  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку
    Дробницкий счел спекуляцией данные об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk Киеву
    Захарова прокомментировала признание Протасевича
    Институт Пушкина назвал самое длинное слово русского языка
    ВСУ потеряли бригаду и полк при «мясных» штурмах в Сумской области
    Группу офицеров ВСУ уничтожили в Харьковской области
    Появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске
    Мантуров объяснил спад торговли России и Китая
    WSJ указала на ошибки грабителей Лувра, которые помогли их задержать
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    1 ноября 2025, 11:44 • Новости дня

    Появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске

    Появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появилось видео высадки украинских спецназовцев ГУР в Красноармейске (украинское название – Покровск), часть которых была уничтожена во время операции, сообщили военкоры.

    Кадры уничтожения дронами спецназа ГУР, попытавшегося высадится в заблокированный Красноармейск на вертолетах, появились в Сети. Военкоры предполагают, что целью операции могла быть в том числе попытка вывесить на расположенную рядом стелу «Покровск» украинский флаг, сообщается в Telegram-канале «Повернутые на войне».

    По данным Reuters, главное управление разведки (ГУР) Украины высадило вертолетный десант в Красноармейске, который находится в осаде, с целью вести боевые действия в восточной части города, пишет украинское издание «Страна».

    Операцией, по данным агентства и украинских СМИ, руководит лично глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Для десантирования были задействованы вертолеты Black Hawk.

    Корреспондент издания Оливер Кэрролл уточняет, что ГУР якобы проводит «дерзкое контрнаступление» для разблокирования логистических маршрутов, однако подлинность видеозаписей о высадке лично он проверить не смог. Украинское издание «Суспильное» также ссылается на свои источники и отмечает, что штурмовые группы ГУР якобы «входят на стратегически важные направления города», однако официального подтверждения этих данных также нет.

    Параллельно украинские военные подчеркивают, что действия ГУР – это тактическая операция, не означающая масштабного контрнаступления.

    Согласно данным российских военных пабликов, часть спецназа сразу после высадки была уничтожена ударами дронов. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский подтвердил потери среди украинских спецназовцев, однако украинские источники пока этих сведений не комментировали.

    Видеоролики высадки и боя активно распространяются в соцсетях, что вызвало негодование среди некоторых украинских военных из-за угрозы безопасности бойцов.

    Как отмечают эксперты, заброска спецназа по воздуху свидетельствует, что город практически блокирован и полномасштабный сухопутный коридор для ВСУ более невозможен. Ситуация в Красноармейске, по данным аналитиков, остается крайне сложной, а динамика на картах последних дней показывает ухудшение позиций украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отсутствие руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова на брифинге с Владимиром Зеленским спровоцировало слухи о его скором уходе с поста.

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска.

    Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для украинских военных в Красноармейске и Димитрове безнадежная, и им лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

    31 октября 2025, 20:46 • Новости дня
    CNN: Пентагон одобрил поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину
    CNN: Пентагон одобрил поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину
    @ U.S. Navy/Lt. James Caliva

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное министерство США разрешило поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, сообщил телеканал CNN.

    В Пентагоне считают, что отправка Tomahawk Киеву не приведет к сокращению или ослаблению национальных арсеналов США, отмечает CNN, передает ТАСС.

    По оценке Пентагона, передача Tomahawk не приведет к сокращению стратегических запасов США. При этом конкретное количество ракет, которое могло бы быть выделено Киеву, не раскрывается.

    Телеканал ссылается на источники в американской администрации и уточняет, что последнее слово останется за президентом Дональдом Трампом.

    Напомним, Трамп заявил, что Tomahawk нужны самим США.

    Ранее Владимир Зеленский встретился в США с производителем ракет Tomahawk и систем Patriot. Он заявил о намерении добиться от Трампа отмены ограничений на покупку вооружения у Соединенных Штатов.

    31 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация

    Соболев назвал ложью слова о поражении российского комплекса «Орешник»

    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал заявление главы СБУ Василия Малюка о якобы уничтожении установленного в России комплекса, назвав подобные сообщения выдумкой и попыткой давления на Европу.

    Высказывание главы СБУ Василия Малюка о том, что украинские силы уничтожили один из ракетных комплексов «Орешник» на российской территории два года назад, опроверг член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, сообщает NEWS.ru. По словам депутата, эта информация не соответствует действительности и является дезинформацией.

