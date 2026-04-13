Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества экс-прокурора Приморья
Надзорное ведомство намерено конфисковать активы бывшего прокурора Приморского края Валерия Василенко и бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева, обвиняемых в создании преступного сообщества и масштабных махинациях.
Исковое заявление поступило в Ленинский райсуд Владивостока, передает РИА «Новости».
Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущества, полученного «вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции».
Материалы дела насчитывают 22 тома, а подготовка к заседанию назначена на 17 апреля. В качестве обеспечительной меры суд наложил арест на недвижимость, ценные бумаги и банковские счета ответчиков. Кроме того, руководству акционерного общества «Восточная верфь» запретили принимать решения о выплате дивидендов и смене держателей акций.
Ранее суд уже конфисковал у фигурантов более 200 объектов недвижимости и акции предприятия. Только у бывшего руководителя надзорного ведомства изъяли 34 здания и земельных участка общей кадастровой стоимостью свыше 251 млн рублей.
Следствие считает бывшего руководителя вуза создателем организованной преступной группировки, легализовавшей более 80 млн рублей. Экс-прокурор, занимавший свой пост с 1991 по 2005 год, руководил одним из структурных подразделений этого сообщества. В настоящее время также рассматривается дело о попытке хищения акций верфи на сумму свыше двух млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи предъявили обвинения двум участникам организованного преступного сообщества под руководством Геннадия Лазарева.