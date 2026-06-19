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    Пашинян стал диктатором «ради детей»
    Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко
    Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам
    Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла
    Болгария отказалась поддержать 21-й пакет санкций ЕС против России
    Трамп допустил проведение операции по смене руководства Кубы
    Захарова пошутила о голубиной почте в ответ на заявления Евросоюза
    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян
    Мнения
    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    38 комментариев
    19 июня 2026, 22:43 • Новости дня

    Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию во Франции

    Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию во Франции
    @ Ewen Gavet/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российские саблистки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова одержали победу в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию во Франции, сообщают информационные агентства.

    В финале российская команда победила сборную Франции со счетом 45:39, передает РИА «Новости».

    32-летняя Егорян завоевала седьмое командное золото чемпионата Европы и первое с 2019 года. 26-летняя Алина Михайлова и 20-летняя Александра Михайлова впервые стали чемпионками Европы.

    Российские спортсмены на чемпионате в Антони выступают в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация фехтования FIE 2 июня объявила о допуске россиян к стартам с национальной символикой. Ограничения будут сняты с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.

    Женская сборная России выиграла командное золото на этапе Кубка мира по фехтованию в Ташкенте.

    В мае Егорян одержала победу на этапе Кубка мира в Инчхоне. В январе Михайлова одержала победу на этапе Гран-при по фехтованию в Тунисе.

    18 июня 2026, 19:14 • Новости дня
    Во Франции сообщили об атаке на производящий дроны для Украины завод

    Parisien: Производящий дроны для Украины завод Delair подвергся атаке

    Во Франции сообщили об атаке на производящий дроны для Украины завод
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производственные мощности компании Delair, выпускающей беспилотные аппараты для отправки на Украину, подверглись нападению в начале июня, пишет газета Parisien.

    По данным Parisien, инцидент произошел на территории завода в Тулузе, передает РИА «Новости».

    «Первого июня в предприятие бросили несколько «коктейлей Молотова»… На камеры видеонаблюдения попали несколько человек, которые бросали зажигательные устройства в заднюю часть здания. Прокуратура Тулузы начала расследование по факту нанесения ущерба с применением опасных для людей средств», – говорится в статье.

    Спустя два дня возле объекта зафиксировали еще одно происшествие. Полиция задержала мужчину, который пытался заснять на камеру прототип нового беспилотника. Ему уже предъявили официальные обвинения в шпионаже.

    В мае чешский суд арестовал подозреваемого в поджоге производящего беспилотники для Украины завода.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил наносить превентивные удары по европейским оборонным предприятиям.

    Осенью прошлого года неизвестный дрон пролетел над французским пороховым заводом Eurenco.

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    19 июня 2026, 00:26 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в использовании переговоров для прикрытия экспансии
    Лавров обвинил Европу в использовании переговоров для прикрытия экспансии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров отмечает, что Британия, Франция и ФРГ на встрече в Лондоне 7 июня выдвинули пять требований к России в качестве условий «справедливого и прочного мира» на Украине. На основе этого набора требований объединённая Европа предлагает вести диалог с Москвой.

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на Восток – в направлении российских границ», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

    Лавров заявляет, что вклад Европы в разжигание украинского кризиса отрицать невозможно. Он напоминает о «оранжевой революции» в Киеве в 2004 году, поддержке западом украинского национализма, покупке политиков и партий, переписывании истории и образовательных программ ради создания антироссийского плацдарма на Украине и отдаления страны от России.

    В статье говорится, что в 2013 году Евросоюз отверг российское предложение о компромиссе по соглашению об ассоциации с Украиной и после просьбы Виктора Януковича отложить подписание поддержал уличные беспорядки и последующий госпереворот. Лавров также обвинил Германию, Францию и Польшу в вероломстве, поскольку они фактически отказались от предоставленных ими гарантий соглашения Януковича с оппозицией.

    Глава МИД отмечает, что Европа поддержала новые власти в Киеве и промолчала после трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда были сожжены десятки сторонников сближения с Россией. Он указывает, что Франция и Германия, будучи гарантами Минских соглашений 2015 года, по сути поощряли их саботаж Киевом, а позже Ангела Меркель и Франсуа Олланд признали, что выполнение договоренностей не планировалось и нужно было лишь выиграть время для усиления ВСУ.

    По словам Лаврова, Россия пыталась урегулировать кризис дипломатическими методами, однако в январе 2022 года США и НАТО отклонили предложение Москвы заключить юридически обязывающие соглашения о взаимных гарантиях безопасности, при активном участии европейских членов альянса.

    «После начала специальной военной операции единая Европа поддержала линию премьер-министра Британии на срыв Стамбульских переговоров между Россией и Украиной. Призыв Бориса Джонсона к Киеву «ничего не подписывать и просто воевать» надолго закрыл возможности для реальной дипломатии», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    В июне лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил о трех упущенных Европой шансах повлиять на урегулирование ситуации на Украине. На той же пресс-конференции глава МИД России отметил серьезную подготовку НАТО и европейских лидеров к возможной войне против России.

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    19 июня 2026, 19:11 • Видео
    Лавров ответил на ультиматум Европы

    На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

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    19 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
    Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры ЕС в итоговом документе саммита в Брюсселе фактически возложили на Россию ответственность за любые инциденты с беспилотниками в странах Европы.

    В итоговом заявлении саммита Евросоюза Европейский совет «осуждает многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море» и подчеркивает, что «Россия несет всю полноту ответственности за все последствия», передает ТАСС.

    При этом в тексте заявления отсутствует любое упоминание об украинском происхождении морских беспилотников, попавших в европейские воды в последние недели, а также летательных аппаратов, упавших в странах Прибалтики.

    Единственным конкретизированным случаем стал эпизод с дроном, залетевшим в Румынию 29 мая, который лидеры ЕС назвали российским, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся налеты украинских дронов, привели Прибалтику к серьезным и социальным, и экономическим последствиям.

    Руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в румынском городе Галац.

    В румынском порту города Констанца новейший украинский безэкипажный катер Sargan-3000 взорвался, став примером угрозы гражданскому судоходству со стороны таких аппаратов.

    Морской беспилотник, взорвавшийся в акватории порта Констанцы, оказался дроном типа Magura, используемым Вооруженными силами Украины.

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    17 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    Франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc
    Франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc
    @ Wolf von Dewitz/dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Франко-германская компания KNDS представила концепт нового боевого танка CAPINT, который должен стать временной заменой французским машинам Leclerc до появления техники нового поколения.

    Предложенный танк CAPINT был показан на оружейной выставке Eurosatory в пригороде Парижа. Необходимость в промежуточной машине возникла из-за того, что совместная программа Франции и Германии по созданию Основной наземной боевой системы (MGCS) задерживается примерно на десять лет. Поступление новых танков ожидается не ранее середины 2040-х годов, передает The War Zone.

    Французские танки Leclerc планируется вывести из эксплуатации к 2038 году, поэтому Париж решил запустить программу промежуточного танка. Предлагаемый CAPINT объединит французскую необитаемую башню и основное 120-миллиметровое гладкоствольное орудие ASCALON с шасси немецкого танка Leopard 2. В будущем башню планируют адаптировать под 140-миллиметровую пушку.

    Экипаж из трех человек будет находиться в бронированной капсуле в передней части машины. Танк получит пассивную композитную броню, а также комплексы реактивной и активной защиты.

    «Мы уже работаем над созданием того, что станет боем завтрашнего дня», – заявил генеральный директор KNDS Жан-Поль Алари.

    Компания обещает создать демонстратор CAPINT уже в 2030 году. Если Франция выберет этот проект, первые серийные образцы могут быть поставлены в 2035 году, а их развертывание в войсках начнется в 2037 году. Параллельно Германия работает над проектом Leopard 3, который должен поступить на вооружение в начале 2030-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер допустил вероятность выхода Франции из совместного проекта разработки нового танка MGCS.

    Сроки реализации этой программы сдвинулись с 2035 на 2045 год.

    Политический кризис во Франции поставил под угрозу реализацию совместных военных инициатив.

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    17 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Государства «Большой семерки» планируют расширить военную помощь Киеву, а также ввести дополнительные ограничения против нефтегазового сектора на фоне открытия Ормузского пролива, о чем сказано в совместном коммюнике.

    «Для поддержки и ускорения этого нового импульса мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств поражения большой дальности. Мы также готовы рассмотреть вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений, позволяющих увеличить военное производство Украины», – сказано в заявлении стран-участниц.

    Представители стран-участниц выразили намерение «оказать дальнейшую поддержку, чтобы страна смогла пережить следующую зиму».

    Саммит G7 проходит во Франции 15-17 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил поставить на саммите G7 вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро. Елисейский дворец опубликовал видео с G7 под российскую музыку. Лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России.


