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    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не торопитесь говорить от имени Бога

    Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Тень Австро-Венгрии возникла и пропала

    Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.

    9 комментариев
    24 января 2025, 16:56 • Новости дня

    Путин не поверил словам Собянина о средней зарплате в Москве

    Путин не поверил словам Собянина о средней зарплате в Москве
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На заседании попечительского совета МГУ президент России Владимир Путин выразил удивление, узнав, что средняя зарплата в Москве составляет 160 тыс. рублей, а не больше.

    В своем выступлении на заседании попечительского совета МГУ Путин заявил: «Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны». При этом говоря о ситуации со средней зарплатой в вузе, президент посетовал, что она «все-таки отстает немножко от среднего по Москве», передает ТАСС.

    В связи с этим Путин задал вопрос о зарплатах в столице мэру Москвы Сергею Собянину. Тот ответил, что средняя зарплата в городе составляет 140- 160 тыс. рублей. «Да ладно? Больше!» – переспросил глава государства

    Собянин подтвердил, что это действительно средний уровень зарплат в Москве. В ответ Путин, обратившись к ректору МГУ Виктору Садовничему, заметил, что университет выполнил нормативы, но необходимо продолжать фокусировать внимание на этом вопросе, чтобы не отставать.

    Ранее сообщалось, что прогнозируемые зарплаты курьеров в Москве достигли 300 тыс. рублей. Как писала газета ВЗГЛЯД, медианная зарплата курьеров с января по ноябрь 2024 года достигла 115,6 тыс. рублей, превысив заработки врачей и IT-специалистов, согласно обзору hh.ru и ПЭК.

    24 января 2025, 10:55 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия Путину среди россиян составил 79%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 79%, при этом 81% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно опросу ФОМ, уровень доверия к Путину с прошлой недели не изменился, он составляет 79%. Кроме того, 81% респондентов считают, что президент хорошо выполняет свои обязанности, передает ТАСС.

    Положительную оценку работы правительства дали 53% участников опроса, что также осталось без изменений. Глава кабинета министров Михаил Мишустин получил положительные отзывы от 58% респондентов, что на два процентных пункта выше по сравнению с предыдущим периодом.

    Кроме того, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 45%, увеличившись на один процентный пункт. Поддержка КПРФ осталась на уровне 7%, в то время как ЛДПР показала рост на два процентных пункта, достигнув 11%. Партия «Справедливая Россия – За правду» сохранила 4%, а «Новые люди» потеряли один процентный пункт и достигли 2% поддержки.

    Опрос фонда «Общественное мнение» проводился 17-19 января среди 1,5 тыс. россиян.

    В декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сохраняет стабильно высокую поддержку населения.

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    23 января 2025, 20:57 • Новости дня
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным он пойдет на уступки Москве, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на члена Республиканской партии.

    Собеседник WP выразил мнение, что Трамп, пытаясь продемонстрировать завершение конфликта на Украине, может фактически «капитулировать» перед Путиным, передает РИА «Новости». «Путин получит то, что хочет», – заявил республиканец.

    Некоторые полагают, что назначенцы Трампа, такие как кандидат на пост директора национальной разведки Тулси Габбард, могут изменить ситуацию в пользу России. Российский академик, чье имя не называется, также считает, что нестандартный подход Трампа позволяет ожидать неожиданных решений.

    Ранее Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным, а также сообщил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    24 января 2025, 01:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о ликвидации беспилотников на подлете к Москве

    Собянин: в Подольске ПВО сбили два дрона, летевших на Москву

    Собянин сообщил о ликвидации беспилотников на подлете к Москве
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В Подольске силы ПВО сбили два беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

    Два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО в городском округе Подольск, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. Он подчеркнул, что специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.

    Ранее аналогичные атаки БПЛА были отражены в городском округе Коломна и Раменском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

    До этого сообщалось, что в Рязанской области средствами ПВО и РЭБ уничтожены беспилотные летательные аппараты.


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    23 января 2025, 20:05 • Новости дня
    Трамп сообщил о желании встретиться с Путиным как можно скорее

    Трамп заявил о желании встретиться с Путиным как можно скорее

    Трамп сообщил о желании встретиться с Путиным как можно скорее
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о стремлении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Трамп, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выразил уверенность в необходимости скорой встречи с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы урегулировать конфликт на Украине, передает ТАСС.

    «Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец этой войне», – заявил он.

    Ранее Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.

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    24 января 2025, 02:00 • Новости дня
    Силы ПВО сбили дроны в Троицком округе Москвы

    В Троицком округе Москвы силы ПВО сбили два вражеских беспилотника

    Tекст: Максим Попов

    В Троицком административном округе Москвы ПВО сбили два вражеских беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По словам Собянина, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, отмечается в Telegram столичного мэра.

