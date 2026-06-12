Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Путин назвал погибшего Героя России Очир-Горяева настоящим мужчиной
Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью многодетного отца и командира штурмовой роты Нарана Очир-Горяева, отметив его выдающиеся человеческие качества.
«Такой светлый был человек, удивительный. Я уже говорил, я честно вам скажу, я когда с ним беседовал, сначала в ходе Прямой линии, прямо из Северска он докладывал, а потом уже встретился в Москве и спросил, чем помочь, бытовые вопросы, какие-то проблемы. Знаете, удивительно, настоящий мужчина, понимаете, многодетный отец, между прочим», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что каждый человек однажды завершает свой жизненный путь, однако главное – то, как он его прошел. Российский лидер с сожалением констатировал горькие потери среди таких выдающихся людей.
«Вот, к сожалению, мы теряем и таких людей. Давайте и его память, и память других ребят, которые ушли, отдав жизнь за Родину, за Россию, почтим минутой молчания», – предложил президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели офицера в зоне специальной военной операции. Пресс-служба правительства региона анонсировала похороны Героя России в Элисте 10 июня. Военнослужащий отправился на фронт добровольцем в 2022 году.