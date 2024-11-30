  • Новость часаВВС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

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    30 ноября 2024, 22:43 • Новости дня

    На севере Харьковской области начались активные бои

    В районе Зеленого Гая и к северу от Купянска начались боестолкновения российской армии и ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области активизировались боестолкновения в районе населенного пункта Зеленый Гай и к северу от Купянска, где продолжается движение российской армии.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о продолжающихся активных боестолкновениях в регионе. По его словам, армия России продолжает движение на харьковском участке фронта, передает ТАСС

    Ганчев отметил, что на данный момент наиболее интенсивные боевые действия наблюдаются в направлении Боровой, в районе населенного пункта Зеленый Гай. Также к северу от Купянска идут бои в направлении Двуречной. Он подчеркнул, что подвижен и северный участок фронта.

    Эти события подчеркивают продолжающуюся напряженность в регионе, где конфликтные действия продолжаются уже длительное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ около Андреевки, Миролюбовки, Шевченко, Гродовки и Димитрова в Донецкой народной республике, отразив 11 контратак штурмовых групп ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Копанки Харьковской области и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около Купянска и других населенных пунктов Харьковской области и Донецкой народной республики.

    Украинские формирования в Харьковской области понесли значительные потери, в частности, группировка войск «Север» ликвидировала у Харькова, Волчанска и Липцов до 30 военнослужащих, две бронированные машины и четыре автомобиля.

    30 ноября 2024, 12:35 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у Черноморска

    ВС России нанесли удар по складу с ATACMS и Storm Shadow у порта Черноморска

    Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у Черноморска

    Tекст: Александра Юдина

    У порта Черноморска был нанесен удар по железнодорожному составу с ракетами ATACMS и Storm Shadow, прибывшими из Румынии, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, российские войска атаковали железнодорожный состав у порта Черноморска в Одесской области, передает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил, что в составе находились дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, доставленные морским путем из румынского порта Констанца. Удар пришелся по военному грузу, который был перевезен на Украину из Румынии.

    Накануне Минобороны сообщало, что ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием

    Ранее на этой неделе ВС России также поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины.

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    30 ноября 2024, 12:20 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того удары нанесены по скоплениям живой силы и техники противника в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», снаряд РСЗО HIMARS и 45 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 36958 беспилотников, 586 ЗРК, 19572 танка и других бронемашин, 1497 боевых машин РСЗО, 18748 орудий полевой артиллерии и минометов, 28889 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне Минобороны сообщало, что ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием

    Ранее на этой неделе ВС России также поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины.

    Коментарии (9)
    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    30 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Рогов заявил об отказе Зеленского вывести ВСУ из Курахово
    Рогов заявил об отказе Зеленского вывести ВСУ из Курахово
    @ Bulkin Sergey/news.ru/GLobal Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский оставил группировку ВСУ в Курахово на Украине под угрозой окружения, отказавшись ее эвакуировать, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, Зеленский принял решение удерживать Курахово, несмотря на угрозу окружения, отказавшись отдать приказ о выводе украинских войск, тем самым обрекая их на гибель, передает РИА «Новости».

    По мнению Рогова, Зеленский жертвует своими солдатами ради создания образа для западных стран, продолжающих поддерживать Украину.

    Курахово – это стратегически важный город в ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка. Город играет ключевую роль в юго-западной части Донбасса и может стать важным объектом в контексте текущих боевых действий между российскими и украинскими силами.

    Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы России продолжают наступление на Курахово в ДНР, занимая северные и южные пригороды. Российские войска в Курахово активно прорывают оборону украинских сил, и власти региона ожидают позитивных известий, заявил глава республики Денис Пушилин.

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    30 ноября 2024, 13:26 • Новости дня
    Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям

    Генерал Верховцев заявил, что Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

    Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский полигон на архипелаге Новая Земля поддерживается в полной готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний, заявил бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-полковник Владимир Верховцев.

    Российский полигон на архипелаге Новая Земля находится в полной готовности к возобновлению ядерных испытаний, передает ТАСС.

    «Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самое ближайшее время», – отметил Верховцев.

    Он также подчеркнул, что хотя техническая информация, накопленная СССР и США, считается достаточной, возможное возобновление испытаний может быть обусловлено политической необходимостью.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее сообщил, что вопрос о возобновлении ядерных испытаний для России актуален на фоне эскалационного курса США.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшем будущем в России могут появиться новые ракетные комплексы.

    На саммите ОДКБ Путин подчеркнул, что украинской стороне и западным странам следует помнить о наличии у России гиперзвуковых ракет и другого оружия, аналогов которому не существует.

