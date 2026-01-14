В Москве задержали проникшего в детсад ночью мужчину

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина ночью незаконно проник в здание детского сада на северо-востоке, его обнаружили после того, как сторож услышал посторонний шум на верхнем этаже и нажал тревожную кнопку, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Прибывшие росгвардейцы нашли мужчину в туалете. Он был полураздет и прятался от сотрудников охраны.

Задержанный пояснил, что забрался в здание через окно с помощью лестницы, чтобы переночевать, а также отметил, что скрывался от неизвестных лиц. Нарушителю 39 лет, он не оказал сопротивления и добровольно сдался росгвардейцам. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

В декабре 2024 года мужчина ворвался в детский сад в Челябинске и напал на воспитателя, нападавшего задержали.

В 2019 году в Нарьян-Маре 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа» в детском саду. Злоумышленник проник в учреждение через открытую охранником дистанционно дверь.