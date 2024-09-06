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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    3 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    8 комментариев
    6 сентября 2024, 14:24 • Новости дня

    Пиротехники МЧС за сутки уничтожили в Курской области 12 взрывоопасных предметов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пиротехники МЧС продолжают обезвреживать взрывоопасные предметы на территории Курской области, пострадавшей от обстрелов. За прошедшие сутки было обнаружено и обезврежено 12 взрывных устройств, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, с начала обострения ситуации в Курской области саперами МЧС было уничтожено более 326 взрывоопасных предметов.

    В МЧС уточнили, что, несмотря на предпринимаемые меры, радиационный фон в регионе остается в норме. Для пострадавших жителей организованы пункты временного размещения, куда уже эвакуировано более 11,5 тыс. человек, говорится в сообщении.

    Отмечается, что в течение прошедшего дня из «серой зоны» по индивидуальным заявкам были эвакуированы восемь человек, а за прошлые сутки удалось установить связь с родственниками 17 жителей приграничья. Всего удалось воссоединить с семьями уже 539 граждан.

    «На выплату единовременной материальной помощи принято за сутки более 3 300 заявлений. Выплаты уже произведены порядка 89 тыс. пострадавших граждан на общую сумму около 1,33 млрд рублей», – отметили в пресс-службе.

    В пресс-службе заявили, что в настоящее время в регион 167 колоннами доставлено около 4 тыс. тонн гуманитарных грузов, только сегодня в Курск должна прибыть колонна с 25 тоннами груза помощи.

    Ранее сообщалось, что пиротехники МЧС за прошедшие сутки обнаружили и уничтожили в Курской области боевую часть ракеты Patriot. Всего с момента обострения ситуации в регионе обезврежено 314 взрывоопасных предметов.

    6 сентября 2024, 04:35 • Новости дня
    Наемники ВСУ в Курской области начали просить о замене

    Tекст: Вера Басилая

    Наемники, воюющие в Курской области в рядах Вооруженных сил Украины, растеряли свой пыл из-за тяжелых боев и все чаще просят сменить их на украинские подразделения, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что наемники чаще пытаются провести ротацию, и смениться на «пушечное мясо», украинские подразделения, потому что подрастеряли свой пыл.

    Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик счел участие американской ЧВК Forward Observation Group в нападении ВСУ на Курскую область вызовом, на который Россия обязательно ответит.

    Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области.

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    5 сентября 2024, 11:36 • Новости дня
    Женщины-военнослужащие ВСУ сдались в плен в Курской области
    Женщины-военнослужащие ВСУ сдались в плен в Курской области
    @ t.me/pograni4nik_iz_ada

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области две женщины-военнослужащие ВСУ Алена Шевчук и Виктория Яценко сдались в плен ВС России.

    По словам Яценко, в Курской области они снимали захват военными ВСУ приграничных территорий, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Пограничник из ада».

    Она рассказала, что проходила военную подготовку на Яворовском полигоне украинской армии во Львовской области.

    По ее словам, инструкторами там были грузины и другие иностранцы.

    Ранее командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными.

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    5 сентября 2024, 19:11 • Видео
    Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

    На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

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    5 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Назван планировавший вторжение ВСУ в Курскую область экс-офицер ВС Франции

    Лисняк: Экс-офицер ВС Франции Микаэль участвовал в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший французский офицер Корте Франк Мишель Микаэль был задействован в планировании нападения украинских войск на Курскую область, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    Экс-майор 8-го парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль сейчас состоит в «Иностранном легионе» ВСУ, сообщил Лисняк, передает ТАСС.

    Установлены личности еще трех французов, участвовавших в рейдах в курском приграничье, добавил он. Это Жан Батист Бессон, Сидней Баллестер и Джонатан Будерлик.

    По словам Лисняка, все четверо причастны к совершению военных преступлений в Харьковской области, они подозреваются в наемничестве.

    Ранее Лисняк сообщил, что французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области.

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    3 сентября 2024, 16:05 • Новости дня
    Скопление ВСУ в Курской области поразили бомбами ФАБ-500
    Скопление ВСУ в Курской области поразили бомбами ФАБ-500
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скопления живой силы и техники украинской армии в Курской области поразили фугасными авиабомбами ФАБ-500, сообщило Минобороны России во вторник.

    Су-34 ВКС России ударил по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе области, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Удар наносился по разведанным замаскированным целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение личного состава и техники ВСУ, после чего экипаж самолета вернулся на аэродром вылета.