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    30 ноября 2024, 01:34 • Новости дня
    Ким Чен Ын встретился с министром обороны России

    Ким Чен Ын обсудил с Белоусовым укрепление отношений КНДР и России

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, где обсудил укрепление двустороннего сотрудничества в разных сферах и выразил поддержку Москве.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын принял 29 ноября министра обороны России Андрея Белоусова, который прибыл в страну с официальным визитом, сообщает ЦТАК. В ходе встречи Ким Чен Ын выразил готовность развивать отношения с Россией в политической, экономической и военной сферах.

    Министр обороны передал Ким Чен Ыну приветственное послание от президента России Владимира Путина. В ответ лидер КНДР попросил передать свой «товарищеский привет» российскому лидеру. Ким Чен Ын отметил важность корейско-российских отношений для обеспечения международной безопасности.

    «Ким Чен Ын сказал, что корейско-российские отношения являются сильным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран и смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность», – отмечает агентство.

    При это северокорейский лидер выразил готовность «еще более энергично расширять и развивать отношения двух стран во всех сферах, включая политическую, экономическую и военную».

    Ким Чен Ын также осудил удары по российской территории с использованием западного оружия, назвав их вмешательством в украинский конфликт. Он поддержал ответные действия России и подчеркнул, что КНДР будет продолжать поддерживать политику Москвы в защите суверенитета.

    На встрече было подчеркнуто, что Пхеньян всегда будет с Москвой, несмотря на международные давления и угрозы. Ким Чен Ын заверил в неизменной поддержке политики России и готовности противостоять империалистическим силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР, где его встретили с почестями в аэропорту Сунан. Белоусов в ходе переговоров с северокорейским коллегой Но Гван Чхолем сообщил об активном расширении военного сотрудничества с КНДР и подчеркнул важность реализации достигнутых договоренностей. Он также заявил, что договор России с КНДР поможет снизить риск войны в Северо-Восточной Азии и заложить основу новой системы безопасности.

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала контакты между Россией и КНДР внутренним делом двух стран.

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    30 ноября 2024, 13:55 • Новости дня
    Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран ЕС

    Украина из-за нехватки электричества обратилась за импортом к пяти странам ЕС

    Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран ЕС
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Из-за дефицита электричества Украина запросила импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии общим объемом 11 747 МВт в час, сообщает Минэнерго Украины.

    Украинское ведомство сообщило, что Украина запросила импорт электроэнергии у пяти стран, передает ТАСС.

    В прогнозе на текущие сутки указано, что электроэнергия будет импортироваться из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Общий объем импорта составит 11 747 МВт в час, а максимальная мощность в отдельные часы достигнет 1 165 МВт.

    Ведомство также призвало граждан Украины экономить электроэнергию и не использовать одновременно мощные бытовые приборы. Это необходимо для поддержания стабильности энергосистемы в условиях дефицита.

    По информации украинских властей, страна потеряла около 9 ГВт генерации с весны, что составляет около 50% всех мощностей. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти 90% тепловой и треть гидрогенерации повреждены.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему энергетика Украины еще жива.

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    30 ноября 2024, 10:35 • Новости дня
    Отключена высоковольтная линия на Запорожской АЭС
    Отключена высоковольтная линия на Запорожской АЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Запорожская АЭС временно лишилась одной из линий электроснабжения «Ферросплавная-1», питание установлено от «Днепровской» линии, сообщает пресс-служба станции.

    На ЗАЭС была отключена одна из двух высоковольтных линий электроснабжения под названием «Ферросплавная-1», передает ТАСС.

    Отмечается, что в результате отключения не было зафиксировано никаких нарушений пределов и условий безопасности на станции. Персонал ЗАЭС находится в состоянии готовности к реагированию на возможные происшествия.

    Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, ее мощность составляет 6 ГВт, что делает ее крупнейшей атомной станцией в Европе. На данный момент все шесть энергоблоков станции остановлены и находятся в состоянии «холодный останов».

    Напомним, 23 ноября Запорожская АЭС возобновила получение электроэнергии по основной линии «Днепровская» после срабатывания автоматики. Минобороны сообщало, что российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ, с которых осуществлялись запуски беспилотников-камикадзе по Запорожской АЭС.

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    30 ноября 2024, 18:00 • Новости дня
    Украинская журналистка Панченко: Зеленского поддерживают 16% вооруженных украинцев
    Украинская журналистка Панченко: Зеленского поддерживают 16% вооруженных украинцев
    @ Juliane Sonntag/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Поддержка Владимира Зеленского на Украине составляет лишь 16%, причем среди тех, кто обладает оружием, сообщила украинского журналистка Диана Панченко.

    Владимира Зеленского поддерживают только 16% украинцев, согласно заявлению киевской журналистки Дианы Панченко, передает РИА «Новости».

    Панченко отметила, что речь идет о людях, которые обладают оружием, и она уже несколько месяцев говорит об этом факте.

