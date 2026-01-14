Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.3 комментария
В Москве задержали проникшего в детсад ночью мужчину
На северо-востоке столицы мужчина залез в здание детсада через окно, его нашел сторож, сообщили в главном управлении Росгвардии по городу.
Мужчина ночью незаконно проник в здание детского сада на северо-востоке, его обнаружили после того, как сторож услышал посторонний шум на верхнем этаже и нажал тревожную кнопку, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Прибывшие росгвардейцы нашли мужчину в туалете. Он был полураздет и прятался от сотрудников охраны.
Задержанный пояснил, что забрался в здание через окно с помощью лестницы, чтобы переночевать, а также отметил, что скрывался от неизвестных лиц. Нарушителю 39 лет, он не оказал сопротивления и добровольно сдался росгвардейцам. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.
В декабре 2024 года мужчина ворвался в детский сад в Челябинске и напал на воспитателя, нападавшего задержали.
В 2019 году в Нарьян-Маре 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа» в детском саду. Злоумышленник проник в учреждение через открытую охранником дистанционно дверь.