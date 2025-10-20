В Киеве полицейские избили военнообязанного возле военкомата

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники полиции Киева доставили мужчину, подлежащего мобилизации, к Голосеевскому военкомату на микроавтобусе, передает ТАСС.

После этого, по информации городской прокуратуры, полицейские избили его руками и ногами прямо у входа в здание.

В результате прокуратура предъявила сотрудникам полиции обвинения по статье Уголовного кодекса Украины о превышении власти или служебных полномочий.

«Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет», – заявили в прокуратуре.

