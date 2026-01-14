Гуф прибыл в суд Наро-Фоминска по делу о грабеже

Tекст: Алексей Дегтярёв

Долматов прибыл в здание Наро-Фоминского суда Подмосковья для участия в заседании по делу о грабеже, он не дал комментариев прессе, передает ТАСС.

По версии следствия, Долматов и его знакомый Геворк Саруханян обвиняются по статье о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе деревни Малые Горки. Во время конфликта с потерпевшим Саруханян удерживал руки мужчины, а Долматов угрожал физическим насилием и нанес потерпевшему два удара в лицо.

После этого у потерпевшего похитили мобильный телефон Apple IPhone 14 Pro.

Ранее уголовное дело в отношении Гуфа было прекращено, однако позже следствие возобновили. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

В декабре дело против Гуфа направили в суд для рассмотрения по существу.