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    17 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России

    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета трубопроводного газа из РФ

    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В Евросоюзе начался первый этап отказа от российского трубопроводного газа, который предусматривает запрет на поставки по краткосрочным контрактам.

    В Евросоюзе в среду, 17 июня, стартовала реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа. Регламент, окончательно утвержденный Советом ЕС в январе 2026 года, предполагает полный отказ от российских энергоносителей к концу 2027 года, напоминает РИА «Новости».

    Мера вызывает острые споры внутри Евросоюза. Венгрия и Словакия оспаривают документ в Суде ЕС, указывая, что он является санкционным механизмом. Отдельный иск подала швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода «Северный поток – 2», требуя отменить регламент из-за невозможности коммерческого использования газопровода.

    На фоне энергокризиса политики и бизнесмены в Германии, Словакии и Венгрии призывают частично возобновить закупки российских энергоносителей из-за высокой стоимости альтернатив.

    Однако в Еврокомиссии настаивают на необходимости отказа от российского газа для укрепления энергетической безопасности и предотвращения использования поставок как «инструмента политического давления».

    В России многократно отмечали ошибочность действий Запада. В Москве подчеркивали, что отказавшиеся страны все равно покупают российские уголь, нефть и газ через посредников по более высоким ценам.

    Напомним, в апреле европейские страны приступили к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в мае увеличил закупки российского сжиженного газа. 
    МВФ сообщил о двукратном превышении промышленных цен на энергоносители в Евросоюзе по сравнению с США. Замглавы МИД Грушко назвал отказ от российских ресурсов главной причиной энергетической уязвимости европейских стран.

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    19 июня 2026, 01:28 • Новости дня
    Лавров назвал условия дипломатического урегулирования конфликта на Украине

    Лавров: Россия предпочла бы добиться целей СВО при помощи дипломатии

    Лавров назвал условия дипломатического урегулирования конфликта на Украине
    @ МИД России

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает дипломатический путь предпочтительным для достижения целей спецоперации, но это требует надежных гарантий безопасности для России, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров в статье, опубликованной на сайте МИД, напомнил, что президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме вновь подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов ни с одной стороной.

    Однако, по словам министра, Россия воспринимает Европу как сторону конфликта, заинтересованную в поражении России, и сами европейские страны открыто так себя позиционируют. Поэтому, отметил Лавров, диалог с Европой не может строиться так, как если бы она оставалась беспристрастным сторонним наблюдателем.

    «Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Для этого нужно, чтобы безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены. Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии – это противоречит императивам многополярного мира», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.

    Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине,  говорится в статье.

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    19 июня 2026, 13:05 • Новости дня
    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы

    Песков назвал заблуждением попытки Европы говорить с позиции силы

    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы, однако здравый смысл требует сохранения контактов с ЕС для решения сложнейших проблем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, представители европейских государств глубоко ошибаются, полагая возможным выстраивать общение с российской стороной через призму собственной силы, передает РИА «Новости». Подобный подход совершенно неприемлем и исторически обречен на провал.

    «У европейцев есть очень большое заблуждение: они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что подобная риторика ни к чему не приведет, а сама ошибка может проистекать из некомпетентности, глупости или плохой информированности западных политиков.

    При этом представитель Кремля подчеркнул крайнюю важность сохранения диалога. По его словам, логика здравого смысла диктует необходимость контактов для обсуждения огромного количества сложнейших вызовов, стоящих на международной повестке дня.

    Ранее Песков назвал неприемлемыми предварительные требования европейских стран для мирного урегулирования.

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    18 июня 2026, 07:13 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе

    Bloomberg: Трамп попросит компании из США производить ракеты в Европе

    Bloomberg: Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе
    @ Ben Curtis/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и Украине.

    «Они хотели бы иметь возможность это сделать, мы рассмотрим этот вопрос», – заявил Трамп журналистам в среду, отвечая на вопрос о планах на саммите «Большой семерки» в Эвиане, Франция.

    При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конкретные лицензии, о которых идет речь, будут подробно обсуждаться между странами-участницами.

    «Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями всеобъемлющих лицензий европейским производителям», – передает его слова агентство Bloomberg.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Трамп «настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и создании мощностей для поставок такого оборудования».

    США производят некоторые виды оружия по лицензии за рубежом, например, ракеты Patriot в Германии, но, как правило, тщательно оберегают свои лицензионные соглашения из-за соображений защиты интеллектуальной собственности и проблем с цепочками поставок.

