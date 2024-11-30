В районе Зеленого Гая и к северу от Купянска начались боестолкновения российской армии и ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о продолжающихся активных боестолкновениях в регионе. По его словам, армия России продолжает движение на харьковском участке фронта, передает ТАСС.



Ганчев отметил, что на данный момент наиболее интенсивные боевые действия наблюдаются в направлении Боровой, в районе населенного пункта Зеленый Гай. Также к северу от Купянска идут бои в направлении Двуречной. Он подчеркнул, что подвижен и северный участок фронта.

Эти события подчеркивают продолжающуюся напряженность в регионе, где конфликтные действия продолжаются уже длительное время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ около Андреевки, Миролюбовки, Шевченко, Гродовки и Димитрова в Донецкой народной республике, отразив 11 контратак штурмовых групп ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины

Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Копанки Харьковской области и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около Купянска и других населенных пунктов Харьковской области и Донецкой народной республики.

Украинские формирования в Харьковской области понесли значительные потери, в частности, группировка войск «Север» ликвидировала у Харькова, Волчанска и Липцов до 30 военнослужащих, две бронированные машины и четыре автомобиля.

