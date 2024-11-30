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На севере Харьковской области начались активные бои
В районе Зеленого Гая и к северу от Купянска начались боестолкновения российской армии и ВСУ
В Харьковской области активизировались боестолкновения в районе населенного пункта Зеленый Гай и к северу от Купянска, где продолжается движение российской армии.
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о продолжающихся активных боестолкновениях в регионе. По его словам, армия России продолжает движение на харьковском участке фронта, передает ТАСС.
Ганчев отметил, что на данный момент наиболее интенсивные боевые действия наблюдаются в направлении Боровой, в районе населенного пункта Зеленый Гай. Также к северу от Купянска идут бои в направлении Двуречной. Он подчеркнул, что подвижен и северный участок фронта.
Эти события подчеркивают продолжающуюся напряженность в регионе, где конфликтные действия продолжаются уже длительное время.
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