  • Новость часаСилы ПВО с начала суток сбили 37 летевших на Москву дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Опросы показывают степень ненависти украинцев к Зеленскому
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Эксперт сказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе
    В Подмосковье при атаке беспилотников погибла восьмилетняя девочка
    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы
    Мелони разозлилась на Трампа
    Дробницкий: Вэнс отменил встречу с иранцами из-за спора США и Израиля
    Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    35 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    21 комментарий
    19 июня 2026, 15:00 • Новости дня

    Силы ПВО уничтожили 216 украинских беспилотников над регионами России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Массированная атака была отражена в течение дня в период с 8.00 до 14.00 по московскому времени, сообщается в канале ведомства в Max.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой и Рязанской областей. Кроме того, беспилотники уничтожены в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

    Напомним, 16 июня российские расчеты ПВО уничтожили 151 украинский беспилотник над рядом регионов страны.

    Двумя днями ранее дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 110 вражеских дронов самолетного типа.

    В начале месяца военные отразили массированную атаку 339 аппаратов над территорией России и акваторией Черного моря.

    19 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Юрковку в Донецкой народной республике (ДНР). Ранее группировка зачистила от противника Артема и Рай-Александровку. Всего за неделю ВС России освободили пять сел в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение недели в результате действий подразделений группировки «Центр» были освобождены Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили более 2040 военнослужащих, 18 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю подразделениями группировки «Север» нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, батальона беспилотных систем ВСУ, четырех бригад теробороны и двух погранотрядов погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1540 военнослужащих, десять бронемашин, три орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и  нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1490 военнослужащих, 24 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны. При этом потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 3140 военнослужащих, 20 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял более 330 военнослужащих,  бронемашину, два орудия полевой артиллерии и 24 станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска российские войска освободили Рай-Александровку в ДНР

    Днем ранее они очистили от противника Кутузовку в ДНР

    До этого российские войска взяли под контроль Новый Донбасс в ДНР.

    Комментарии (3)
    19 июня 2026, 00:26 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в использовании переговоров для прикрытия экспансии
    Лавров обвинил Европу в использовании переговоров для прикрытия экспансии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров отмечает, что Британия, Франция и ФРГ на встрече в Лондоне 7 июня выдвинули пять требований к России в качестве условий «справедливого и прочного мира» на Украине. На основе этого набора требований объединённая Европа предлагает вести диалог с Москвой.

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на Восток – в направлении российских границ», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

    Лавров заявляет, что вклад Европы в разжигание украинского кризиса отрицать невозможно. Он напоминает о «оранжевой революции» в Киеве в 2004 году, поддержке западом украинского национализма, покупке политиков и партий, переписывании истории и образовательных программ ради создания антироссийского плацдарма на Украине и отдаления страны от России.

    В статье говорится, что в 2013 году Евросоюз отверг российское предложение о компромиссе по соглашению об ассоциации с Украиной и после просьбы Виктора Януковича отложить подписание поддержал уличные беспорядки и последующий госпереворот. Лавров также обвинил Германию, Францию и Польшу в вероломстве, поскольку они фактически отказались от предоставленных ими гарантий соглашения Януковича с оппозицией.

    Глава МИД отмечает, что Европа поддержала новые власти в Киеве и промолчала после трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда были сожжены десятки сторонников сближения с Россией. Он указывает, что Франция и Германия, будучи гарантами Минских соглашений 2015 года, по сути поощряли их саботаж Киевом, а позже Ангела Меркель и Франсуа Олланд признали, что выполнение договоренностей не планировалось и нужно было лишь выиграть время для усиления ВСУ.

    По словам Лаврова, Россия пыталась урегулировать кризис дипломатическими методами, однако в январе 2022 года США и НАТО отклонили предложение Москвы заключить юридически обязывающие соглашения о взаимных гарантиях безопасности, при активном участии европейских членов альянса.

