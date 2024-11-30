Tекст: Мария Иванова

Группировка отразила 11 контратак штурмовых групп 35-й бригады морской пехоты, 14-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, а также штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В итоге ВСУ потеряли более 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, два американских бронетранспортера М113 и М1117, две бронемашины «Козак», 152-мм гаубицу Д-20, 152-мм гаубицу «МСТА-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и американское 105-мм орудие М119.

Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины и 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Липцов, Казачьей Лопани и Слатино Харьковской области. Потери противника составили более 30 военнослужащих и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 1-й и 27-й бригад нацгвардии, 3-го погранотряда погранслужбы Украины, 67-й механизированной бригады ВСУ, 241-й бригады теробороны в районах Глушковки, Новоосиново, Купянска Харьковской области, Новолюбовки Луганской народной республики (ЛНР) и Северска ДНР.

Они отразили шесть контратак штурмовых групп 113-й и 117-й бригад теробороны, а также 116-й механизированной бригады ВСУ. ВСУпотеряли до 505 военнослужащих, британскую 155-мм гаубицу FH-70, американску 155-мм гаубицу М198 и два 105-мм орудия М119. Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й, 28-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной и 24-го штурмового батальона «Айдар» ((признан террористической организацией, запрещен в России) рядом с Предтечино, Константиновкой, Дачным, Серебрянкой и Звановкой ДНР.

Отражена контратака штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ. Потери ВСУ при этом составили до 345 военнослужащих, танк, американские бронетранспортер М113 и бронемашина HMMWV. Уничтожен полевой склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины.

ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием.