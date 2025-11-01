Появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске

Tекст: Вера Басилая

Кадры уничтожения дронами спецназа ГУР, попытавшегося высадится в заблокированный Красноармейск на вертолетах, появились в Сети. Военкоры предполагают, что целью операции могла быть в том числе попытка вывесить на расположенную рядом стелу «Покровск» украинский флаг, сообщается в Telegram-канале «Повернутые на войне».

По данным Reuters, главное управление разведки (ГУР) Украины высадило вертолетный десант в Красноармейске, который находится в осаде, с целью вести боевые действия в восточной части города, пишет украинское издание «Страна».

Операцией, по данным агентства и украинских СМИ, руководит лично глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Для десантирования были задействованы вертолеты Black Hawk.

Корреспондент издания Оливер Кэрролл уточняет, что ГУР якобы проводит «дерзкое контрнаступление» для разблокирования логистических маршрутов, однако подлинность видеозаписей о высадке лично он проверить не смог. Украинское издание «Суспильное» также ссылается на свои источники и отмечает, что штурмовые группы ГУР якобы «входят на стратегически важные направления города», однако официального подтверждения этих данных также нет.

Параллельно украинские военные подчеркивают, что действия ГУР – это тактическая операция, не означающая масштабного контрнаступления.

Согласно данным российских военных пабликов, часть спецназа сразу после высадки была уничтожена ударами дронов. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский подтвердил потери среди украинских спецназовцев, однако украинские источники пока этих сведений не комментировали.

Видеоролики высадки и боя активно распространяются в соцсетях, что вызвало негодование среди некоторых украинских военных из-за угрозы безопасности бойцов.

Как отмечают эксперты, заброска спецназа по воздуху свидетельствует, что город практически блокирован и полномасштабный сухопутный коридор для ВСУ более невозможен. Ситуация в Красноармейске, по данным аналитиков, остается крайне сложной, а динамика на картах последних дней показывает ухудшение позиций украинской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отсутствие руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова на брифинге с Владимиром Зеленским спровоцировало слухи о его скором уходе с поста.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска.

Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для украинских военных в Красноармейске и Димитрове безнадежная, и им лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