    В конце августа Су-34 также поражал скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    3 сентября 2024, 23:58 • Новости дня
    Зеленский заявил о намерении Украины «удерживать» территории в Курской области
    Зеленский заявил о намерении Украины «удерживать» территории в Курской области
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас Украина намерена «удерживать» захваченные районы Курской области, поскольку это является неотъемлемой частью «плана победы», заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Нам не нужна их земля. Мы не хотим переносить туда наш украинский образ жизни», – приводит слова Зеленского NBC News.

    Однако, по его словам, «пока что она нужна» Украине. Свой план он собирается представить международным партнерам, включая США. При этом Зеленский отказался говорить, намерена ли Украина попытаться захватить больше российских территорий. По его словам, «успех» украинских войск связан с «неожиданностью» действий.

    Он заверил, что Вашингтон не был предупрежден о планах вторжения украинских войск в Россию. Зеленский отметил, что «дело не в недоверии». По его словам, прошлогоднее украинское «контрнаступление» провалилось, поскольку слишком широко обсуждалось, у России была возможность подготовиться. О планах относительно Курской области не знали даже украинские спецслужбы, сказал Зеленский. Он заявил, что «максимально сузил круг лиц, которые знали об этой операции».

    Напомним, массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС, жителей из приграничных районов эвакуируют. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области. Зеленский признал, что вторжение ВСУ в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе.

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    4 сентября 2024, 07:42 • Новости дня
    Пленный: Сырский признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС
    Пленный: Сырский признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Главком ВСУ Александр Сырский в ходе встречи с военными признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС, рассказал военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины.

    По его словам, за день до нападения ВСУ на Курскую область Сырский приехал в расположение девятой разведроты 82-й бригады, передает РИА «Новости».

    Пленный заверил, что Сырский поставил задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить взрывчатку. При этом наряду с украинскими военными специалистами непосредственное участие принимали специалисты НАТО.

    Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил немецким СМИ, что вторжение ВСУ в Курскую область «соответствует международному праву и праву Украины на самооборону».

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    4 сентября 2024, 14:49 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли до 450 военных и 17 единиц бронетехники
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли до 450 военных и 17 единиц бронетехники
    @ РИА Новости/Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные за сутки на Курском направлении потеряли до 450 человек, сообщило Минобороны.

    ВСУ также потеряли 17 единиц бронетехники, включая танк, БМП и 15 боевых бронированных машин, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская сторона потеряла там до 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая три французских САУ Caesar и одно американское М777, РЗСО M142 HIMARS и M270 MLRS.

    Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в направлении Малой Локни и Комаровки, сорваны попытки атак в сторону Коренево, Ольговки и Погребков.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой и 1-й бригады нацгвардии у Апанасовки, Борок, Вишневки, Викторовки, Гордеевки, Краснооктябрьского, Княжьего Первого, Кубаткини, Любимовки, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Орловки, Обуховки, Снагостя и Успеновки.

    Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Ворожбы, Великого Бобрика, Глухова, Мирополья, Новых Басов, Орловки, Павловки, Сумов, Эсманьи, Юнаковки и Ямполья.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 9,7 тыс. человек, 81 танк, 39 БМП, 70 БТР, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 установки РСЗО, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО.

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    4 сентября 2024, 14:48 • Новости дня
    Австралийские журналисты незаконно проникли в Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Корреспонденты австралийского телеканала ABC, сопровождаемые украинскими военными, незаконно пересекли российскую государственную границу в Курской области и опубликовали репортаж о поездке.

    Уточняется, что журналисты австралийской вещательной корпорации ABC Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг совершили противозаконное путешествие вглубь российской территории в сопровождении солдат ВСУ, передает ТАСС.

    Как сообщается в опубликованном на сайте медиакомпании материале, корреспонденты посетили населенный пункт Суджа в Курской области.

    Авторы репортажа признали, что их незаконное пересечение границы в будущем лишит их возможности легально посещать Россию.

    Ранее сообщалось, что журналисты британского Sun в сопровождении боевиков ВСУ также незаконно проникли в Суджу.

    Напомним, ФСБ возбудила дела против немецкого и украинского журналистов, незаконно проникших в Суджу.

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    6 сентября 2024, 07:58 • Новости дня
    Жительница Курской области рассказала о героизме бойцов «Ахмат»

    Tекст: Александра Юдина

    Жительница Большесолдатского района в Курской области поделилась историей о трех бойцах спецназа «Ахмат», которые своим мужеством помогли мирным жителям эвакуироваться из населенного пункта, захваченного ВСУ.

    По ее словам, местные жители были вынуждены спешно покидать свои дома из-за угрозы расстрелов, передает РИА «Новости».

