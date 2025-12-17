Дело Гуфа о грабеже поступило в суд

«Единая Россия» подготовила законопроект о передвижных аптеках

Tекст: Дарья Григоренко

Новая инициатива нацелена на повышение доступности медикаментов для жителей небольших и отдаленных сельских населенных пунктов, где отсутствуют постоянные аптеки и фельдшерско-акушерские пункты. Каждая мобильная аптека сможет обслуживать до 50 сел, предлагая жителям базовые лекарства и возможность предварительного заказа, пишут «Известия».

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев пояснил: «Вопрос доступности лекарственных препаратов для жителей отдаленных и малонаселенных пунктов стоит достаточно остро. Передвижные аптеки значительно облегчат жизнь сельских жителей». По словам замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Евгения Нифантьева, работать в передвижных аптечных пунктах будут специалисты с фармацевтическим образованием.

Согласно законопроекту, аптечные фургоны не смогут продавать препараты с долей этилового спирта выше 25%, с содержанием психотропных и сильнодействующих веществ, а также те, которые требуют хранения при температуре ниже 15 градусов. Эксперимент с передвижными аптеками стартует с 1 июня 2026 года и продлится три года. Итоги эксперимента и его участники будут определяться правительством и местными властями, которым предстоит регулярно отчитываться о его результатах.

«Для глубинки отсутствие аптек – это настоящая проблема, в поездках по своему округу получаю много обращений по этому поводу», – рассказывает депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

По его словам, в селах с небольшим населением и, следовательно, маленьким спросом бизнес работать себе в ущерб не будет, а создавать для него какие-то преференции – существенные расходы, без которых можно обойтись. Кроме того, в таких местах, как правило, предприниматели сталкиваются с дефицитом кадров, а работать в месте с низкой зарплатой никто не хочет.

Проблема отсутствия аптек в маленьких сельских поселениях остается актуальной во всех регионах страны. Граждане регулярно жалуются на ситуацию, при которой им приходится преодолевать десятки километров ради покупки лекарств. Представители фармацевтического сообщества и политологи поддержали инициативу, однако некоторые из них считают, что стоило бы параллельно развивать интернет-торговлю медикаментами – сейчас рецептурные препараты нельзя заказать с доставкой из-за законодательных ограничений.

На данный момент Госдума уже предпринимала шаги к улучшению ситуации: был принят закон, разрешающий продажу медикаментов медпунктами. Новый проект о передвижных аптеках должен стать следующим звеном в решении проблемы лекарственного обеспечения селян, позволяя им планировать визит аптеки заранее и заказывать нужные препараты, считают авторы инициативы и эксперты.