Алиханов предложил спасти китайский самолет C919 российскими технологиями

Tекст: Денис Тельманов

Российские разработки в сфере гражданской авиации могут оказаться крайне востребованными на азиатском рынке, передает РИА «Новости». Соответствующее мнение выразил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе ПМЭФ-2026.

«Мы теперь вторая страна в мире, которое производит некоторые узлы и агрегаты. И это то, что можно экспортировать, то, чем можно торговать, когда другие страны получают второго гарантированного поставщика», – отметил руководитель ведомства.

По его словам, подобная продукция поможет китайским партнерам возобновить запуск узкофюзеляжного самолета компании Comac. Ранее проект C919 пришлось приостановить из-за прекращения поставок двигателей из США.

Кроме того, специалисты разработали собственную систему предупреждения столкновений в воздухе, которую до этого выпускала лишь американская фирма Honeywell. Технология позволяет пилотам заранее узнавать об опасности на полосе.

В первую очередь новыми комплексами оснастят отечественные суда. Впоследствии уникальное оборудование планируют поставлять на международный рынок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Россия полностью импортозаместила систему предупреждения столкновений в воздухе. Ранее госкорпорация «Ростех» выразила готовность поставлять Китаю отечественные авиадвигатели для пассажирских лайнеров. В мае текущего года Минпромторг анонсировал скорое начало передачи готовых серийных самолетов российским авиакомпаниям.