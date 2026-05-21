«Северяне» зачищают подвалы прежде жилых домов на Сумском направлении

Tекст: Катерина Туманова

«Продолжается зачистка подвалов некогда жилых строений в Запселье и Кондратовке, стрелковые бои идут в окрестностях Иволжанского», – рассказали неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

В Сумском районе штурмовики продвинулись на 19 участках до 450 метров. В Краснопольском районе штурмовики продвинулись в селе Рясное и окрестностях населенного пункта до 200 метров.На Харьковском направлении живую силу и технику ВСУ российские бойцы крушили в районах Харькова, Избицкого, Водяного, Великого Бурлука, Завадского и села Бударки.

На Волчанском направлении штурм-подразделения ГВ «Север» продвинулись на шести участках до 900 метров. Стрелковые бои продолжаются в селе Шестеровка, в районе Караичного, а также Охримовки.

На Великобурлукском направлении стрелковые бои идут в селе Бударки и окрестностях, а также в лесных массивах на северо-западе Купянского района.