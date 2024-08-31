Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.6 комментариев
В деле задержанного экс-начальника вещевого управления Минобороны появились подробности
В деле задержанного экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика появились новые подробности
В деле арестованного Владимира Демчика, бывшего начальника вещевого управления упоминаются контракты на пошив головных уборов, сообщили в правоохранительных органах.
Контракты касаются изготовления головных уборов для нужд Минобороны России, передает РИА «Новости».
Следствие утверждает, что экс-начальник вещевого управления Минобороны, ныне занимающий должность заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания», обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Ему вменяется получение взятки в размере 4 млн рублей весной 2017 года от руководителя фирмы, которая выполняла государственные контракты на поставку вещей военному ведомству.
Напомним, Демчика арестовали арестован 6 августа.