    «Я считаю, что слова Малюка об уничтожении «Орешника» – полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть. Думаю, что такие объекты у нас охраняются нормально и по линии антитеррора, и по линии противовоздушной обороны. Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем. Киев сейчас будет искать любые поводы, чтобы деньги, которые им выделяет Европа, шли в полном объеме, даже с превышениями. Поэтому будут делать все для этого, в том числе по линии дезинформации и откровенной лжи», – высказался Соболев.

    Эксперт Вадим Козюлин, занимающий пост заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, ранее отмечал, что размещение комплекса «Орешник» в Белоруссии оказывает влияние на безопасность региона. Он подчеркнул, что это мешает гегемонии военного блока ЕС и НАТО, что вызывает недовольство западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в декабре.

    31 октября 2025, 19:22 • Видео
    Украина стала страной бегущих

    Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    1 ноября 2025, 08:49 • Новости дня
    ВСУ потеряли бригаду и полк при «мясных» штурмах в Сумской области

    ВСУ утратили 71-ю бригаду и 225-й полк при «мясных» штурмах в Сумской области

    ВСУ потеряли бригаду и полк при «мясных» штурмах в Сумской области
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе «мясных» штурмов в Сумской области практически полностью выведен из строя 71-я бригада и 225-й полк ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    ВСУ практически полностью потеряли 71-ю отдельную егерскую бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк в результате лобовых атак в Сумской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили представители российских силовых структур.

    По словам российского силовика, командование ВСУ в «мясных штурмах» практически полностью «сточило» бригаду и полк.

    Он также отметил, что на данный момент доукомплектование украинских штурмовиков производится за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация действует по всей линии фронта на Сумском направлении. «Северяне» продвинулись в лесополосах Сумской области несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ.

    В результате применения ФАБ между Покровским и Новоалександровкой уничтожена часть 154-й бригады ВСУ.

    В Харьковской области уничтожена группа украинских офицеров при попытке выйти из окружения.

    Президент России Владимир Путин заявил, что глубина зоны безопасности на Сумском направлении должна составить от восьми до 12 километров и не исключил возможность взятия Сум.

    31 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    Приходько заявила о риске гражданской войны на Украине из-за запрета русского языка
    Приходько заявила о риске гражданской войны на Украине из-за запрета русского языка
    @ Пресс-служба телекомпании "Интер"/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская исполнительница Анастасия Приходько раскритиковала резкие призывы к нападениям на русскоязычных и подчеркнула опасность подобных настроений для общества.

    Приходько заявила, что призывы нападать на русскоязычных жителей угрожают будущему страны, передает ТАСС. Артистка подчеркнула, что подобные высказывания ведут Украину к гражданской войне.

    По словам Приходько, «такие как Мандзюк ведут нашу страну к гражданской войне». Она отметила, что каждый стал считать себя вершителем судеб и ей не нравится, когда пытаются навязывать чужое мнение, ломать или заставлять что-то делать.

    Обсуждение темы стало актуальным после высказывания блогера Елены Мандзюк, которая заявила, что не видит проблемы, если ее дети будут избивать русскоговорящих сверстников. Это заявление вызвало резонанс и усилило споры вокруг статуса русского языка и отношения к русскоязычному населению на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Львове мужчину избили и вытолкнули из городского автобуса после того, как он заговорил на русском языке. Число граждан, использующих русский язык на Украине, снова начало расти.

    1 ноября 2025, 07:59 • Новости дня
    Разведчик ВСУ раскрыл данные о подготовке иностранцев на Яворовском полигоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Захваченный украинский разведчик Владимир Ли рассказал о подготовке нескольких сотен новобранцев и иностранных наемников к боевым действиям на Яворовском полигоне, подробно описав проводимые там тренировки.

    Ли предоставил подробную информацию о подготовке украинских военных и иностранных наемников на Яворовском полигоне, передает ТАСС.

    Он уточнил, что на объекте проходят тренировки по медицинской подготовке, штурму многоэтажных зданий, передвижению по лестницам и окопам, а также обучаются ношению бронежилетов и обращению с оружием.

    По его сведениям, численность новобранцев на полигоне варьируется от 200 до 400 человек. Российские силовые структуры заявили, что Ли предоставил координаты расположения объектов на территории полигона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный сержант заявил, что британские инструкторы проявили некомпетентность при подготовке бойцов.

    Российские военные опубликовали видео с последствиями ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом. Иностранные наемники на Украине столкнулись с трудностями, ранее им неизвестными.

    1 ноября 2025, 08:18 • Новости дня
    Группу офицеров ВСУ уничтожили в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харьковской области уничтожена группа украинских офицеров, которые пытались самостоятельно выйти из окружения, не дождавшись поддержки, сообщили в российских силовых структурах.

