ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли свыше 400 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

За этот период ВСУ также потеряли 23 единицы бронетехники, включая два танка, в том числе немецкий Leopard, пять БМП, БТР и 15 бронемашин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также украинская армия потеряла за сутки четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей.

Группировка «Север» продолжила наступление, она поразила формирования 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-й бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга и Плехово.

Группировка отразила четыре контратаки в сторону Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки, сорвала попытки атак в сторону Ольговки и Борок.

В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 40 человек, восемь человек взяты в плен, уничтожены две БМП, две боевые бронированные машины и автомобиль.

При поддержке авиации и артиллерии отражены четыре попытки украинской армии пройти через российскую границу в сторону Веселого и Медвежьего. В этой зоне ВСУ потеряли до 70 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, включая Leopard, две БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие и автомобиль.

Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 1004-й бригады охраны, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны у Гуево, Дарьино, Куриловки, Кругленького, Любимовки, Мирного, Мартыновки, Малой Локни, Николо-Дарьино, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Орловки, Плехово, Русского Поречного, Сердликово, Толстого Луга и Южного.

Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ у Беловод, Глухова, Кондратовки, Катериновки, Малушино, Могрицы, Мазевки, Новоивановки, Обод, Павловки, Речки, Руднево, Сумов, Степного, Шалыгино, Хотеня и Юнаковки.

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 14 тыс. 600 человек, 121 танк, 50 БМП, 92 БТР, 758 боевых бронированных машин, 457 автомобилей, 107 артиллерийских орудий, 28 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники.