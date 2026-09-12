Путин поблагодарил Моди за гостеприимство на саммите БРИКС

Путин: Россия не угрожает и не собирается угрожать Европе

Tекст: Антон Антонов

Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.



«Сегодня они [элиты в Европе]пугают своё население мнимой угрозой России, ещё со времён Советского Союза якобы возникшей. Да нет такой угрозы, и не было никогда. Мы не угрожаем, не собираемся угрожать европейским странам, с какой стати? Ведь никто даже не задумывается о том, что у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что все спорные вопросы были урегулированы по итогам Второй мировой войны. Путин напомнил, что события, произошедшие после распада Советского Союза, происходили с согласия Российской Федерации как правопреемницы СССР. Все, что нарушает эти договоренности, по его словам, противоречит интересам России и основополагающим принципам международного права и Устава ООН.

«А они настаивают именно на этом, на каких-то изменениях. А каких изменениях? Они хотят пересмотреть результаты Второй мировой войны? К чему они сейчас подталкивают народы своих стран? К войне с Российской Федерацией?» – заявил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России высмеял заявления о планах Москвы напасть на Европу.

Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны России

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил об отсутствии у Москвы планов воевать с европейскими странами.