конкретных соглашений.

    Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул важность предварительной проработки условий для возможной встречи лидеров.

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    25 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    FT: Депутаты Зеленского испугались голосования по отмене закона о НАБУ
    FT: Депутаты Зеленского испугались голосования по отмене закона о НАБУ
    @ Vadym Sarakhan/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Десятки депутатов из партии Владимира Зеленского «Слуга народа» опасаются голосовать по законопроекту о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), пишет Financial Times (FT).

    По данным FT, опасения связаны с риском проверок со стороны этих ведомств, поскольку ранее депутаты поддержали отмену их независимости, что вызвало масштабные протесты на Украине, передает РИА «Новости».

    Издание сообщило, что около 70 депутатов правящей партии выразили тревогу по поводу нового законопроекта. «Появился страх возмездия», – говорится в материале.

    Некоторые народные избранники даже рассматривают возможность сдать мандаты, чтобы не участвовать в голосовании по инициативам, связанным с антикоррупционными органами. Издание уточняет, что спикер парламента Руслан Стефанчук назначил рассмотрение законопроекта на 31 июля, однако из-за опасений среди депутатов заседание может быть перенесено или отложено.

    По словам одного из депутатов, несмотря на атмосферу страха, шансы на принятие нового закона достаточно высоки, поскольку для этого достаточно 226 голосов.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Издание The Spectator писало, что подписание закона, лишающего антикоррупционные органы на Украине независимости, нанесло непоправимый урон репутации Владимира Зеленского как в стране, так и за ее пределами.

    Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП. Он признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП после массовых протестов в Киеве и других городах Украины.

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    25 июля 2025, 18:07 • Новости дня
    Белоусов сообщил о продвижении ВС России на Октябрьском направлении

    Белоусов заявил о продвижении 5-й мотострелковой бригады ВС РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают наступательные действия на Октябрьском направлении, добившись улучшения позиций, как отметил глава Минобороны РФ.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России уверенно продвигаются вперед на Октябрьском направлении, передает ТАСС.

    Белоусов подчеркнул, что «воины-гвардейцы уверенно продвигаются вперед на Октябрьском направлении, улучшают положение российских войск, являются примером мужества и стойкости при выполнении поставленных боевых задач».

    Выступая перед бойцами, министр особо отметил их вклад в освобождение населенного пункта Новоэкономическое в ДНР и поблагодарил военных за проявленное мужество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили Варачино в Сумской области. Беспилотники «Герань-2» нанесли удар по складам 117-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотой Колодезь на Октябрьском направлении. Саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов.

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    25 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Военкор Гавриш рассказал о начале боев в Красноармейске

    Военкор Гавриш сообщил о боях в городской застройке Красноармейска

    Военкор Гавриш рассказал о начале боев в Красноармейске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные вошли в Красноармейск (Покровск), где уже начались ожесточенные бои в городской застройке, сообщил военкор Алексей Гавриш в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Российские войска продолжают активное наступление на Красноармейск (Покровск) в ДНР, сообщил военкор Алексей Гавриш в эфире программы «60 минут», передает «Россия 1». По его словам, бойцы ВС России уже ведут бои в городской застройке, штурм города не прекращается ни на минуту.

    Гавриш сообщил, что российские военные закрепились в центре села Зверево и, продвигаясь через поселок Леонтовичи, смогли пройти узкой полосой до застроек самого Красноармейска.

    Военкор отметил, что у ВСУ наблюдается катастрофическая нехватка пехоты, украинские силы в основном сдерживают наступление российской армии с помощью беспилотников. Гавриш предположил, что Красноармейск будет освобождаться по секторам: город «будет нарезаться на «пирог» и секторами будет освобождаться».

    Также он сообщил, что бои идут не только в самом городе, но и в его окрестностях – в районах населенных пунктов Чунишино, Удачное и Мирноград.

    Ранее сообщалось, что на окраинах Красноармейска в ДНР начались ожесточенные бои. Глава ДНР Денис Пушилин ранее рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске.

