ВККС рекомендовала Николая Тимошина на пост зампреда Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей поддержала назначение Николая Тимошина на должность заместителя председателя Верховного суда, ранее Тимошин возглавлял ВККС.
ВККС рассмотрела заявление Тимошина о выдвижении его кандидатуры на должность заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации и одобрила эту рекомендацию, передает ТАСС.
Тимошин работает в судебной системе с 1987 года. С 2004 года он занимает пост судьи Верховного суда, а с 25 декабря 2014 года является членом президиума Верховного суда Российской Федерации. В декабре 2012 года Тимошин был назначен председателем ВККС.
В ноябре пленум Верховного суда России внес изменения в регламент суда, сократив состав президиума Верховного суда с 13 до 11 судей, в его состав внесли и Тимошина.