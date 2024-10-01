Экс-депутат Шилкин обвинен в растрате 23 млн рублей

Бывшему депутату Госдумы Григорию Шилкину предъявили обвинение в растрате 23 млн рублей

Tекст: Денис Тельманов

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему депутату Государственной думы Григорию Шилкину в растрате имущества ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (АСЭП), сообщает «ТАСС». Уголовное дело было возбуждено 24 сентября 2024 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.



Шилкин, являясь генеральным директором ООО «АСЭП», вывел из-под процедуры банкротства 38 автомобилей этой компании. Эти автомобили были проданы в десять раз дешевле их стоимости другой компании, которую сам Шилкин и создал. Ущерб от действий Шилкина составил более 23 млн рублей. После задержания 25 сентября, Басманный суд Москвы 26 сентября арестовал его на два месяца.

Экс-депутат признал вину в инкриминируемых ему преступных действиях. Шилкин, родившийся в 1976 году в Архангельске, был депутатом Государственной думы VIII созыва и входил в парламентский комитет по энергетике. 26 июля 2024 года он досрочно ушел с поста депутата.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заключил Шилкина под стражу до 24 ноября по подозрению в растрате.