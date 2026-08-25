Сотрудник СБУ организовал незаконную схему бронирования украинцев от мобилизации

Tекст: Елизавета Шишкова

Сотрудник Службы безопасности Украины создал схему незаконного бронирования военнообязанных от призыва, передает ТАСС.

По данным следствия, обвиняемый и директор предприятия, обладавшего статусом критически важного, за взятки фиктивно трудоустраивали мужчин призывного возраста. Впоследствии для них оформлялось бронирование от призыва в армию. Такие работники не появлялись на предприятии, а начисленную им зарплату отдавали организаторам схемы.

Фигуранты дела заработали на махинациях не менее 22 тыс. долларов. Помимо этого, сотрудник спецслужбы оказался причастен к легализации 411,5 тыс. долларов. Следователи также считают, что в конце 2025 года директор предприятия помогал сообщнику из СБУ организовать прослушку в квартире сотрудника НАБУ, расследовавшего коррупцию в оборонной сфере.

Всеобщая мобилизация действует на Украине с февраля 2022 года. В апреле 2024 года призывной возраст снизили до 25 лет. Эксперты подчеркивают, что ужесточение правил привело к росту коррупции в военкоматах и распространению незаконных схем выезда из страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля украинские полицейские задержали начальника отдела одесского военкомата за вымогательство взятки ради бронирования призывника.

В мае Служба безопасности Украины раскрыла схему фиктивного трудоустройства уклонистов директорами благотворительных фондов.

В Харькове правоохранители поймали директора лицея на незаконном оформлении мужчин ассистентами учителя.