    Группа офицеров ВСУ была уничтожена в Харьковской области при попытке самостоятельно покинуть окружение, передает ТАСС.

    Как сообщили в силовых структурах России, украинские военные предприняли попытку выйти из окружения, не дождавшись группы поддержки и не подозревая, что за их действиями уже ведется наблюдение.

    По словам собеседника агентства, «на харьковском направлении наши операторы БПЛА уничтожили украинских офицеров. Те, не дождавшись группу поддержки, попытались сами выехать из окружения, не зная, что за ними установлен контроль. Как только пикапы и бронеавтомобиль «Хамви» выдвинулись со своих мест дислокации, по ним были нанесены многочисленные удары дронами».

    Также уточняется, что техника ВСУ была полностью уничтожена ударами российских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли новые позиции возле Волчанска и Константиновки. Вооруженные силы России продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. Служащие группы «Север» выяснили, что командиры ВСУ лгут штурмовикам, чтобы те не покинули позиции.

    31 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Стало известно о «секретной» встрече «коалиции желающих» в Испании

    EL Mundo: «Коалиция желающих» планирует проведение секретной встречи в Испании

    Стало известно о «секретной» встрече «коалиции желающих» в Испании
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Испании назначило на 4 ноября засекреченную встречу по обсуждению финансовой поддержки Киева участниками «коалиции желающих», сообщает издание El Mundo.

    МИД Испании проведет 4 ноября в Мадриде секретную встречу «коалиции желающих» по поддержке Украины, передает РИА «Новости».

    По данным издания El Mundo, всех участников встречи предупредили о необходимости сдать мобильные телефоны в специальное место хранения и не разглашать подробности обсуждений.

    Главной темой совещания станет поиск путей срочного финансирования Украины, включая поддержку обороны Киева. Как указывается, на предыдущем собрании «коалиции желающих», которое прошло в Лондоне в пятницу, присутствовали Владимир Зеленский, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Нидерландов Дик Схоф, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров подключились к обсуждению по видеосвязи.

    Французский президент Эммануэль Макрон на прошлой встрече «коалиции желающих» Эммануэль Макрон объявил о планах отправить новые истребители Mirage для Украины на последней встрече «коалиции желающих».

    The Economist указал, что Украине потребуется 389 млрд долларов финансовой помощи в течение четырех лет.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военная помощь «коалиции желающих» уступает место финансово-экономическим рычагам давления на Россию.

    1 ноября 2025, 10:57 • Новости дня
    Мема заявил о праве России требовать компенсацию у ЕС за финансирование Украины

    Финский политик Мема предложил Москве взыскать с ЕС 200 млрд евро за Украину

    Мема заявил о праве России требовать компенсацию у ЕС за финансирование Украины
    @ Daniel Torok/Zuma/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    России следует предъявить финансовые претензии Европе за участие в финансировании Украины, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что России следует предъявить финансовые претензии Европе за участие в финансировании Украины, передает «Царьград».

    Политик обвинил западные страны в провоцировании и организации вооруженного конфликта на Украине, подчеркнув, что России не пришлось бы начинать спецоперацию, если бы Минские соглашения соблюдались.

    По мнению Мемы, после завершения специальной военной операции Россия сможет потребовать от европейских стран компенсацию на сумму 200 млрд евро. Он полагает, что западные инвестиции в конфликт должны быть компенсированы с учетом ущерба, который понесла Россия.

    Ранее Министерство иностранных дел Испании назначило на 4 ноября засекреченную встречу для обсуждения финансовой поддержки Киева участниками «коалиции желающих».

    Будапешт изучает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейским странам придется долго содержать Украину, поскольку они взяли ее «на поруки».

    31 октября 2025, 13:35 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоалександровку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Новоалександровку в Днепропетровской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника. За последние сутки освобождена Новоалександровка в Днепропетровской области, а ранее были освобождены Новониколаевка, Красногорское, Привольное в Запорожской области, Егоровка, Вишневое в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего за неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1950 военнослужащих, 14 бронемашин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ, четыре склада с боеприпасами и матсредствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» за последнюю неделю в результате активных действий освободили Садовое в Харьковской области. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    В районе Купянск штурмовые группы 6-й и 1-й танковой армий продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. Завершается зачистка от разрозненных групп противника в районе Петропавловки и Куриловки. Пресечена очередная попытка военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ вырваться из окружения через реку Оскол с использованием четырех лодок.

