«Северяне» зачищают подвалы прежде жилых домов на Сумском направлении
Военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении атаковали противника в районах Уланово, Дегтярного, Катериновки, Могрицы, Кровного, Конотопа, Вольной Слободы, Заречья, Пустогорода, Толстодубово, Гавриловой Слободы и Рясного.
«Продолжается зачистка подвалов некогда жилых строений в Запселье и Кондратовке, стрелковые бои идут в окрестностях Иволжанского», – рассказали неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
В Сумском районе штурмовики продвинулись на 19 участках до 450 метров. В Краснопольском районе штурмовики продвинулись в селе Рясное и окрестностях населенного пункта до 200 метров.На Харьковском направлении живую силу и технику ВСУ российские бойцы крушили в районах Харькова, Избицкого, Водяного, Великого Бурлука, Завадского и села Бударки.
На Волчанском направлении штурм-подразделения ГВ «Север» продвинулись на шести участках до 900 метров. Стрелковые бои продолжаются в селе Шестеровка, в районе Караичного, а также Охримовки.
На Великобурлукском направлении стрелковые бои идут в селе Бударки и окрестностях, а также в лесных массивах на северо-западе Купянского района.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – отмечено в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили около тысячи военных.