Минздрав Белоруссии сообщил о состоянии пострадавших при атаке ВСУ под Брянском

Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших под Брянском

Tекст: Катерина Туманова

«Министерство здравоохранения информирует о состоянии пострадавших в Брянской области (обновленные данные на вечер - 20 июня). Дети, находящиеся в отделении хирургии РНПЦ детской хирургии, – в удовлетворительном состоянии. Ребенок, прооперированный 19 июня, – в отделении реанимации, в сознании, дышит самостоятельно, с ним находится мама. Состояние удовлетворительное», – сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Там отметили, что состояние взрослого пострадавшего без изменений, стабильное.

Напомним, Следственный комитет России 17 июня возбудил уголовное дело о теракте после удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал детально разобраться в обстоятельствах инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пятерых пострадавших от удара украинского беспилотника детей перевезли в минский центр детской хирургии. Смешанная бригада российских и белорусских врачей провела успешную операцию тяжело раненому ребенку.