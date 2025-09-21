Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.2 комментария
Суд арестовал экс-министра здравоохранения Архангельской области на два месяца
Бывший глава регионального Минздрава Архангельской области заключён под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал экс-министра здравоохранения Архангельской области сроком на два месяца, передает ТАСС. Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что суд поддержал ходатайство следователя и прокурора о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело в отношении бывшего чиновника возбуждено следственным отделением РУФСБ России по Архангельской области по части 3 статьи 285 УК РФ, предусматривающей ответственность за злоупотребление должностными полномочиями.