    Заявление Панченко стало реакцией на материал британской газеты Times, в котором сообщалось, что на возможных выборах президента Украины Зеленский получил бы поддержку лишь 16% граждан.

    Суд на Украине решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению иска о выборах.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что в случае нового майдана на Украине Зеленский может столкнуться с более тяжелой судьбой, чем Виктор Янукович.

    Ранее Медведев обвинил Зеленского в стремлении удержать власть на Украине ради собственной безопасности и выживания.

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    30 ноября 2024, 06:52 • Новости дня
    Солдаты ВСУ бежали с позиций у Сватово в ЛНР

    Военные ВСУ покинули позиции у Сватово в ЛНР

    Солдаты ВСУ бежали с позиций у Сватово в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины начали покидать позиции в районе Сватова в ЛНР, что квалифицируется как бегство, отметил военный эксперт Андрей Марочко.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали покидать свои позиции в районе города Сватово Луганской народной республики, сообщает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это больше похоже на бегство или самовольное оставление позиций.

    Он добавил: «Юго-западнее Сватово также есть позитивные моменты на линии боевого соприкосновения: боевики начинают покидать позиции в районе населенного пункта Надия. Больше это похоже на бегство или самовольное оставление позиций, но вместе с тем противник пока еще сопротивляется на данном участке местности».

    Ранее Марочко сообщил что российские военнослужащие создали огневой мешок для ВСУ в районе Сватова. Это дало возможность российской армии усилить свое присутствие и давление на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лишились украинские вооруженные силы возможности снабжения и ротации на Сватовском участке из-за успехов российских войск, контролирующих дорогу Боровая-Сватово.

    Мобилизованные граждане Украины под конвоем прибыли на позиции ВСУ в районе Сватова для участия в боевых действиях, получив оружие и боеприпасы после прибытия.

    Российские военнослужащие ударом высокоточного боеприпаса уничтожили под городом Сватово расчет САУ ВСУ, обстреливавший территорию республики.

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    30 ноября 2024, 10:27 • Новости дня
    ПВО отбила атаку дронов ВСУ на Дагестан

    Меликов сообщил о безуспешной атаке дронов ВСУ для атаки Каспийска

    ПВО отбила атаку дронов ВСУ на Дагестан
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные предприняли безуспешную попытку атаки беспилотниками по объектам в Каспийске, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

    Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что вооруженные силы Украины совершили попытку атаки дронами на объекты в Каспийске.

    По его словам, атака была безрезультатной, и на данный момент нет сведений о разрушениях и пострадавших.

    Между тем, была приостановлена работа международного аэропорта в Махачкале.Генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов сообщил, что режим «Ковер» введен до 11:30 мск, передает ТАСС.

    Минобороны ранее сообщило, что за ночь над регионами России уничтожено 11 дронов ВСУ над Белгородской областью и над Черным морем.

    В пятницу ПВО за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Краснодарском крае, Брянской области, Крыму и Ростовской области.

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    30 ноября 2024, 12:36 • Новости дня
    Украинского чиновника уволили за слова о возвращении жителей в Мариуполь
    Украинского чиновника уволили за слова о возвращении жителей в Мариуполь
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Советник назначенного Киевом «мэра» Мариуполя Петр Андрющенко лишился должности после заявлений о возвращении трети жителей города с Украины из-за отсутствия помощи киевских властей.

    Советник назначенного Киевом «мэра» Мариуполя Вадима Бойченко Петр Андрющенко был уволен после своего заявления о возвращении жителей Мариуполя с Украины, передает РИА «Новости».

    Андрющенко заявил, что треть жителей Мариуполя вернулась, так как им было «негде жить», что вызвало недовольство властей.

    Бойченко отметил, что данные высказывания не соответствуют действительности и наносят вред репутации городского совета.

    Депутат Верховной рады Максим Ткаченко заявил о возвращении около 150 тыс. временно перемещенных лиц, включая 70 тыс. в Мариуполь, из-за отсутствия должной помощи на Украине.

    Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что насильно эвакуированные на Украину возвращаются на неподконтрольные Киеву территории из-за социально-экономических трудностей на новом месте.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему украинцы выбирают жизнь в России и массово возвращаются на Донбасс с Украины.

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    30 ноября 2024, 06:28 • Новости дня
    ВСУ потеряли сотни бойцов и технику под Константиновкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска группировки «Юг» нанесли значительные потери ВСУ, уничтожив до 290 человек и несколько единиц бронетехники в боях под Константиновкой.

    Группировка «Юг»  нанесла значительные потери Вооруженным силам Украины, передает РИА «Новости». Начальник пресс-центра Вадим Астафьев сообщил, что подразделения успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, уничтожив до 290 военнослужащих.