    «Подруга рассказала, что пришлось убегать, потому что по селу ездили люди и расстреливали жителей мирных. А еще она рассказала, что были три «ахматовца», где-то на границе, а они держали оборону очень крепко. По словам подруги, пока люди были в селе, они «ахматовцы» ВСУ не пустили», – поделилась Андрианова.

    Ранее сообщалось, что российские военные не дают подразделениям ВСУ подтянуть свежие силы на Курское направление.

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    6 сентября 2024, 12:55 • Новости дня
    Алаудинов высмеял неудачную попытку ВСУ сбить российский беспилотник

    Алаудинов высмеял неудачную попытку ВСУ сбить российский беспилотник в Курской области

    Алаудинов высмеял неудачную попытку ВСУ сбить российский беспилотник
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов с иронией прокомментировал инцидент в Курской области, когда украинские военные попытались сбить российский беспилотник, но в результате пострадали сами.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинские военные настолько неудачно сбили беспилотник, что он упал прямо на них, вызвав пожар.

    «Было бы лучше им его не сбивать… потому что он слишком точно сбился», – подчеркнул командир спецназа.

    Ранее в приграничном районе Курской области уничтожен украинский беспилотник и управляемые авиабомбы.

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    5 сентября 2024, 20:46 • Новости дня
    Зеленский снова позвал Россию на саммит по Украине

    Владимир Зеленский заявил о желании видеть представителей России на втором саммите по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил желание видеть представителей России на втором саммите по урегулированию конфликта. Об этом он заявил в интервью NBC News.

    «Обязательно там должны быть представители России... без российской стороны завершить эту войну дипломатически очень сложно», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости»

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время не ведется подготовка второго «саммита мира» по Украине с участием российских представителей. Он добавил, что рассуждения об участии России в следующем подобном мероприятии инициировали участники первой конференции, которая завершилась безрезультатно.

    После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Глава МИД России Сергей Лавров также исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. 

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    5 сентября 2024, 10:56 • Новости дня
    Путин заявил о провале вторжения ВСУ в приграничные регионы России
    Путин заявил о провале вторжения ВСУ в приграничные регионы России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ предприняли попытку атаковать Курскую область и другие приграничные регионы, чтобы отвлечь от наступления в Донбассе, однако у киевского режима ничего не вышло, заявил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин.

    «Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях… Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось», – передает РИА «Новости» его слова.

    Путин назвал священным долгом защиту приграничных регионов России от ВСУ.

    «Прежде всего мы должны думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от этих терактов», – отметил президент, подчеркнув, что священным долгом для ВС России является сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий.

    Так, глава государства отметил, что российские военные стабилизировали ситуацию и начали выдавливать противника из приграничья.

    Ранее Путин сообщил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

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    4 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    Стала известна позиция России на сессии Совета управляющих МАГАТЭ

    Москва поднимет вопрос об угрозах для Запорожской и Курской АЭС на сессии Совета управляющих МАГАТЭ

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев создает прямую и явную угрозу для двух российских АЭС: Запорожской и Курской. Об этом заявил и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.

    «С точки зрения МАГАТЭ центральный вопрос не в том, в какой форме существует угроза мирному ядерному объекту, в данном случае АЭС, а в том, что она существует в принципе», – сказал Устинов, передает РИА «Новости»

    Он добавил, что дело не ограничивается намерениями Украины, а переходит в русло практических действий. «Прямая и явная угроза создается Киевом для двух российских АЭС – Запорожской и Курской», – подчеркнул Устинов.

    По его словам, Москва поднимет этот вопрос на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, которая стартует 9 сентября.

    Напомним, что ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской АЭС остается крайне сложной.

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    4 сентября 2024, 17:20 • Новости дня
    Су-25 ударили по скоплениям ВСУ в приграничье Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По скоплениям живой силы и техники ВСУ в Курской области нанесен удар штурмовиков Су-25, сообщило Министерство обороны России в среду.

    По скоплениям живой силы, бронетехники и автомобилей нанесен удар авиационными средствами поражения Су-25, указало ведомство, передает ТАСС.

    До этого ведомство сообщало о применении Су-25 в Курской области в конце августа.

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    3 сентября 2024, 17:11 • Новости дня
    Белоусов обсудил с губернаторами безопасность приграничья

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по военной безопасности приграничья. В нем приняли участие губернаторы Белгородской, Брянской и Курской областей, а также командующие группировок войск.

    Белоусов обсудил с главами регионов текущую ситуацию и заслушал доклады своих заместителей, сообщает ТАСС.

    В частности, речь шла о вопросах материально-технического, транспортного обеспечения приграничных территорий, военно-технического, инженерного и медицинского обеспечения, а также о содействии в организации эвакуации населения.

    Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области, которые пытались дестабилизировать обстановку в приграничных районах.


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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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