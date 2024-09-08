Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Пиротехники МЧС за неделю обезвредили 88 взрывоопасных предметов в Курской области
Пиротехники МЧС России за минувшую неделю обнаружили и обезвредили 88 взрывоопасных предметов в Курской области, всего с момента обострения ситуации в регионе уничтожено 396 опасных боеприпасов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили в МЧС, группами разминирования обследованы 15 населенных пунктов Курской области за неделю, обезврежены 88 взрывоопасных предметов. Там добавили, что всего с начала работ в регионе сотрудниками МЧС России было уничтожено 396 опасных боеприпасов.
Ранее пиротехники МЧС уничтожили в Курской области 12 взрывоопасных предметов.