    Подполье сообщило о массовом отказе бойцов ВСУ отправляться под Красноармейск.

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    25 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    Россия обвинила Киев в попытке «спасти шкуру Зеленского» ценой будущего Украины
    Россия обвинила Киев в попытке «спасти шкуру Зеленского» ценой будущего Украины
    @ Gregorio Borgia/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим пытается «спасти шкуру» своего лидера Владимира Зеленского и ради этого готов пожертвовать Украиной, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру (Владимира) Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос». – приводит слова Полянского РИА «Новости».

    Он заявил, что данный вопрос планируется обсудить на заседании Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия запросила проведение 31 июля заседания Совета Безопасности ООН по вопросу попыток срыва российско-украинских переговоров в Стамбуле. В миссии Пакистана при ООН, которая председательствует в Совбезе в июле, подтвердили назначение заседания на 31 июля, оно начнется в 17.00 мск (10.00 по времени Нью-Йорка).

    В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.

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    26 июля 2025, 03:54 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове прозвучала серия из десяти взрывов, также взрывы произошли в Днепропетровской и Сумской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    Несколько взрывов произошли в Киевском районе Харькова, передает ТАСС.

    Новые взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске). Кроме того, взрывы произошли в городе Шостка Сумской области.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что в Днепре и Каменском (Днепропетровске и Днепродзержинске) зафиксированы «мощные взрывы и пожары». В частности, горит здание ТЦ, которое использовалось для изготовления беспилотников.

    Напомним, украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове и Днепропетровске.

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    25 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    The Spectator: Зеленский не сможет отмыться за позорный закон
    The Spectator: Зеленский не сможет отмыться за позорный закон
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подписание закона, лишающего антикоррупционные органы на Украине независимости, нанесло непоправимый урон репутации Владимира Зеленского как в стране, так и за ее пределами, пишет The Spectator.

    Как пишет The Spectator, Зеленский впервые столкнулся с массовыми протестами под своими окнами, вызванными подписанием закона, лишающего антикоррупционные органы независимости. Против инициативы выступили не только граждане, но и западные союзники, включая президента Франции Эммануэля Макрон и главу Евросовета Антониу Кошту.

    На третий день протестов Зеленский представил контрзакон, чтобы отменить принятый ранее акт. Парламентарии должны вернуться с четырехнедельных каникул для голосования. «Важно, чтобы мы сохранили единство. Важно, чтобы мы уважали позицию всех украинцев», – заявил глава киевского режима.

    В результате Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) продолжат расследовать дела против политиков. Однако отмечается, что скандал нанес непоправимый урон репутации Зеленского как внутри страны, так и за ее пределами.

    По данным издания, лично к Зеленскому доказательств коррупции нет, однако фигурантами расследований НАБУ являются его ближайшие соратники и ряд депутатов, поддержавших инициированный закон. Среди них – глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко и вице-премьер Алексей Чернышов. Оба отвергают обвинения.

    Издание отмечает, что даже после отмены скандального закона «пятно» на репутации Зеленского останется неизгладимым.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Ранее в Киеве на акции протеста мужчины в балаклавах сожгли портреты украинского лидера Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

    СМИ сообщили, что Владимир Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП. Зеленский признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП после массовых протестов в Киеве и других городах Украины.

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    25 июля 2025, 23:58 • Новости дня
    Киев выдал Москве сбежавшего из России для вступления в ВСУ жителя Чебоксар
    Киев выдал Москве сбежавшего из России для вступления в ВСУ жителя Чебоксар
    @ с личной страницы vk.com

    Tекст: Антон Антонов

    Алексей Герасимов (внесен в список террористов в России) из Чебоксар, который сбежал на Украину, чтобы вступить в ВСУ и участвовать в боях против российских войск, был выдан Киевом российской стороне в рамках обмена пленными, сообщают информационные агентства.

    21-летний студент добровольно пересек границу, чтобы вступить в ВСУ. При этом он отказался участвовать в боевых действиях до заключения контракта с ВСУ. В результате он девять месяцев находился в миграционном лагере, а затем украинский суд постановил выдворить его из страны, передает ИА «Регнум».

