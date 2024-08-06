Арестованный по делу о взятке Демчик отвечал за поставку парадной формы в войска

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно материалам дела, первые контракты на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС России были заключены как раз в 2017 году, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

В последней опубликованной декларации Демчик указал доход в 2,2 млн рублей. Там также есть информация о том, что он владел участком в 696 кв. метров и квартирой площадью 83 кв. метра в долевой собственности с женой. На него был зарегистрирован автомобиль «Киа Соренто», а на его супругу – BMW X1.

Ранее экс-главу вещевого управления Минобороны Владимира Демчика арестовали по делу о взятке в размере 4 млн рублей.