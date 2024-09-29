Волонтеры эвакуировали 96-летнего ветерана в Курской области под химатакой

Волонтер рассказала об эвакуации 96-летнего ветерана войны в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Юлия поделилась с ТАСС подробностями эвакуации 96-летней пенсионерки и ветерана Великой Отечественной войны, Тамары Тихоновны, из приграничного Кореневского района Курской области. Евакуация проходила в условиях предполагаемой химической атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Юлия рассказала, что столкнулась с явными симптомами отравления ядовитыми газами, когда вместе с напарником и военным пыталась оказать помощь ветерану.

Юлия описала, что, подъезжая к месту назначения, они столкнулись с густым серым дымом, который вызывал у нее слезы и жжение в носу. Условия, в которых жила Тамара Тихоновна, были крайне тяжелыми: полная антисанитария и истощение, так как она не могла самостоятельно заботиться о себе. Это подтолкнуло волонтеров провести эвакуацию пожилой женщины, несмотря на опасные условия.

По словам Юлии, обстановка вблизи линии боевого соприкосновения постоянно меняется, и угроза химических атак становится частью повседневной жизни. Волонтер отметила, что дроны всегда жужжат в воздухе, создавая дополнительное напряжение и опасность для местных жителей и тех, кто пытается им помочь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число жителей, эвакуированных из приграничных районов Курской области, за последнюю неделю сократилось до двухсот человек. Между тем, сотрудники МЧС приступили к масштабным работам по разминированию освобожденных районов Курской области, чтобы обеспечить безопасность населения. Эвакуированная из села Русское Поречное рассказала об обстрелах мирных жителей, школ и больниц со стороны украинских военных, а также о повреждениях домов и надежде на скорое возвращение.