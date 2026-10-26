Прокурор запросил 15 лет колонии экс-главе Минздрава Архангельской области

Tекст: Валерия Городецкая

Герштанский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и подозревается в получении взятки в особо крупном размере, пишет ТАСС. «Запрошено 15 лет колонии строгого режима, штраф в 400 млн рублей, а также запрет занимать госдолжности на 12 лет», – сообщили в Октябрьском районном суде Архангельска.

Бывший министр возглавлял ведомство с 2020 года и ушел в отставку 19 сентября 2025 года. Через два дня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Обвинение также запросило 10 лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей для бывшего директора регионального ГУП «Фармация» Алексея Литвинюка, которого обвиняют в передаче особо крупной взятки. Ему хотят запретить занимать госдолжности в течение шести лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд назначил реальный тюремный срок бывшему министру природных ресурсов Оренбургской области Александру Самбурскому по делу о взятках.

В апреле бывший руководитель фармдистрибьютора «Профитмед» Дмитрий Свирин получил семь с половиной лет лишения свободы за крупное мошенничество.

В сентябре прошлого года бывшего главу архангельского Минздрава заключили под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.