Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
В Челябинске агрессивный мужчина напал на воспитателя детсада
Родители помогли задержать мужчину, напавшего на воспитателя в детсаду Челябинска
Воспитательница и дети из детского сада №348 в Челябинске не пострадали при нападении агрессивного мужчины, которого задержали родители с помощью полиции и Росгвардии, сообщила заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе Надежда Пильникова.
Инцидент произошел в одном из детских садов Челябинска. Агрессивный мужчина проник на территорию дошкольного учреждения, но, к счастью, никто не пострадал. Воспитательница и дети отделались испугом, передает «Газета.Ru»
Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе Надежда Пильникова рассказала, что мужчина был в неадекватном состоянии и не имел злого умысла, хотя сильно напугал всех присутствующих. Воспитательница, на которую он напал, начала звать на помощь.
«Мужчина начал хватать за руки ее, и она начала звать на помощь», – пояснила Пильникова.
На призыв о помощи откликнулись родители, находившиеся поблизости. Они оперативно скрутили нападавшего и вызвали полицию, а также нажали тревожную кнопку. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и полиции с подкреплением, которые задержали мужчину. Воспитательница и дети не пострадали.
Мужчина под наркотиками попытался проникнуть в тверской детский сад ночью, разбив окно, после чего его задержали.
В 2022 году 19-летняя девушка в Красноярском крае пришла в детский сад с ружьем, и при попытке забрать у нее оружие произошел выстрел в стену. Ее приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима.