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Путин поблагодарил Моди за гостеприимство на саммите БРИКС
Путин выразил благодарность премьеру Индии за теплый прием на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин выразил благодарность премьер-министру Индии Нарендре Моди за теплый прием участников восемнадцатого саммита БРИКС в Нью-Дели.
Президент России прибыл в пятницу с трехдневным рабочим визитом для участия в восемнадцатом саммите БРИКС, передает РИА «Новости». Мероприятие проходит в столице Индии Нью-Дели.
«В завершение хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и всех наших индийских коллег за то, что они создали такую замечательную атмосферу, гостеприимную и доброжелательную для нашей работы. Спасибо большое», – отметил российский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России накануне прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Лидеры двух стран провели сорокапятиминутные двусторонние переговоры. Нарендра Моди лично встретил Владимира Путина на месте проведения саммита БРИКС.