    За прошедшую неделю сорваны шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны населенных пунктов Нечволодовка, Петровка и Московка Харьковской области, а также пресечены три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через Оскол и прорвать кольцо окружения. С 27 по 31 октября в районе Купянска противник потерял более 205 человек личного состава и 27 единиц военной техники. В плен сдались три украинских военнослужащих, отчитались в Минобороны.

    Всего за эту неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1600 военнослужащих, 28 танков и бронемашин, десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 27 складов боеприпасов, 44 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    За прошлую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1320 военнослужащих, два танка, 14 бронемашин и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 29 складов с боеприпасами и материальными средствами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю на этом направлении потери противника составили более 1330 военнослужащих, 40 танков и брое машин, в том числе три американских бронетранспортера М113. Уничтожены 27 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и матсредств.

    В то же время подразделения группировки«Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям танковой, семи механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, трех штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, бригадам беспилотных систем ВСУ, морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ, расширяя контроль территории в районе железнодорожного вокзала. Завершается зачистка Гнатовки. Кроме того, штурмовые подразделения армии зашли в населенный пункт Рог в ДНР и закрепились в его юго-восточной части.

    За прошедшие сутки сорваны попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны Гришино, а также семь попыток украинских вооруженных формирований вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.

    Всего за неделю противник предпринял четыре попытки деблокировать окруженную группировку в Красноармейске и 23 раза пытался прорвать окружение, отчитались в Минобороны.

    Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в северной, северо-западной и юго-восточной частях населенного пункта Димитрова, сжав кольцо окружения группировки ВСУ с востока.

    Завершается зачистка от разрозненных групп украинских боевиков территории шахты 5/6. С 27 по 31 октября в данном районе противник потерял более 700 военнослужащих и 17 единиц военной техники.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3520 военнослужащих, 27 бронемашин и восемь орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» за неделю нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ. При этом потери противника составили до 395 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены 19 станций РЭБ, девять складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское.

    За день до этого они освободили Вишневое в Днепропетровской области.

    До этого российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области.

    1 ноября 2025, 07:38 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 98 украинских беспилотников
    За ночь над Россией уничтожили 98 украинских беспилотников
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с пятницы на субботу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 98 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России.

    Над Белгородской областью нейтрализовано 45 дронов, над Самарской – 12, над Московским регионом – 11, из них шесть летели на Москву, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Воронежской и ростовской областями сбили по 10 дронов, над Тульской – четыре, над Липецкой и Рязанской – по два.

    Над Курской и Калужской областями нейтрализовали по одному БПЛА.

    Напомним, вечером в пятницу вечером над Курской и Белгородской областями поразили три украинских беспилотника. Ближе к полуночи Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили над регионами России более 35 БПЛА за три часа.

    1 ноября 2025, 11:30 • Новости дня
    Часть Сумской области осталась без электричества из-за повреждения инфраструктуры
    Часть Сумской области осталась без электричества из-за повреждения инфраструктуры
    @ Артем Кулекин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Часть населенных пунктов Сумской области осталась без света после повреждения критических объектов, при этом ремонтные работы продолжаются, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    Несколько населённых пунктов в Сумской области на Украине остались без света после того, как была повреждена критическая инфраструктура, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

    В публикации отмечается, что в Николаевской поселковой общине Сумской области часть населённых пунктов оказалась без электроснабжения. «Ремонтные работы продолжаются», – сообщили представители местной администрации.

    Также, по информации «Общественного», был зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры в Черниговской области, подробности инцидента уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и области начались экстренные отключения света. В столице Украины ранее отключили две теплоэлектроцентрали. Энергетический объект в Одесской области ранее получил повреждения.

    31 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Задержан изготовитель взорвавшегося сувенира из боеприпасов в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В одном из почтовых отделений Киева взорвалась посылка с сувениром из боеприпасов, изготовленная жителем Тернополя, его задержали по месту жительства, сообщает городская полиция.

    После взрыва в отделении «Укрпочты» на Соломенке пострадали пять работников, которым понадобилась медицинская помощь, передает РИА «Новости».

    Оказалось, что отправитель посылки – сорокалетний житель Тернополя – самостоятельно изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку, и оформил их как почтовые отправления.

    Полиция задержала мужчину на его квартире, где во время обыска изъяли еще около десяти боеприпасов. В сортировочном центре сотрудники полиции и взрывотехники с помощью кинологов обнаружили еще одну посылку с выхолощенными боеприпасами, которую также собирались отправить за границу.

    В ведомстве заявили: «Полиция Киева задержала мужчину, причастного к взрыву на «Укрпочте» в Соломенском районе. Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции обнаружили остатки снаряда».