    «После начала специальной военной операции единая Европа поддержала линию премьер-министра Британии на срыв Стамбульских переговоров между Россией и Украиной. Призыв Бориса Джонсона к Киеву «ничего не подписывать и просто воевать» надолго закрыл возможности для реальной дипломатии», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    В июне лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил о трех упущенных Европой шансах повлиять на урегулирование ситуации на Украине. На той же пресс-конференции глава МИД России отметил серьезную подготовку НАТО и европейских лидеров к возможной войне против России.

    Комментарии (34)
    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    Комментарии (2)
    19 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
    Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры ЕС в итоговом документе саммита в Брюсселе фактически возложили на Россию ответственность за любые инциденты с беспилотниками в странах Европы.

    В итоговом заявлении саммита Евросоюза Европейский совет «осуждает многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море» и подчеркивает, что «Россия несет всю полноту ответственности за все последствия», передает ТАСС.

    При этом в тексте заявления отсутствует любое упоминание об украинском происхождении морских беспилотников, попавших в европейские воды в последние недели, а также летательных аппаратов, упавших в странах Прибалтики.

    Единственным конкретизированным случаем стал эпизод с дроном, залетевшим в Румынию 29 мая, который лидеры ЕС назвали российским, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся налеты украинских дронов, привели Прибалтику к серьезным и социальным, и экономическим последствиям.

    Руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в румынском городе Галац.

    В румынском порту города Констанца новейший украинский безэкипажный катер Sargan-3000 взорвался, став примером угрозы гражданскому судоходству со стороны таких аппаратов.

    Морской беспилотник, взорвавшийся в акватории порта Констанцы, оказался дроном типа Magura, используемым Вооруженными силами Украины.

    Комментарии (19)
    19 июня 2026, 11:30 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова

    Мария Захарова: Politico Europe не опубликовало статью Лаврова из-за цензуры в Европе

    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    @ mid.ru

    Tекст: Алёна Задорожная

    Издание Politico Europe не объяснило причин снятия с публикации статьи Сергея Лаврова. Но такой шаг стал предсказуемым, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что ведомство неспроста предает эту историю гласности: «Когда в Европе будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы цензурируем информационное поле, у нас будут доказательства обратного».

    «Статья Сергея Лаврова посвящена ситуации на Украине и в Европе в целом в контексте безопасности», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как напомнила собеседница, представители политического истеблишмента – от государственных деятелей высшего уровня и до представителей общественности в странах Европейского союза – выступают с заявлениями о том, что они «думают о месте за столом переговоров», а также о том, что урегулирование кризиса «без них невозможно».

    «В этой связи статья министра иностранных дел была бы полезна к ознакомлению как им, так и широкой аудитории тех стран, которыми они руководят и которым они на протяжении многих лет рассказывали о ситуации на Украине без возможности получать альтернативное мнение. Кроме западных мейнстримных медиа, которые освещали ситуацию так, как им было предписано, никакой другой информации у аудитории Западной Европы и не было», – указала Захарова.

    «Безусловно, и независимые журналисты, и российские средства массовой информации эти материалы продвигали и предлагали. Но те, кто задавал тон в медиасреде в своих странах, естественно, формировали информационное поле исключительно в одном ключе. И сейчас мы получили прямые доказательства того, что коллективный Брюссель – который призывает к демократии, говорит о свободе слова, плюрализме мнений – блокирует информацию от России», – подчеркнула дипломат.

    Она отметила, что издание Politico Europe не дало каких-либо объяснений причин отказа публиковать статью Лаврова. «Я хочу обратить внимание, что речь идет не о листовках и не о пропагандистских материалах, а о размышлении главы российского внешнеполитического ведомства по ситуации на европейском континенте в контексте многолетнего кризиса вокруг одной из крупнейших европейских стран», – добавила представитель МИД.

    На этом фоне она напомнила, что ранее уже был похожий случай: итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать интервью министра иностранных дел России. «Действия Politico Europe оказались предсказуемыми. Но я хочу отметить, что мы предаем это гласности неспроста. Когда они будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы якобы цензурируем информационное поле, то – простите, извините – вот вам доказательства», – добавила собеседница.

