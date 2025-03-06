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Истребитель Южной Кореи по ошибке сбросил бомбу на деревню с мирными жителями
ВВС Южной Кореи сбросили бомбу на деревню, пострадали семь человек
Во время учений в Пхочхоне истребитель ВВС Южной Кореи сбросил бомбу на деревню, ранив мирных жителей, сообщило Ренхап.
По информации агентства, истребитель ВВС Южной Кореи в ходе учебных боевых стрельб случайно сбросил бомбу на деревню в районе города Пхочхон, передает РИА «Новости». Это произошло в результате совместных учений Южной Кореи и США с участием ВВС и сухопутных войск обеих стран. По данным южнокорейских военных, семь человек получили ранения.
В четверг в районе полигона Сынчжин в Пхочхоне проходили учения с участием боевых самолетов F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50. «По заявлению ВВС, восемь бомб MK-82 были аномально сброшены с истребителя KF-16 и упали за пределами полигона», – отметил представитель воздушных сил.
Телеканал YTN сообщил, что в деревне Ногок, куда упала бомба, пострадали несколько зданий, включая церковь, а также поврежден 1-тонный фургон. Бомба MK-82, предназначенная для разрушения зданий и мостов, создает воронку диаметром восемь метров. Ее радиус поражения сопоставим с размером футбольного поля.
ВВС Южной Кореи сформировали специальную комиссию по расследованию инцидента и оценке нанесенного ущерба. «Наши основные усилия направлены на выяснение причин и предотвращение подобных случаев в будущем», – заявил представитель ВВС.