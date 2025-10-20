Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.0 комментариев
В Киеве полицейские избили военнообязанного возле военкомата
В столице Украины двое сотрудников полиции нанесли удары военнообязанному возле здания военкомата, после чего против них возбудили уголовное дело.
Сотрудники полиции Киева доставили мужчину, подлежащего мобилизации, к Голосеевскому военкомату на микроавтобусе, передает ТАСС.
После этого, по информации городской прокуратуры, полицейские избили его руками и ногами прямо у входа в здание.
В результате прокуратура предъявила сотрудникам полиции обвинения по статье Уголовного кодекса Украины о превышении власти или служебных полномочий.
«Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет», – заявили в прокуратуре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка между жителями и сотрудниками военкомата. Партизаны в Херсонской области сожгли дом сотрудника ТЦК. В Тернополе также произошла массовая драка между местными жителями и сотрудниками ТЦК.