    В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Ему грозит лишение свободы до семи лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проникновение сил России в Киев привело к непредсказуемым последствиям для Центрального разведывательного управления США. Страны Запада заявили о планах направить на Украину крупные суммы на ближайшие четыре года.

    31 октября 2025, 21:59 • Новости дня
    На Украине связали отсутствие Буданова на брифинге со скорой отставкой

    Отсутствие Буданова на брифинге с Зеленским вызвало слухи об отставке главы ГУР

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на брифинге с главой киевского режима Владимиром Зеленским спровоцировало слухи о его возможном скором уходе с поста, сообщило издание «Страна».

    В соцсетях обсуждают отсутствие Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на брифинге с Владимиром Зеленским. Мероприятие состоялось 31 октября, и за одним столом с Зеленским находились министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, однако сам Буданов на встрече замечен не был. Это вызвало бурное обсуждение в социальных сетях относительно потенциального конфликта между Будановым и Зеленским, передает ТАСС.

    Издание «Страна» отмечает, что слухи о политических амбициях главы ГУР возникают уже не впервые. Появлялись предположения о его возможном участии в будущих президентских выборах на Украине. Также издание напомнило, что близкие связи Буданова с политическими кругами связывали с лишением гражданства Геннадия Труханова и последующим его увольнением с должности мэра Одессы.

    Ранее Буданов заявил, что Украина может исчезнуть как государство, если не будет определено дальнейшее направление развития.

    Служба внешней разведки России сообщила о секретной встрече в Альпах представителей США и Британии с Ермаком и Будановым, на которой было принято решение выдвинуть Валерия Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов взяли под козырек.

    31 октября 2025, 13:20 • Новости дня
    В Днепропетровске произошла перестрелка сотрудников СБУ и местных жителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровске возле ресторана произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и местными жителями, в результате чего пострадали два силовика, сообщило издание «Страна».

    Перестрелка между сотрудниками СБУ и местными жителями произошла возле ресторана в Днепропетровске, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    Согласно информации источника, инцидент случился вечером 28 октября в одном из заведений Днепровского района города.

    По имеющимся данным, сначала между двумя сотрудниками СБУ и местными отдыхающими произошел словесный конфликт внутри ресторана, который вскоре перерос в ссору. После выхода на улицу сотрудник СБУ достал пистолет Glock 17 и начал угрожать присутствующим. Один из местных жителей ударил сотрудника, отобрал у него оружие и произвел несколько выстрелов по обоим представителям спецслужбы.

    В результате перестрелки оба сотрудника СБУ получили ранения, при этом один из них госпитализирован с травмой головы. Стрелявшего мужчину задержали при попытке скрыться с места происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами. В Херсонской области партизаны сожгли дом сотрудника ТЦК. В Тернополе сотрудники ТЦК устроили массовую драку с местными жителями.

    1 ноября 2025, 00:55 • Новости дня
    Экономист Длигач заявил о приближении Украины к экономической катастрофе

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская экономика столкнулась с критическим дефицитом бюджета, превысившим 20 млрд долларов, и долговой нагрузкой более 100% от ВВП страны, заявил украинский эксперт и доктор экономических наук Андрей Длигач.

    «Украина на пороге экономической катастрофы. Мы обслуживаем себя уже меньше, чем наполовину. У нас есть долги, которые больше 100% ВВП. <...> По нашим подсчетам, свыше $20 млрд мы не досчитываем для государственного бюджета», – приводит ТАСС его слова в эфире YouTube-канала «Новости Live».

    Длигач предложил реформировать налоговую систему, перейдя от налогов на доходы к налогообложению потребления и активов. Он пояснил, что дополнительный налог должен распространяться на покупку новых автомобилей, гаджетов или одежды, чтобы снизить импорт и торговый дефицит.

    В последние годы украинский бюджет формируется с рекордным дефицитом, при этом собственные доходы едва покрывают только военные расходы. Остальные статьи бюджета финансируют западные партнеры.

    Киев признает исчерпанность своих ресурсов для финансирования нужд армии и сталкивается с трудностями поиска новых источников. Власти Украины ведут переговоры с партнерами об использовании внешней помощи для военных нужд, но добиваться требуемого становится все сложнее.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза рассматривают вариант выделения Киеву 6 млрд евро из доходов по замороженным российским активам. При этом на Западе озвучили расходы на Украину на ближайшие четыре года – порядка 389 млрд долларов. Венгерский министр Петер Сийярто заявил, что Евросоюз рассматривает меры по масштабной поддержке Киева на сумму 200 млрд евро.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации