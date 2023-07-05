Устроившую стрельбу в детском саду Красноярска девушку приговорили к 17 годам колонии

Красноярский краевой суд приговорил Полину Дворкину, убившую отца и напавшую на детский сад, к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

«Суд признал виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с ограничением свободы на два года с содержанием в колонии общего режима», – сказано в сообщении, передает ТАСС.

Также удовлетворен иск в пользу представителя потерпевшего, матери девушки, в размере 1 млн рублей.

Напомним, 19-летяя Дворкина весной 2022 года с ружьем пришла в детский сад. У нападавшей попытались забрать оружие, произошел выстрел в стену. Пострадавших в результате инцидента не было. Позже сообщалось, что девушка хотела убить мальчиков.

После задержания было установлено, что до этого девушка застрелила своего отца. Источник в правоохранительных органах отмечал, что Дворкина объяснила свои поступки ненавистью к мужчинам.