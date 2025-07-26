Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Сикорский вынес Зеленскому резкое предупреждение о коррупции
Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский призвал украинские власти не прекращать усилия по борьбе с коррупцией, подчеркнув опасность отказа от этих мер.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал от Владимира Зеленского не сворачивать антикоррупционную деятельность, передает РИА «Новости». В официальном сообщении ведомства в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) сказано: «Мы сообщили Зеленскому, что худшее, что он может сейчас сделать, – это отказаться от борьбы с коррупцией».
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Верховной рады заявили, что обыски у детективов НАБУ связаны с конфликтом между главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим замсекретаря СНБО Сергеем Кривоносом. Служба безопасности Украины провела массовые обыски у сотрудников антикоррупционного бюро страны. Издание Bloomberg сообщило, что эти события могут привести к потере Киевом европейской помощи.