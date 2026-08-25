Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.8 комментариев
Сотрудник СБУ организовал незаконную схему бронирования украинцев от мобилизации
Сотрудник украинских спецслужб и руководитель стратегического предприятия наладили фиктивное трудоустройство мужчин призывного возраста для уклонения от военной службы, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).
Сотрудник Службы безопасности Украины создал схему незаконного бронирования военнообязанных от призыва, передает ТАСС.
По данным следствия, обвиняемый и директор предприятия, обладавшего статусом критически важного, за взятки фиктивно трудоустраивали мужчин призывного возраста. Впоследствии для них оформлялось бронирование от призыва в армию. Такие работники не появлялись на предприятии, а начисленную им зарплату отдавали организаторам схемы.
Фигуранты дела заработали на махинациях не менее 22 тыс. долларов. Помимо этого, сотрудник спецслужбы оказался причастен к легализации 411,5 тыс. долларов. Следователи также считают, что в конце 2025 года директор предприятия помогал сообщнику из СБУ организовать прослушку в квартире сотрудника НАБУ, расследовавшего коррупцию в оборонной сфере.
Всеобщая мобилизация действует на Украине с февраля 2022 года. В апреле 2024 года призывной возраст снизили до 25 лет. Эксперты подчеркивают, что ужесточение правил привело к росту коррупции в военкоматах и распространению незаконных схем выезда из страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля украинские полицейские задержали начальника отдела одесского военкомата за вымогательство взятки ради бронирования призывника.
В мае Служба безопасности Украины раскрыла схему фиктивного трудоустройства уклонистов директорами благотворительных фондов.
В Харькове правоохранители поймали директора лицея на незаконном оформлении мужчин ассистентами учителя.