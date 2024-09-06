Пиротехники МЧС за сутки уничтожили в Курской области 12 взрывоопасных предметов

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Telegram-канале ведомства, с начала обострения ситуации в Курской области саперами МЧС было уничтожено более 326 взрывоопасных предметов.

В МЧС уточнили, что, несмотря на предпринимаемые меры, радиационный фон в регионе остается в норме. Для пострадавших жителей организованы пункты временного размещения, куда уже эвакуировано более 11,5 тыс. человек, говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение прошедшего дня из «серой зоны» по индивидуальным заявкам были эвакуированы восемь человек, а за прошлые сутки удалось установить связь с родственниками 17 жителей приграничья. Всего удалось воссоединить с семьями уже 539 граждан.

«На выплату единовременной материальной помощи принято за сутки более 3 300 заявлений. Выплаты уже произведены порядка 89 тыс. пострадавших граждан на общую сумму около 1,33 млрд рублей», – отметили в пресс-службе.

В пресс-службе заявили, что в настоящее время в регион 167 колоннами доставлено около 4 тыс. тонн гуманитарных грузов, только сегодня в Курск должна прибыть колонна с 25 тоннами груза помощи.

Ранее сообщалось, что пиротехники МЧС за прошедшие сутки обнаружили и уничтожили в Курской области боевую часть ракеты Patriot. Всего с момента обострения ситуации в регионе обезврежено 314 взрывоопасных предметов.