    Позднее стало известно, что в городском округе Щелково сбили еще один БПЛА. «ПВО Минобороны в городском округе Щелково сбит беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – отметил мэр столицы. 

    Ранее система ПВО сбила украинские БПЛА в районе Коломны и Раменского. Кроме того, были ликвидированы дроны в городском округе Подольск. На фоне воздушных атак аэропорты в Домодедово, Жуковском и Внуково приостановили работу.

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    24 января 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин вручил МГУ орден «За доблестный труд»
    Путин вручил МГУ орден «За доблестный труд»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Коллектив Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова награжден орденом «За доблестный труд», награду вручил президент России Владимир Путин.

    Торжественная церемония состоялась в атриуме Фундаментальной библиотеки МГУ, передает ТАСС.

    «МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления, обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего Отечества, ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия», – сказал Путин на церемонии. Его слова приводятся в Telegram-канале Кремля.

    Указ о награждении вуза глава государства подписал еще в феврале 2024 года. Отмечается, что МГУ награжден за «большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования».

    Напомним, президент в пятницу прибыл в Московский государственный университет имени Ломоносова на заседание попечительского совета вуза.

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    23 января 2025, 19:47 • Новости дня
    Эксперт назвал ближайшие задачи по устранению последствий разлива мазута в Черном море

    Эколог Камилов: На Кубани предстоит восстановить пляжи, откуда был вывезен загрязненный битумом песок

    Эксперт назвал ближайшие задачи по устранению последствий разлива мазута в Черном море
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Благодаря решениям властей федерального и регионального уровня нам удалось добиться позитивной динамики при ликвидации последствий разлива мазута. Теперь надо оценить нанесенный экологии ущерб и восстановить пострадавшие территории, сказал газете ВЗГЛЯД общественник Микаил Камилов. Ранее Владимир Путин провел совещание с правительтсвом по вопросу устранения последствий ЧС в Черном море.

    «Проведена большая работа по устранению последствий экологического ЧС после разлива мазута в Черном море. Напомню, сначала в процесс включились правительство Краснодарского края и мэрия Анапы, а в последствии к ним присоединилось правительство России», – заметил Микаил Камилов, исполнительный директор движения «Экосистема».

    По его словам, в первые сутки после катастрофы главной задачей было завершить операцию по спасению моряков, разобраться с тем, сколько мазута вытекло из разбившихся танкеров. «На море был шторм такой силы, что корабли попросту развалились на части, которые разбросало на большие расстояния», – объясняет он.

    «Уже на следующий день на месте работало руководство Минтранса и Минприроды России. Был создан оперштаб, куда вошли МЧС, правительство Краснодарского края, а также представители общественности, в том числе волонтеры движения «Экосистема», – вспоминает спикер.

    Общественник замечает: уже тогда было понятно, что мазут в скором времени будет выбрасываться на берег. «Но определить точное место выброса было очень сложно, если не невозможно. Поэтому все имеющиеся в регионе силы были приведены, что называется, в боевую готовность», – описывает собеседник.

    «Сейчас работы по устранению последствий загрязнения продолжаются. Это в целом очень сложное дело, так как в море оказался топочный мазут М-100, такого в нашей стране еще не случалось», – акцентирует специалист.

    Эксперт при этом подчеркивает: сегодня наблюдается позитивная динамика в ликвидации последствий аварии. «Мазута осталось не так уж и много. Не готов назвать точные цифры, но точно знаю, что пластов крупной фракции мазута, которые убираются техникой, уже не осталось. Есть только мелкая фракция», – детализирует он.

    На этом фоне спикер называет основные задачи, которые предстоит реализовать в ближайшей перспективе. «Первостепенное – это оценка экологического ущерба. Этим занимается Росприроднадзор. Окончательные цифры по ущербу животному миру и природным экосистемам будут названы, я думаю, только после ликвидации всех выбросов аварии», – полагает собеседник.

    «Также одной из задач является восстановление пляжей, так как было вывезено большое количество загрязненного песка. На сегодняшний день, учитывая уже очищенную территорию, в Минприроды России заявляют порядка 280 гектаров пляжей. Объем чистого нового песка – порядка 840 тысяч кубов, а толщина покрытия должна составить 20 сантиметров», – приводит данные спикер. Что касается популяции птиц и морских обителей, Камилов допускает, что их численность восполнится за один сезон естественным образом.

    Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное результатам работы правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Открывая заседание, он выделил эту тему как одну из ключевых, отметив ее актуальность и важность.