    «Мы должны предоставлять информацию всему международному сообществу и делать все от нас зависящее и даже больше для того, чтобы информация о позиции России достигала адресатов. Так, статья Сергея Лаврова, которую издание Politico Europe отказалось публиковать, переведена на английский и доступна в интернете. Она также будет размещена на всех сайтах и аккаунтах российских посольств, постпредств и генеральных консульств. Поэтому так или иначе, но мы достигаем своих целей», – заключила Захарова.

    Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность». Она готовилась для издания Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена, отметили в ведомстве. В настоящее время статья опубликована на сайтах МИД и журнала «Международная жизнь».

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на восток – в направлении российских границ», – написал Лавров.

    По его словам, цель европейских лидеров – «не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами». «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. «Подморозить» конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих», – указал он.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что европейские власти вложили значительный «политический капитал» и сотни миллиардов долларов в поддержку Украины и наращивание военных бюджетов. Лавров написал, что в Европе рассчитывают достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого «тянуть время различными способами».

    «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилось на восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО», – говорится в статье.

    По его оценкам, сложившаяся ситуация грозит глобальными рисками безопасности, «так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями». Попытки Европы приписать России агрессивные планы глава МИД, ссылаясь на президента Владимира Путина, назвал провокацией. «И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было», – подчеркнул министр.

    По его словам, «европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками». «Возврата к ней не будет», – указал он. Как отметил Лавров, сейчас нужно двигаться к созданию архитектуры безопасности, которая отражает «многополярные реалии современности».

    «Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре. Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе», – добавил министр. Он подчеркнул: для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после холодной войны.

    «Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня. Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили», – написал Лавров.

    Отметим, в ноябре 2025 года итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ. «Нам «объясняли», что слова С.В. Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов», – сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Предложение России опубликовать сокращенную версию в печати и полную версию на сайте было отклонено.

    Комментарии (8)
    19 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Каллас призвала требовать от России уступок
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перед возможными переговорами с Москвой европейским странам необходимо заранее согласовать жесткий список требований для предотвращения возобновления конфликта, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

    «Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России. Действительно, звучат заявления о том, что нужно разговаривать, и очевидно, что определенное движение в этом направлении происходит», – подчеркнула она общественному вещателю Эстонии ERR.

    Политик отметила недопустимость ограничения диалога лишь вопросами прекращения огня, передает «Интерфакс».

    По ее мнению, Брюссель обязан настаивать на целом ряде уступок со стороны Москвы. В противном случае текущая ситуация станет лишь паузой перед новым витком напряженности через несколько лет.

    Отвечая на вопросы о подготовке формальных контактов, дипломат подтвердила наличие определенной активности в этом направлении. Главной проблемой она назвала не состав переговорщиков, а содержательную часть будущих дискуссий.

    Особую обеспокоенность текущим положением дел выражают государства восточного фланга. Представители Восточной Европы опасаются, что их исключат из переговорного процесса, несмотря на глубокое понимание российской специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    Она потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал подобные требования к Москве обычными уличными высказываниями.

    Комментарии (14)
    19 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Лавров: Столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами
    Лавров: Столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Прямое столкновение НАТО и России может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров предупредил. что сложившаяся в отношениях России и Запада ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности. «Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

    Лавров отметил, что под лозунгом «стратегической автономии» в Европе идет наращивание силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере. Особую тревогу он выразил в связи с намерениями Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО, подчеркнув, что это не усилит безопасность ни Франции, ни предполагаемых получателей такой помощи.

    Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что на этом фоне европейские политики и военные приписывают России агрессивные планы, якобы выходящие за рамки спецоперации на Украине.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин многократно называл такие обвинения бредом, провокацией и дезинформацией, направленной на выбивание дополнительных бюджетных средств. Министр заявил, что в такой атмосфере невозможно вести содержательные переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.

    Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине,  говорится в статье.

