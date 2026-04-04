Российские саблистки выиграли юниорское первенство мира в Бразилии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российские саблистки одержали победу в командном турнире на юниорском первенстве мира, проходившем в Бразилии. В финальном поединке сборная России встретилась с командой Китая и выиграла со счетом 45:44, передает ТАСС.

На пути к финалу россиянки последовательно обыграли австралийскую, немецкую, узбекскую и японскую команды. Все встречи завершались уверенной победой российских спортсменок.

Фехтовальщицы из России выступали под национальным флагом, а после финала в их честь был исполнен государственный гимн страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские саблистки заняли первое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в Ташкенте.

Международная федерация фехтования (FIE) в марте 2025 года приняла решение допустить российских спортсменов до командных соревнований среди юниоров в нейтральном статусе.

Саблистка Александра Михайлова ранее одержала победу на этапе Гран-при в Тунисе.