    Артиллерийскими ударами были поражены бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов. Улучшение позиций произошло на переднем крае, где велись интенсивные боевые действия. Формирования 54-й механизированной, 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ понесли потери в районах Константиновки, Дачного и Славянска.

    Астафьев уточнил, что успешные действия российской группировки способствуют укреплению положения войск в зоне боевых действий. Поддержка артиллерии и боеприпасов помогла достичь тактического преимущества на передовой. Основное внимание уделяется отражению атак и нанесению максимального урона противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник пресс-центра группировки «Восток» сообщил о потерях ВСУ в зоне ответственности до 140 военных, уничтожении техники и освобождении населенного пункта Раздольное.

    Украинская армия понесла за последние сутки значительные потери, включая 250 военнослужащих и разнообразную военную технику, один украинский солдат сдался в плен, сообщило Минобороны.

    Российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории, сообщало Минобороны.

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    30 ноября 2024, 17:55 • Новости дня
    В Швейцарии рассказали об украинских «черных турах» на передовую для иностранцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские компании организуют туристические поездки в зоны военных действий для иностранцев, стоимость которых стартует от 150 евро, пишет швейцарское агентство Keystone-SDA.

    По данным Keystone-SDA, украинские фирмы активно зарабатывают на организации так называемого черного туризма, передает РИА «Новости». Они предлагают иностранцам, преимущественно из Европы и США, путешествия в зоны боевых действий на Украине. На сегодняшний день порядка дюжины таких компаний предоставляют подобные услуги, говорится в статье.

    Туры включают посещение Киева, его предместий и Харькова. Стоимость поездок варьируется от 150 до 250 евро за стандартную экскурсию. Однако для тех, кто желает испытать адреналин и оказаться вблизи линии фронта, цена может достигать нескольких тысяч евро.

    Представители одной из компаний утверждают, что их деятельность не направлена исключительно на прибыль, пишет агентство. Часть средств, полученных от продажи туров, отправляется на поддержку ВСУ. Отмечается, что многие местные жители высказывают осуждение в адрес таких инициатив.

    Несмотря на это, туроператоры продолжают настаивать на своем праве организовывать такие поездки. Они даже намерены расширить бизнес и после завершения текущего конфликта, уверяя, что это делается «в память о войне».

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    30 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    Британский наемник в плену показал языческие татуировки

    Британец Джеймс Андерсон в плену в Курске показал татуировку «компас викингов»

    Tекст: Денис Тельманов

    В плену в Курской области британский наемник Джеймс Андерсон продемонстрировал татуировки с языческими и религиозными символами, включая рунический компас викингов на правой ладони.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен в Курской области, оказался обладателем татуировки с древнескандинавским символом Вегвизир на правой ладони. Оберег, известный как «компас викингов», использовался для навигации и оберегал путешественников согласно древним верованиям, передает РИА «Новости».

    Наемник был задержан 23 ноября после незаконного пересечения российской границы и участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Суд в Курске заключил под стражу Андерсона, который обвиняется в деятельности против мирного населения на территории Курской области.

    Помимо Вегвизира, на левой груди Андерсона вытатуирована цитата из псалтыря: «обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их». В разговоре с журналистами британец признал, что попытка ВСУ вторгнуться в российский регион была ошибкой, отметив значительное преимущество российской армии в вооружении и численности.

    Андерсон также предостерег других от участия в боевых действиях против России, указав на высокую вероятность пленения и последующего длительного заключения в российских тюрьмах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки, а также заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон.

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    30 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Террористы захватили 40% западных районов Алеппо

    СМИ сообщили о захвате террористами 40% западных районов Алеппо

    Tекст: Денис Тельманов

    Террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», установили контроль над значительной частью западных районов Алеппо, что стало причиной эскалации конфликта в этом сирийском городе.

    Как сообщает телеканал Al Mayadeen, террористические группировки, в том числе «Хайят Тахрир аш-Шам», утверждают, что установили контроль над более чем 40% западных районов Алеппо в ночь на субботу. Эта информация появилась в Telegram-канале Al Mayadeen, который ссылается на собственного корреспондента.

    Ранее газета «Аль-Ватан» опубликовала видео с сирийским военным, который подтвердил, что армия Сирии сохраняет присутствие в западных кварталах города. Однако он также отметил, что в некоторые кварталы проникли группы террористов. Сообщения об отступлении сирийской армии и проникновении террористов в Алеппо также появились в социальных сетях.

    Министерство обороны Сирии ранее заявило о столкновениях с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб, нарушив соглашение о деэскалации. В результате ответных действий сирийской армии террористические группировки понесли значительные потери в живой силе и технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нападении террористических формирований в провинциях Алеппо и Идлиб были задействованы боевики иностранных государств. ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков, включая членов группировки «Джебхат ан-Нусра*». Террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб.

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