Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

«С учетом массированных атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», – написал он в Max.

По его словам, за гранью приемлемого для Москвы в отношении Киева должно остаться лишь умышленное, то есть заведомо намеренное, уничтожение гражданских лиц.

Все остальные действия он назвал вполне допустимыми, несмотря на реакцию украинского руководства и европейских стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Дмитрий Медведев призвал многократно усилить огневое воздействие по украинской столице.

Российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решительно осудил продолжающиеся атаки киевского режима по мирным российским городам.