    В мае 2025 года Киев включил его в список из 120 гражданских, возвращенных России в рамках обмена пленными. Сейчас он находится в следственном изоляторе, его внесли в перечень террористов.

    Мужчина, долгое время общавшийся с россиянином, рассказал, что тот верил в общение с «духом дерева». А отец россиянина в разговоре с журналистами пригрозил «черной магией»: «Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия и Украина провели первую передачу пленных в рамках обмена «1000 на 1000». В результате обмена в Россию были возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц. Российская сторона также передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

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    25 июля 2025, 18:15 • Новости дня
    Депутат Рады рассказала о новых уголовных делах против Кличко и Порошенко
    Депутат Рады рассказала о новых уголовных делах против Кличко и Порошенко
    @ REUTERS/Viktor Gurniak

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский депутат заявила о намерениях властей привлечь Виталия Кличко и Петра Порошенко (признан экстремистом в России) к уголовной ответственности.

    По информации, которую передает ТАСС, депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о подготовке уголовного дела в отношении мэра Киева Виталия Кличко. По ее словам, аналогичное дело готовится и против бывшего президента Украины Петра Порошенко, против которого ранее уже были введены санкции указом Владимира Зеленского.

    «Против Порошенко готовят обвинения, я думаю, что Руслан Кравченко их подпишет. Против Кличко готовят обвинения, думаю, что Руслан Кравченко их подпишет», – сказала Скороход в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву.

    Между Кличко и украинскими властями, в частности президентом и его командой, в последние годы отмечались регулярные политические конфликты. Кличко неоднократно обвинял руководство страны в попытках централизации власти, давлении на оппозицию и инициировании уголовных дел по надуманным причинам.

    На фоне подписания президентом закона о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Киеве и других городах прошли митинги. Кличко принял участие в протестах, которые 22 июля собрали около двух тысяч человек в столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве второй день подряд проходят протесты против закона, ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

    Процесс принятия этого закона Верховной радой и его подписание Владимиром Зеленским заняли менее суток. Митинги против действий киевских властей начались довольно быстро, а Офис Зеленского не смог предпринять меры против протестующих.

    Мэр Киева Виталий Кличко приходил к месту протестов выступающих против закона. В интервью немецкому каналу NTV Кличко критиковал Владимира Зеленского за отсутствие контактов с местными властями.

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    26 июля 2025, 07:34 • Новости дня
    Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Голубовки и Бойковки
    Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Голубовки и Бойковки
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные заняли Голубовку под Купянском в Харьковской области Украины, а также Бойковку в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, армия России улучшила тактическое положение в северной части Радьковки, «действовала в районе Московки». «Также нашими войсками была занята Голубовка. На данный момент идет зачистка местности», – приводит его слова ТАСС.

    Марочко уточнил, что зачистка местности необходима для дальнейшего выравнивания линии фронта у Голубовки, после чего возможно продвижение российских подразделений к Купянску. Он отметил, что в окрестностях Купянска Киев сосредоточил до трех бригад ВСУ.

    Также российские военные после освобождения Новоторецкого быстро вошли в соседнюю Бойковку в ДНР, где сейчас продолжается зачистка. Эксперт отметил, что основные силы ВСУ покинули населенный пункт, однако отдельные отряды еще присутствуют в окрестностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР. Вооруженные силы Украины вывели из Купянска почти всех офицеров и убрали пункты управления.

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    26 июля 2025, 05:43 • Новости дня
    Сырский назвал пять «самых горячих направлений» на фронте для ВСУ
    Сырский назвал пять «самых горячих направлений» на фронте для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский назвал пять направлений на фронте, где сложилась наиболее напряженная обстановка для ВСУ.

    Сырский отметил, что он подробно рассказал о ситуации на фронте во время заседания ставки верховного главнокомандующего Украины. Он назвал « самые горячие направления» для ВСУ. По его словам, наиболее напряженная ситуация сейчас на Покровском (под Красноармейском ДНР), Новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области Украины), Северослобожанском (север Сумской области Украины), Добропольском (северо-запад ДНР) и Лиманском (север ДНР) направлениях, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский накануне заявил, что ситуация для вооруженных сил Украины на участке фронта возле Красноармейска остается наиболее напряженной.