    Глава государства предоставил слово для доклада вице-премьеру Виталию Савельеву, который возглавляет правительственную комиссию. «Знаю, что вы и на месте бываете, и работу соответствующим образом уже организовали. Как она идет сегодня?», – спросил Путин у Савельева.

    Савельев доложил, что на месте чрезвычайной ситуации развернут федеральный оперативный штаб под руководством главы МЧС России Александра Куренкова. 19 января специалисты начали откачку мазута из танкера «Волгонефть-239». «Всего в четырех танках кормовой части судна находятся около 1400 тонн мазута. Мазут вывозили бетоновозами, далее перегружали в цистерны и доставляли железнодорожным транспортом в места утилизации», – пояснил Савельев.

    Он также указал, что по состоянию на 23 января откачано свыше 1100 тонн мазута, «то есть осталось откачать 300 тонн мазута». Осуществляется постоянный мониторинг акватории и береговой линии общей протяженностью более 955 километров. В очистке задействовано более пяти тыс. человек, 680 единиц техники, 28 плавсредств. Основные очаги выброса мазута на берег устранены, новых масштабных выбросов в настоящее время не зафиксировано. Собрано более 170 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

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    24 января 2025, 01:46 • Новости дня
    В московских аэропортах ввели временные ограничения

    Росавиация сообщила о временных ограничениях в Домодедово, Жуковском и Внуково

    Tекст: Максим Попов

    Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

    Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу московских аэропортов Домодедово и Жуковский, передает ТАСС. Как отмечается в сообщении, ограничения касаются приема и отправления авиарейсов.

    «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 00:22 мск временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», – говорится в официальном заявлении.

    Позднее стало известно, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели аэропорту Внуково.

    Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подольске были сбиты два украинских дрона. Также атаки БПЛА были отражены в городском округе Коломна и Раменском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

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    23 января 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин поручил проверить работу властей Оренбуржья по последствиям паводков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил проверить работу Минстроя и властей Оренбургской области по устранению последствий паводков прошлого года.

    Путин поручил Контрольному управлению президента и Генеральной прокуратуре проверить работу Минстроя и властей Оренбургской области по преодолению последствий прошлогодних паводков, передает ТАСС. Поручение было дано в ходе совещания с членами правительства после выслушивания докладов министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина и губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

    Глава государства подчеркнул, что это решение не связано с недоверием, а продиктовано необходимостью получения информации из разных источников. «Хочу, чтобы и Ирек Энварович, и губернатор отнеслись к этому с пониманием. Дело не в каком-то недоверии, а в том, что информация должна поступать из разных источников», – отметил президент.

    Поручение о проведении проверки будет оформлено заместителем главы администрации президента Максимом Орешкиным.

    Ранее в МЧС назвали причиной увеличения числа наводнений в России аварийное состояние гидротехнических сооружений. Сообщалось, что правительство выделило на ремонт гидросооружений в регионах 270 млн рублей.

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    24 января 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин прибыл в МГУ на заседание попечительского совета вуза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова в преддверии Татьяниного дня.

    В ходе визита он вручит коллективу университета орден «За доблестный труд», передает ТАСС.

    Также запланировано заседание попечительского совета университета, в котором Путин принимает участие как его председатель. Среди обсуждаемых тем повестки особое внимание уделят развитию МГУ, его расширению и реализации проектов, направленных на укрепление образовательной базы. В рамках визита Путин осмотрит выставку, посвященную 270-летнему юбилею МГУ, и поздравит учащихся с Днем студента.

    Попечительский совет МГУ, возглавляемый Путиным, включает представителей властных структур, научных и предпринимательских кругов, СМИ и общественных организаций. Под председательством Путина прошло пять заседаний совета – в 2013, 2015, 2017, 2019 и 2020 годах. Последняя встреча прошла в формате видео-конференц-связи.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал визит Путина в МГУ для награждения коллектива орденом.

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    24 января 2025, 16:33 • Новости дня
    Путин выразил надежду на дополнительные доходы в федеральный бюджет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на появление дополнительных доходов в федеральном бюджете.

    На заседании попечительского совета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Путин высказал надежду на поступление дополнительных доходов в федеральный бюджет в текущем году, передает ТАСС.

    Путин заявил: «Посмотрим, как у нас будут складываться дополнительные доходы федерального бюджета. Надеюсь, что они в этом году тоже будут». Он добавил, что развитие МГУ является одной из приоритетных задач.

    Ранее Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором отметил значительный рост бюджетных поступлений, не связанных с продажей нефти и газа, а также сообщил о 1,3 трлн рублей нефтегазовых допдоходов в 2024 году.

