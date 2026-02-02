Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет Мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.0 комментариев
Замгубернатора Белгородской области: Наш опыт решения задач в приграничье будет представлен на конкурсе «Лидеры России»
Высокие управленческие навыки позволяют госслужащим Белгородской области оперативно решать сложные задачи, обусловленные приграничным положением региона, заявил газете ВЗГЛЯД заместитель губернатора Сергей Четвериков. По его словам, команда возглавляемого им Минцифры примет участие в конкурсе «Лидеры России», чтобы продемонстрировать этот опыт.
«Участие в конкурсе «Лидеры России» – это отличная возможность для управленцев со всей страны наглядно продемонстрировать свои административные навыки», – отметил глава Министерства цифрового развития Белгородской области, заместитель губернатора Сергей Четвериков. Его ведомство также примет участие в предстоящем соревновании.
Четвериков уверен, что команде удастся достойно представить регион: «Мы – сплоченный коллектив, который за годы совместной работы успешно решал сложные задачи. Это доказывает эффективность нашего взаимодействия. Кроме того, события последних лет научили нас быстро адаптироваться к меняющимся условиям».
Белгородская область в силу своего приграничного положения регулярно сталкивается с новыми вызовами. «В рамках СВО нам пришлось в сжатые сроки развивать систему цифровой защиты и совершенствовать методы противодействия угрозам. Таким образом, регион становится своего рода полигоном для формирования уникальных компетенций у наших специалистов», – добавил он.
«При этом мы продолжаем работать над тем, чтобы цифровые технологии улучшали повседневную жизнь граждан, – и делаем это в крайне непростых геополитических условиях. Тем не менее нам удается добиваться результатов: многие проекты не раз получали высокую оценку на федеральном уровне», – акцентировал собеседник.
Среди таких проектов – «Создание комплексной системы, направленной на повышение безопасности населения города Белгорода, в условиях проведения СВО». Он занял первое место на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика – 2024» в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (Умный город)».
Проект «Система экстренного открывания дверей в многоквартирных домах в случае ракетной опасности» победил в номинации «Комфортная и безопасная городская среда» IV национального конкурса ИТ-решений «ПРОФ-IT.Инновация». А проект «Развитие АПК (аппаратно-программный комплекс) «Безопасный город» стал лауреатом национальной премии «Лидеры Искусственного интеллекта» в категории «Премия регионам».
«Важно упомянуть и сам проект «Безопасный город». В его рамках на социально значимых объектах установлены камеры видеонаблюдения. Это позволило снизить риски террористических угроз и других противоправных действий, а также повысить эффективность розыскных и следственных мероприятий», – пояснил Четвериков.
Для организации укрытий граждан была создана единая система экстренного открытия дверей в многоквартирных домах. «На текущий момент в Белгороде контроллерами оборудованы почти 100% многоквартирных домов. Они также установлены в Шебекинском и Белгородском районе. За системой ведется ежедневный мониторинг: при необходимости компании-подрядчики оперативно проводят ремонтные работы на месте», – подытожил заместитель губернатора.
Напомним, в этом году состоится шестой сезон конкурса «Лидеры России». Примечательно, что соревнование впервые пройдет в командном формате. Заявки на участие в событии уже направили более 75 тыс. управленцев. Среди них не только жители всех 89 субъектов РФ, но и представители 66 государств. В каждой команде будет по пять человек.
В конкурсе посоревнуются 76 команд от крупнейших российских корпораций. Среди них выделяются ПАО Сбербанк, ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», ВК, «Россети», «Газпром нефть», «Росатом», Ростелеком, «Норильский Никель», СИБУР, ВТБ, Альфа-Банк, ПСБ. В категории «Государственные управленческие команды» зарегистрированы 162 коллектива.
Из них 59 представляют федеральные ведомства. Свои «отряды» также представили 77 региональных правительств и 24 муниципальных администраций. Примечательно, что ФСИН и ФНС выставили по две команды, что разрешается для организаций численностью более 100 тыс. сотрудников.
«Это серьезный масштаб», – комментирует итоги сбора заявок Андрей Бетин, гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж». Он также отметил, что обновленный формат конкурса станет более интересным за счет формирования духа командного соперничества.
Напомним, проект «Лидеры России» проводится с 2017 года, и за это время заявки на участие подали более миллиона человек из 150 стран, а 650 участников уже заняли высокие должности по итогам конкурса.