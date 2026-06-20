Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.6 комментариев
Минздрав Белоруссии сообщил о состоянии пострадавших при атаке ВСУ под Брянском
Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших под Брянском
Белорусский Минздрав выпустил обновленные на вечер субботы данные о состоянии пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус с детьми под Брянском.
«Министерство здравоохранения информирует о состоянии пострадавших в Брянской области (обновленные данные на вечер - 20 июня). Дети, находящиеся в отделении хирургии РНПЦ детской хирургии, – в удовлетворительном состоянии. Ребенок, прооперированный 19 июня, – в отделении реанимации, в сознании, дышит самостоятельно, с ним находится мама. Состояние удовлетворительное», – сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Там отметили, что состояние взрослого пострадавшего без изменений, стабильное.
Напомним, Следственный комитет России 17 июня возбудил уголовное дело о теракте после удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал детально разобраться в обстоятельствах инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пятерых пострадавших от удара украинского беспилотника детей перевезли в минский центр детской хирургии. Смешанная бригада российских и белорусских врачей провела успешную операцию тяжело раненому ребенку.