Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.0 комментариев
Арестованный по делу о взятке Демчик отвечал за поставку парадной формы в войска
Бывший начальник вещевого управления Минобороны Владимир Демчик, подозреваемый во взяточничестве, в период с 2015 по 2017 год отвечал за поставку парадной формы и новой обуви для российских войск.
Согласно материалам дела, первые контракты на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС России были заключены как раз в 2017 году, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
В последней опубликованной декларации Демчик указал доход в 2,2 млн рублей. Там также есть информация о том, что он владел участком в 696 кв. метров и квартирой площадью 83 кв. метра в долевой собственности с женой. На него был зарегистрирован автомобиль «Киа Соренто», а на его супругу – BMW X1.
Ранее экс-главу вещевого управления Минобороны Владимира Демчика арестовали по делу о взятке в размере 4 млн рублей.