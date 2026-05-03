Саблистка Егорян завоевала золото на этапе Кубка мира в Инчхоне
Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян одержала победу на этапе Кубка мира по фехтованию в Инчхоне, сообщает РИА «Новости». В финальном поединке Егорян уверенно обыграла представительницу США Майю Чемберлен со счетом 15:7.
Третье место поделили между собой испанка Арасели Наварро и болгарка Йоана Илиева. Еще одна именитая российская спортсменка, Софья Великая, заняла шестое место.
Российские фехтовальщики по-прежнему выступают на турнирах Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе, принимая участие как в личных, так и в командных соревнованиях. Для российских юниоров, начиная с декабря прошлого года, все ограничения были сняты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские саблистки выиграли юниорское первенство мира, которое прошло в Бразилии. Спортсменки из России также завоевали золото на этапе Кубка мира в Ташкенте.