«Вкусно – и точка» оспорила отказ в регистрации слогана «Макдоналдс»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Заявку на бренд подали еще в 2022 году для нескольких категорий товаров, включая продукты питания и игрушки. Изначально заявителем выступало российское подразделение «Макдоналдс», которое позже сменило название, передает РИА «Новости».

Заседание по этому делу в Суде по интеллектуальным правам назначили на март.

Роспатент отклонил обращение, так как фраза копирует известный слоган «Весело и вкусно в McDonald's!», использовавшийся с 1990-х годов. Чиновники посчитали, что это обстоятельство «способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги».

Американская корпорация покинула российский рынок в 2022 году, продав бизнес лицензиату Александру Говору. Сейчас сеть насчитывает более 920 предприятий в 65 регионах страны.

В ноябре компания «Вкусно – и точка» решила зарегистрировать в России сразу несколько товарных знаков, включая такие названия, как «Стрипсы», «Чикен», «Тарт», «Комбо», «Бамбл», «Бабл», «Омлеттер» и «Айс».