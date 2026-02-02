Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет Мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.0 комментариев
Володин призвал защитить подвиг героев Великой Отечественной войны
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо сделать все возможное для защиты подвига участников Великой Отечественной войны.
Он подчеркнул в посте на платформе Max важность сохранения памяти о самопожертвовании солдат ради будущего поколения и всего мира.
«Мы со своей стороны должны сделать всё для того, чтобы защитить тех, кого сегодня нет. Защитить их подвиг. Защитить их самопожертвование ради того, чтобы сейчас мы с вами и весь мир мог планировать своё будущее», – заявил Володин.
Володин отметил, что нельзя допустить повторения трагических событий тех лет. Он выразил обеспокоенность тем, что сегодня многие европейские государства поддерживают действия неонацистов на Украине и предпринимают попытки переписать историю Великой Победы советского народа.
Председатель Госдумы напомнил, что 2 февраля – особая дата, когда произошёл коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. По его словам, именно тогда советские войска перешли в наступление, пленили 22 дивизии врага под Сталинградом, а сама битва стала одной из самых жестоких, унеся жизни более миллиона советских солдат и офицеров. Володин также подчеркнул, что жители страны тяжело пострадали, поскольку против них фашистская Германия и её союзники осуществляли настоящий геноцид.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла закон партии «Единая Россия» о поддержке общественных инициатив по увековечению памяти жертв геноцида советского народа.
Ранее депутаты установили День памяти жертв геноцида советского народа.