    США продолжают поставлять средства противовоздушной обороны, финансируемые Европой и Канадой в рамках скоординированного механизма НАТО под названием PURL, несмотря на опасения, что запасы могут истощиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнала об опасениях США поставлять Германии Tomahawk.  Автоконцерн General Motors займется выпуском деталей для оружия. Пентагон решил ускорить разработку дешевых ракет после конфликта с Ираном.


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    18 июня 2026, 00:24 • Новости дня
    Президент Бразилии заметил на саммите G7 усталость спонсоров Киева от конфликта

    Президент Бразилии да Силва заявил об усталости спонсоров Киева от конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Иностранные союзники испытывают сильное утомление от финансовой поддержки Киева и активно ищут пути скорейшего мирного урегулирования текущего противостояния с Россией, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после саммита G7 во Франции.

    «Всем известно, что поддерживающие Украину правительства уже устали. Те, кто оказывают ей финансовую поддержку, уже испытывают чувство усталости», – приводит слова бразильского президента ТАСС.

    По словам главы да Силвы, в ходе прошедшего саммита он впервые заметил реальное стремление западных стран положить конец украинскому конфликту.

    Он добавил, что по-прежнему видит возможности для оказания помощи и намерен продолжать содействовать достижению мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года президент Бразилии заявил о надежде на дипломатическое урегулирование на Украине. В феврале 2026 года сообщалось, что бразильского наемника ВСУ забили насмерть в расположении части.

    При этом по итогам саммита лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России и поставлять Украине средства ПВО и другое вооружение.


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    17 июня 2026, 05:10 • Новости дня
    Елисейский дворец опубликовал видео с G7 под российскую музыку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный аккаунт администрации президента Франции сопроводил видеоотчет с саммита G7 популярной российской композицией «Капибара», что вызвало активную реакцию пользователей интернета.

    Елисейский дворец разместил в соцсетях видеоролик с прошедшего саммита G7, наложив на него российский музыкальный трек «Капибара», передает Ura.ru.

    Необычный выбор звукового сопровождения привлек внимание аудитории социальных сетей.

    Представители администрации французского лидера пока не дали комментариев относительно причин выбора именно этой мелодии для освещения международного мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон уже публиковал ролик с саммита G7 под российскую песню «Капибара».

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    19 июня 2026, 21:08 • Новости дня
    Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам

    Эксперт Котляр: Европа продолжает выдавать шенгенские визы россиянам

    Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Европа не закрыла двери для российских туристов, несмотря на ужесточение визового контроля. Страны ЕС продолжают выдачу виз россиянам, но требования к заявителям стали строже, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр. Она объяснила наиболее распространенные причины в выдаче шенгенских виз.

    Почти 43 тыс. россиян столкнулись с отказами в шенгенских визах в 2025 году. Однако общий уровень отклоненных заявлений продолжает снижаться – такая тенденция сохраняется третий год подряд, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров. Вместе с тем неудачные попытки получить визу обходятся заявителям дорого: совокупные расходы на консульские и сервисные сборы, которые не возвращаются при отказе, оцениваются более чем в 4,5 млн евро.

    «Европа последовательно движется к полной цифровизации визового контроля. Система EES уже внедряется, штампы постепенно уходят в прошлое, а история поездок становится максимально прозрачной для консульств и пограничных служб. Поэтому главный миф последних месяцев заключается в том, что получить шенген россиянам якобы стало практически невозможно. Это не так», – говорит Котляр.

    Она подчеркивает, что Европа не закрылась для российских туристов. Визы продолжают выдавать. Более того, десятки тысяч россиян ежегодно получают шенгенские визы и продолжают путешествовать по Европе. Вопрос сегодня не столько в гражданстве заявителя, сколько в качестве визовой истории и целях поездки.

    «Если говорить о том, как снизить риск отказа, то главный совет очень простой: перестать искать схемы и начать соблюдать правила. Сейчас консульства гораздо внимательнее смотрят на то, как использовались ранее выданные визы. Если человек получил визу одной страны, а фактически все время путешествовал через другие государства, вопросы могут возникнуть уже при следующем обращении», – предупреждает собеседница.

