ВСУ потеряли до 140 военных и технику в зоне ответственности группировки «Восток»

Tекст: Денис Тельманов

Потери Вооруженных сил Украины за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили до 140 военных, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.



По его словам, противник потерял боевую бронированную машину MaxxPro, самоходную артиллерийскую установку Caesar, автомобиль и четыре беспилотных летательных аппарата. Подразделения группировки также освободили населенный пункт Раздольное и улучшили положение по переднему краю.

Действия украинских войск были пресечены на передовых позициях и в районах Сухих Ялов, Сторожевого, Новодаровки и Гуляйполя. В районе Луговского сорваны действия четырех инженерных групп. Артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники 33-й механизированной бригады, 127-й и 241-й бригад территориальной обороны ВСУ в населенных пунктах Разлив, Комар и Октябрь.

Две контратаки штурмовых групп 151-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ были успешно отражены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории. ВС России установили контроль над населенными пунктами Воровское и Раздольное в ДНР, а группировка «Центр» в последние сутки освободила Воровское и поразила подразделения нескольких бригад ВСУ.

Украинская армия в последние сутки понесла значительные потери, включая 250 военнослужащих и разнообразную военную технику, а потери украинской стороны в Курской области составили более 250 человек личного состава и уничтожены несколько единиц техники и минометов.