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    25 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Французский политик раскритиковал слова Зеленского о зарплатах в ВСУ

    Французский политик Филиппо раскритиковал слова Зеленского о зарплатах в ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о финансировании зарплат для украинских военных.

    «Разве он не может заплатить за них всем тем, что он уже у нас отнимает?!» – написал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский обратился к западным странам с просьбой выделить 65 млрд долларов на покрытие дефицита бюджета и производство вооружений. По его словам, 40 млрд долларов необходимы для покрытия бюджетного дефицита, еще 25 млрд долларов требуются на изготовление ракет, дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Он также сообщил, что ищет у Запада дополнительные средства для выплат военным ВСУ.

    Ранее он просил у западноевропейских партнеров ежегодно направлять 40 млрд долларов на поддержку Украины.

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    26 июля 2025, 11:23 • Новости дня
    ВСУ признали гибель украинских пленных на борту Ил-76
    ВСУ признали гибель украинских пленных на борту Ил-76
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Львове прошли похороны 12 украинских пленных, погибших при крушении российского Ил-76, сбитого в январе над Белгородской областью.

    Вооруженные силы Украины подтвердили, что на борту сбитого в январе 2024 года Ил-76 в Белгородской области находились украинские пленные, передает ТАСС.

    Представители 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила сообщили об этом на своей странице в Facebook (деятельность компании Meta признана экстремистской в России).

    Во Львове прошли похороны 12 военных, находившихся среди пленных на борту российского самолета Ил-76. Тела погибших удалось вернуть только сейчас, отмечают в бригаде.

    «Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. <…> Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня мы провели их в последний путь», – говорится в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МВД Украины Леонид Тимченко подтвердил, что на борту сбитого Ил-76 находились украинские пленные. Следственный комитет России заявил, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины из комплекса Patriot. Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных.

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    Дело о взрыве в ЖК «Алые паруса» переквалифицировали на теракт
    Патрушев посоветовал представителям НАТО выучить русский для понимания Путина
    Сырский назвал пять «самых горячих направлений» на фронте для ВСУ
    Reuters усомнилось в намерении Трампа вводить санкции против российской нефти
    Офицер ВМС заявил о возможности поставок оружия Киеву Бразилией

    Когда россияне снова смогут покупать дома и машины

    Банк России резко снизил ставку – сразу на два процентных пункта. Обычно это напрямую сказывается на ставках по кредитам и депозитам. И для рубля смягчение политики ЦБ означает путь к ослаблению. Однако реальная ситуация в России не такая однозначная, как в учебниках. Какого же эффекта стоит ждать? Подробности

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    Зеленский встал на путь Януковича

    На фоне массовых протестов на Украине и давления со стороны Запада Владимир Зеленский решил восстановить полномочия антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Соответствующий законопроект он уже внес в Раду. Однако в экспертном сообществе усомнились в том, что ему это поможет, так как Зеленский начал повторять стратегические ошибки Виктора Януковича. Подробности

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    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев

    Приезжим из Средней Азии отказывают во въезде в Россию за подписку в интернете на проукраинские каналы, а также паблики террористов и экстремистов. Как говорят эксперты, эти проверки проводятся выборочно, но подобная работа должна быть системной. При этом особое подозрение должны вызывать приезжие с «чистыми» телефонами без следов переписок в мессенджерах. Подробности

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    Европа разрушила шанс найти крупного союзника в борьбе против США

    «Саммит Китай-ЕС не решил ни одного проблемного вопроса», – констатирует европейская пресса – но на самом деле эта оценка выглядит еще очень оптимистичной. В реальности встреча полностью провалена, и тем самым Евросоюз упустил возможность договориться с Китаем о совместном противостоянии Соединенным Штатам Америки. А все, похоже, из-за России. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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