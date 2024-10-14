Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.0 комментариев
Москалькова сообщила о 30 тыс. эвакуированных россиян в ПВР
Москалькова сообщила об эвакуации более 30 тыс россиян в приграничье из-за обстрелов ВСУ
В 960 пунктах временного размещения на территории 65 регионов России находятся 30 415 человек, включая 7670 детей, эвакуированных из приграничных районов из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
По ее словам, более 30 тыс. россиян были эвакуированы из приграничных областей в пункты временного размещения (ПВР) в связи с обострением ситуации, передает РИА «Новости». Сегодня на территории 65 российских регионов функционирует 960 ПВР, в которых размещены 30 415 человек, из них 7670 – дети. Москалькова отметила, что сотрудники ее аппарата регулярно посещают эти пункты, оказывая помощь эвакуированным.
Эвакуированные граждане сталкиваются с множеством вопросов, связанных с юридическими аспектами, такими как получение компенсаций за утерянное имущество и вопросы трудоустройства. Москалькова подчеркнула важность эмоциональной поддержки для этих людей, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома в спешке, оставив все необходимое. Омбудсмен рассказала, что встречала детей, игравших на улице без обуви, так как они не успели ее взять.
Основной вопрос, волнующий эвакуированных: когда они смогут вернуться домой. Однако, по словам Москальковой, пока невозможно дать точного ответа. Несмотря на это, эвакуированные обеспечены всем необходимым, включая спальные места, питание и гуманитарную помощь. Более 4,4 тыс. тонн различных грузов уже доставлено из разных регионов страны.
Для детей, находящихся в ПВР, организовано обучение в школах и детских садах. Сейчас решается вопрос о выдаче планшетов для выполнения домашних заданий в электронном виде. Москалькова отметила, что в этом вопросе активно участвуют волонтеры, благотворительные фонды и Российский Красный Крест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные спасли из плена 56 жителей Курской области, что стало важным событием в регионе. Ранее сообщалось, что житель Курской области ползком смог спастись от обстрела ВСУ, демонстрируя смелость и решимость. Также сообщалось, что волонтеры эвакуировали 96-летнего ветерана в Курской области, несмотря на угрозу химической атаки.