    Комментарии (13)
    19 июня 2026, 10:57 • Новости дня
    Российские штурмовые группы зашли в центр Красного Лимана

    Российские штурмовые группы зашли в центральную часть Красного Лимана

    Российские штурмовые группы зашли в центр Красного Лимана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России прорвались в центральную часть Красного Лимана, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Борис Рожин в Max сообщил, что российские штурмовые группы просочились в центральную часть Красного Лимана.

    По его словам, в настоящее время этот город, а также Константиновка находятся в процессе перехода под полный контроль Вооруженных сил России.

    «Далее будут Святогорск и Белицкое», – заявил Рожин, оценивая перспективы дальнейшего освобождения населенных пунктов.

    Российские подразделения вытеснили украинских боевиков из храма Иверской иконы Божией Матери в Красном Лимане.

    Двумя днями ранее бойцы группировки «Север» установили контроль над четырьмя районами на северо-западных окраинах населенного пункта.

    ВС России в Красном Лимане зачистили 48 зданий от украинских боевиков.

    Комментарии (3)
    19 июня 2026, 01:28 • Новости дня
    Лавров назвал условия дипломатического урегулирования конфликта на Украине

    Лавров: Россия предпочла бы добиться целей СВО при помощи дипломатии

    Лавров назвал условия дипломатического урегулирования конфликта на Украине
    @ МИД России

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает дипломатический путь предпочтительным для достижения целей спецоперации, но это требует надежных гарантий безопасности для России, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров в статье, опубликованной на сайте МИД, напомнил, что президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме вновь подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов ни с одной стороной.

    Однако, по словам министра, Россия воспринимает Европу как сторону конфликта, заинтересованную в поражении России, и сами европейские страны открыто так себя позиционируют. Поэтому, отметил Лавров, диалог с Европой не может строиться так, как если бы она оставалась беспристрастным сторонним наблюдателем.

    «Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Для этого нужно, чтобы безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены. Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии – это противоречит императивам многополярного мира», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.

    Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине,  говорится в статье.

    Комментарии (9)
    19 июня 2026, 05:37 • Новости дня
    Украинской певице Тине Кароль пригрозили уголовным делом
    Украинской певице Тине Кароль пригрозили уголовным делом
    @ Aleksandr Gusev/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинской артистке Тине Кароль грозит до 20 лет лишения свободы из-за систематической поддержки и спонсирования украинских вооруженных формирований, сообщило УВД военно-гражданской администрации Харьковской области.

    Причиной возбуждения дела стала регулярная помощь украинским военным и визиты на контрольно-пропускные пункты противника, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение администрации.

    «Кроме того, следствием установлен факт финансирования вооруженных формирований Украины», – пояснили в УВД региона.

    По совокупности предъявленных обвинений артистка может получить суровое наказание. За совершение данных правонарушений ей грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

    В мае 2026 года украинский суд заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам заключения за поддержку России.

    Комментарии (3)
    18 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    Эксперты: Публикация кадров атак БПЛА в соцсетях играет на руку противнику
    Эксперты: Публикация кадров атак БПЛА в соцсетях играет на руку противнику
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаки БПЛА на российские города рассчитаны прежде всего на психологический и медийный эффект. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты напомнили о важности цифровой гигиены в таких ситуациях: по их словам, распространение фото и видео с мест происшествий может сыграть на руку противнику, который активно использует подобный контент для информационных операций. В четверг ВСУ атаковали Москву рекордным количеством беспилотников, большинство из них было сбито силами ПВО.

    «Подавляющее большинство атак дронов ВСУ на российские города не имеет реального военно-стратегического значения. Главная цель противника – посеять панику и подорвать стабильность общества», – заявил политолог Илья Ухов.

    Особую проблему, по его словам, создает привычка очевидцев выкладывать кадры последствий атак в социальные сети. «Дело даже не в прямой помощи вражеской разведке – в эпоху спутникового наблюдения многое видно и так. Куда серьезнее другое: украинские ресурсы мгновенно компилируют такие ролики и тиражируют их под апокалиптическими заголовками вроде «россияне бегут из Москвы». Это работает на создание нервной атмосферы внутри страны», – продолжил эксперт.

