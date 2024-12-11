В Бурятии завели дело после выселения семьи участника СВО

Следственный комитет Бурятии завел дело о халатности из-за выселения семьи участника СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Дело было заведено после того, как на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ прозвучала информация о выселении семьи действующего участника СВО из предоставленного им ведомственного жилья, сообщает РИА «Новости».

Следственный комитет по республике Бурятия начал расследование по данному факту. Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ, которая предусматривает наказание за халатность. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Бурятии Евгению Лагацкому представить доклад о ходе расследования, а также о мерах, принятых для восстановления прав участника СВО и его семьи.

На заседании Совета по правам человека Путин был проинформирован о ситуации и пообещал вникнуть в вопрос.

Президент заявил, что участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), а также сообщил, что систему материальной поддержки семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции, дополнительно проверят.