    По ее словам, особенно важно подавать достоверные сведения, показывать понятный маршрут, подтверждать реальные цели поездки, соблюдать правила первого въезда и основного пребывания, сохранять посадочные талоны, бронирования и подтверждения проживания после поездки. Исходя из ее опыта, реже всего не получают отказов в визе заявители с прозрачной финансовой ситуацией, понятной целью поездки, корректно использованными предыдущими визами и без противоречий в документах.

    «В последнее время активно обсуждается и информация о том, что третьи лица больше не могут подавать документы на шенгенские визы. По нашей практике, это не стало какой-то революцией. Мы продолжаем работать через аккредитованных партнеров и визовые центры в рамках действующих правил. Никакого массового прекращения оформления виз мы не наблюдаем», – делится Котляр.

    Новая реальность действительно стала более строгой, продолжает эксперт. Однако, по ее словам, это не история про закрытые двери, а про то, что консульства все лучше видят реальную историю путешествий заявителя. Поэтому сегодня выигрывают не те, кто пытается обойти систему, а те, кто действует честно и последовательно.

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД Котляр отмечала, что российские туристы уже давно адаптировались к новым условиям и диверсифицировали свои маршруты, поэтому путешествовать на европейские курорты не стремятся, но и без отдыха не остаются.

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    19 июня 2026, 03:38 • Новости дня
    Саммит ЕС «принял к сведению» инициативу Каллас по ветеранам СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Европейский союз отправил на доработку идею главы европейской дипломатии Каи Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам российской спецоперации, говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

    В итоговом заявлении саммита отмечается необходимость дополнительной оценки путей реализации, передает ТАСС.

    В документе говорится, что «в контексте потенциальной угрозы, в том числе в долгосрочной перспективе, которую представляют для внутренней безопасности ЕС бывшие российские бойцы», Европейский совет «принял к сведению» предложение.

    Лидерам было рекомендовано продолжить техническую работу над инициативой Каллас.

    Европейские политики также подчеркнули, что визовая политика остается исключительной компетенцией государств-членов объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Каллас объявила о подготовке запрета на въезд для российских ветеранов спецоперации.

    До этого канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры семи стран Евросоюза призвали рассмотреть возможность закрытия Шенгенской зоны для бойцов СВО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила откровенно параноидальные санкционные инициативы западных государств.

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    17 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Мбаппе обогнал Месси по числу голов на чемпионатах мира
    Мбаппе обогнал Месси по числу голов на чемпионатах мира
    @ Anton Zaitsev/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нападающий Французской сборной Килиан Мбаппе превзошел достижение аргентинского коллеги Лионеля Месси на чемпионатах мира и довел число голов на чемпионатах мира до 14.

    Нападающий французской национальной команды Килиан Мбаппе обошел аргентинца Лионеля Месси по количеству забитых мячей на мировых первенствах, передает РИА «Новости».

    Во вторник сборная Франции одержала победу над командой Сенегала в первом туре группового этапа, забив три мяча и пропустив один.

    В ходе матча французский форвард дважды поразил ворота соперника. Таким образом, 27-летний Мбаппе забил свои 13-й и 14-й голы на турнирах высшего уровня всего за 15 матчей.

    Аргентинец Месси в возрасте 38 лет имеет в своем активе 13 голов за 26 игр. Ровно 14 забитых мячей числятся на счету немца Герда Мюллера. Всего 15 раз ворота соперников на турнирах поражал бразилец Роналдо, а абсолютным рекордсменом остается немец Мирослав Клозе с 16 голами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Криштиану Роналду в мае возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира. Месси в 2025 году побил клубный рекорд MLS по забитым голам в год.


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    17 июня 2026, 23:45 • Новости дня
    Мелони назвала свои требования к единому переговорщику от ЕС с Россией

    Мелони назвала свои требования к единому переговорщику от ЕС с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите G7 выразила заинтересованность поиском представителя ЕС для переговоров с Россией и обозначила свою позицию по данному вопросу, узнала британская The Guardian.

    Представитель Италии Джорджа Мелони на саммите G7 настаивает на назначении единого переговорщика ЕС по Украине, пишет The Guardian.

    Мелони говорит, что она предложит единого переговорщика ЕС по Украине, когда лидеры Евросоюза встретятся на саммите ЕС в Брюсселе в конце этой недели.

    Она говорит, что переговорщик должен быть выходцем из «страны среднего размера», а не из одной из крупнейших стран объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.

    Мелони ранее в июне уже предлагала переговорщика от ЕС с Россией. В ЕС так же выступили с предложением своей кандидатуры переговорщика с Россией.


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