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    24 января 2025, 16:40 • Новости дня
    Путин заявил о невыполнении планов по инновационному кластеру МГУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ заявил, что не все запланированные мероприятия по созданию инновационного кластера и ремонту главного здания университета были выполнены.

    Путин подчеркнул, что лишь московские власти полностью выполнили свои обязательства, построив флагманский кластер «Ломоносов» и обеспечив комплексное благоустройство территории, передает ТАСС.

    В ходе заседания Путин напомнил, что в декабре 2020 года на предыдущем заседании совета было решено завершить формирование инновационной долины «Воробьевы горы» к юбилею МГУ. Однако, по его словам, не все намеченные планы удалось реализовать, включая капитальный ремонт главного здания, учебных корпусов и общежитий.

    Президент также отметил, что проект нового кампуса МГУ требует особого внимания, так как он составляет значительную часть от всей федеральной программы развития университетов. «У нас выделены средства на 25 кампусов, это 617 млрд рублей. Если реализовывать проект по кампусу МГУ, то это практически одна треть выделяемых ресурсов. Это значит, что нужно либо увеличивать финансирование, либо сокращать другие проекты», – добавил Путин

    Ранее Путин выразил надежду на появление дополнительных доходов в федеральном бюджете. Он наградил коллектив Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова орденом «За доблестный труд» и поздравил его с 270-летием.

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    24 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин посетил Музей истории МГУ накануне Татьяниного дня

    Путин посетил Музей истории МГУ в преддверии Татьяниного дня

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин посетил Музей истории Московского государственного университета (МГУ) в преддверии Татьяниного дня и 270-летия вуза.

    Этот день традиционно посвящен вопросам развития университетской науки, что и стало темой обсуждения для главы государства, передает ТАСС.

    Ректор МГУ Виктор Садовничий пригласил президента осмотреть экспозицию музея, который был открыт 30 лет назад. Он показал главе государства главные реликвии МГУ, в том числе Указ императрицы Елизаветы Петровны от 1755 года об основании университета, говорится в Telegram-канале Кремля.

    В 2005 году коллекции музея переехали в специально спроектированные выставочные залы Интеллектуального центра – Фундаментальной библиотеки МГУ.

    Фонд музея насчитывает 3,5 тыс. экспонатов, среди которых произведения искусства, документальные материалы, награды и личные вещи преподавателей. Также имеется обширная фототека с 10 тыс. негативов, охватывающая различные этапы истории университета.


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    24 января 2025, 13:01 • Новости дня
    Песков анонсировал визит Путина в МГУ для награждения коллектива орденом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин посетит МГУ в пятницу для поздравления студентов с Днем российского студенчества, а также наградит коллектив университета орденом «За доблестный труд».

    Президент России Владимир Путин в пятницу планирует посетить Московский государственный университет, сообщает РИА «Новости». Визит главы государства приурочен ко Дню российского студенчества, который отмечается ежегодно 25 января. Путин поздравит российских студентов и вручит коллективу университета орден «За доблестный труд».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что традиция поздравлять российское студенчество в этот день связана именно с МГУ. «Путин посетит МГУ, 270 лет все-таки этому высшему учебному заведению, и наградит весь коллектив орденом «За доблестный труд», – пояснил он. Песков также отметил, что Путин поздравит все российское студенчество в преддверии Татьяниного дня.

    В ходе визита президент также осмотрит музей университета. МГУ, основанный в 1755 году, является одним из старейших и крупнейших образовательных учреждений России, имеющим значительное влияние на науку и образование страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ректор МГУ Виктор Садовничий рассказывал школьникам и студентам о значении студенческой жизни в рамках урока, посвященного Дню российского студенчества.

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    24 января 2025, 15:54 • Новости дня
    Путин поздравил МГУ с 270-летием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского государственного университета (МГУ) с юбилеем вуза.

    «Искренне рад поздравить коллектив Московского государственного университета им. Ломоносова сразу с двумя важными событиями – с награждением орденом «За доблестный труд» и, конечно же, с юбилеем МГУ», – сказал глава государства, фрагмент его выступления опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

    Путин подчеркнул, что МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, обеспечить интеллектуальную основу развитию России, передает ТАСС. Он также заявил о системообразующей роли МГУ в сфере образования, отметив, что вуз задает вектор развития университетов.

    Напомним, Путин в пятницу прибыл в Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова в преддверии Татьяниного дня.

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Трамп бессилен раскрыть «секреты убийства Кеннеди»

    «Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто». Такими словами Дональд Трамп объяснил свой указ, который действительно кажется сенсационным – он намерен полностью рассекретить все документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Почему на самом деле никакой сенсации из этого не получится? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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