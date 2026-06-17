США нанесли смертельный удар по лодке наркоторговцев в Тихом океане

Военные США атаковали лодку предполагаемых контрабандистов в Тихом океане

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы США атаковали лодку, подозреваемую в контрабанде наркотиков в восточной части Тихого океана, убив одного мужчину и оставив двоих в живых, передает Associated Press.

Этот инцидент произошел в рамках многомесячной кампании администрации Дональда Трампа против предполагаемых наркоторговцев в Латинской Америке.

Южное командование США сообщило, что оно «немедленно уведомило Береговую охрану США о необходимости активировать систему поиска и спасения выживших». Атака была совершена на известных маршрутах контрабанды, однако военные не предоставили доказательств наличия наркотиков на судне. Видео в соцсетях показало, как лодка загорелась после удара.

С начала сентября, когда администрация США начала преследовать тех, кого она называет «наркотеррористами», число погибших от ударов американских военных достигло по меньшей мере 208 человек.

Глава Белого дома заявлял, что США находятся в состоянии вооруженного конфликта с картелями, оправдывая атаки необходимостью остановить поток наркотиков.

Критики ставят под сомнение законность и эффективность таких ударов, отмечая, что фентанил часто доставляется в США по суше из Мексики. В мае надзорный орган Пентагона сообщил о планах проверить соблюдение военными установленных процедур при нанесении ударов, не касаясь их законности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая американские военные уничтожили судно предполагаемых наркотеррористов в Карибском море.

В конце апреля Южное командование ВС США ликвидировало троих вероятных контрабандистов в Тихом океане. Двумя днями ранее Пентагон нанес смертоносный удар по другой лодке вероятных участников наркотрафика.