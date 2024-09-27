МЧС: В Курской области за неделю в безопасные районы выехали 207 человек

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале МЧС написали, что за прошедшую неделю из приграничных районов Курской области в безопасные места убыли 207 человек. Это существенно меньше показателей предыдущей недели, когда из зоны риска были эвакуированы более шести тысяч жителей.

Параллельно с эвакуацией, сотрудники МЧС продолжают работать над обезвреживанием взрывоопасных предметов, оставшихся после боевых действий. За неделю саперы обследовали более 30 гектаров территории и уничтожили 588 взрывоопасных предметов. Работы ведутся как в районах, подвергшихся обстрелам, так и в населенных пунктах, недавно освобожденных от украинских войск.

Для поддержки пострадавших жителей Курской области предусмотрены выплаты. Как сообщили в МЧС, более 48 тыс. граждан назначены выплаты на общую сумму более 7,2 млрд рублей в связи с утратой имущества. Кроме того, единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. рублей выплачена на сумму почти 2 млрд рублей, говорится в сообщении.

В минувшую пятницу в МЧС сообщили, что сотрудники ведомства приступили к масштабным работам по разминированию освобожденных районов Курской области, чтобы обеспечить безопасность населения.