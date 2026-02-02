Пушилин: Освобождение Торецкого позволяет двигаться в нескольких направлениях

Tекст: Вера Басилая

По словам Пушилина, российские войска после освобождения населенного пункта Торецкое в ДНР получили возможность развивать наступление сразу в нескольких направлениях, передает «Россия 24».

Пушилин заявил, что этот населенный пункт находится между Добропольем и Дружковкой и дает возможность продвигаться как в сторону Доброполья с последующим освобождением данного населенного пункта, так и в непосредственном направлении Дружковки на Краматорско-Славянском направлении.

По словам Пушилина, на Красноармейском направлении основные бои идут в районах сел Гришино, Новое Шахово и Новый Донбасс. Он уточнил, что здесь сосредоточены значительные силы, и бои продолжаются.

На Краснолиманском направлении, как отметил Пушилин, основные боевые действия фиксируются в районе населенных пунктов Дробышево и Яровая. Здесь также отмечается высокая интенсивность столкновений.

В Константиновке, по данным главы ДНР, бои продолжаются в районе железнодорожного вокзала. Пушилин сообщил, что поступает информация об улучшении позиций российских подразделений в этом районе.

Минобороны сообщило, что российские военные освободили Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области.

С начала 2026 года российские военнослужащие взяли под контроль 24 населенных пункта в разных областях зоны спецоперации, включая Запорожскую и ДНР.