Суд арестовал экс-министра здравоохранения Архангельской области на два месяца

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал экс-министра здравоохранения Архангельской области сроком на два месяца, передает ТАСС. Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что суд поддержал ходатайство следователя и прокурора о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело в отношении бывшего чиновника возбуждено следственным отделением РУФСБ России по Архангельской области по части 3 статьи 285 УК РФ, предусматривающей ответственность за злоупотребление должностными полномочиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Котласе мать арестовали по подозрению в убийстве двух детей путем утопления в ванне. Экс-депутата Шилкина обвинили в растрате 23 млн рублей. Суд арестовал экс-мэра Архангельска после его участия в пробеге на элитных автомобилях.