В Челябинске агрессивный мужчина напал на воспитателя детсада

Родители помогли задержать мужчину, напавшего на воспитателя в детсаду Челябинска

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел в одном из детских садов Челябинска. Агрессивный мужчина проник на территорию дошкольного учреждения, но, к счастью, никто не пострадал. Воспитательница и дети отделались испугом, передает «Газета.Ru»

Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе Надежда Пильникова рассказала, что мужчина был в неадекватном состоянии и не имел злого умысла, хотя сильно напугал всех присутствующих. Воспитательница, на которую он напал, начала звать на помощь.

«Мужчина начал хватать за руки ее, и она начала звать на помощь», – пояснила Пильникова.

На призыв о помощи откликнулись родители, находившиеся поблизости. Они оперативно скрутили нападавшего и вызвали полицию, а также нажали тревожную кнопку. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и полиции с подкреплением, которые задержали мужчину. Воспитательница и дети не пострадали.

Мужчина под наркотиками попытался проникнуть в тверской детский сад ночью, разбив окно, после чего его задержали.

В 2022 году 19-летняя девушка в Красноярском крае пришла в детский сад с ружьем, и при попытке забрать у нее оружие произошел выстрел в стену. Ее приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима.