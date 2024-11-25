Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.3 комментария
Минобороны сообщило о поражении частей ВСУ под Харьковом
Украинские формирования в Харьковской области понесли значительные потери в последние сутки, сообщило Министерство обороны России в понедельник.
Группировка войск «Север» ликвидировала у самого Харькова, Волчанска и Липцов до 30 военнослужащих, две бронированные машины и четыре автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Группировка поразила подразделения 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Группировка «Запад» в Харьковской области поразила 14-й, 63-й, 25-й бригады ВСУ в Петропавловке и Купянске. Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, станция РЭБ и четыре склад с боеприпасами.
«Южная» группировка поразила 23-й, 54-й, 56-й и другие бригады ВСУ. Потери противника составили до 300 военнослужащих, два автомобиля и два орудия M119. Уничтожена станция РЭБ.
Группировка «Центр» поразила 24-й, 37-й и другие бригады ВСУ у Шевченко и Катериновки. Отражено 12 контратак. ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк и гаубицу Д-30.
Группировка «Восток» поразила 113-ю, 120-ю, 241-ю бригады теробороны в ДНР, ВСУ потеряли до 110 военнослужащих.
Группировка «Днепр» поразила 141-ю пехотную и 124-ю бригаду теробороны в Запорожской и Херсонской областях. Украинская сторона потеряла до 40 военнослужащих и три автомобиля.
Ранее российские войска на Харьковском направлении отбили контратаку двух украинских бригад, при этом ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и значительное количество техники.