    Ухов признает, что винить человека, испытавшего эмоциональный шок, сложно, особенно если он не живет в приграничье, где обстрелы случаются чаще. «Но публиковать такие кадры все равно нельзя. Здесь речь идет не только о законе, но и о гражданской ответственности. Если человек чувствует нервное напряжение, ему стоит подумать, чем он реально может помочь стране и армии, а не играть на руку противнику», – резюмировал политолог.

    Поскольку ни одна из существующих систем противовоздушной обороны не способна работать на 100%, многое зависит и от поведения самих граждан, напоминает политолог Павел Данилин. «То, что непреодолимой защиты не бывает, прекрасно демонстрирует пример израильской ПВО. Ее называют самой совершенной, хотя на деле это далеко не так. Наша столичная система ПВО объективно эффективнее, поскольку постоянно совершенствуется, но даже она, к сожалению, не может отразить абсолютно все удары», – отметил он.

    «В такой ситуации крайне важно, чтобы сами граждане не помогали противнику, выкладывая в Сеть кадры прилетов. Добиться этого можно в том числе через соблюдение жестких запретов на публикацию подобной информации. За нарушения должна наступать реальная ответственность», – счиатет эксперт.

    Однако одних ограничений недостаточно – в первую очередь необходимо укреплять саму систему обороны, говорит Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, ветеран СВО. «Надо понимать, что количество дронов ВСУ со временем будет только увеличиваться. На этом фоне нам необходимо продолжать выстраивать многоуровневую противовоздушную оборону», – заявил он.

    По мнению Григорьева, помимо классических средств, в этой системе могут быть задействованы дроны-ПВО, дроны-перехватчики, сети-заграждения и другие технологические решения. «У России есть в этом плане все необходимые наработки, вопрос упирается лишь в их оперативный перевод в массовые серии. Это задача, которую важно решить в самые сжатые сроки», – продолжил собеседник.

    Григорьев также акцентировал внимание на информационной составляющей. «Очевидно, что любое размещение сведений об ущербе от атак ВСУ – это прямая помощь нашим противникам, и подобные действия должны быть наказуемы. Но здесь важны не только карающие инструменты, но и просвещение людей о реальных последствиях распространения такой информации в соцсетях. Закон и просвещение должны действовать в связке», – заключил собеседник.

    Напомним, в ночь на четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников самолетного типа над 19 регионами страны и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны России. На подлете к Москве, по данным мэра Сергея Собянина, было сбито около 190 дронов, нескольким аппаратам удалось достичь Московского НПЗ.

    В то же время ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Под поражение попали склад горюче-смазочных материалов в Борисполе Киевской области, нефтеперерабатывающий завод «Затурино» в Полтавской области и подразделение «Укртрансгаз».

    На этом фоне подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР. Российские военные также продвинулись в Константиновке и продолжили зачистку Красного Лимана.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что рекордный налет ВСУ показал силу российской ПВО.

    Комментарии (11)
    19 июня 2026, 13:05 • Новости дня
    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы

    Песков назвал заблуждением попытки Европы говорить с позиции силы

    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы, однако здравый смысл требует сохранения контактов с ЕС для решения сложнейших проблем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, представители европейских государств глубоко ошибаются, полагая возможным выстраивать общение с российской стороной через призму собственной силы, передает РИА «Новости». Подобный подход совершенно неприемлем и исторически обречен на провал.

    «У европейцев есть очень большое заблуждение: они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что подобная риторика ни к чему не приведет, а сама ошибка может проистекать из некомпетентности, глупости или плохой информированности западных политиков.

    При этом представитель Кремля подчеркнул крайнюю важность сохранения диалога. По его словам, логика здравого смысла диктует необходимость контактов для обсуждения огромного количества сложнейших вызовов, стоящих на международной повестке дня.

    Ранее Песков назвал неприемлемыми предварительные требования европейских стран для мирного урегулирования.

    Комментарии (7)
    18 июня 2026, 18:14 • Новости дня
    В России ставки семейной ипотеки решили привязать к количеству детей

    Файзуллин: Размер ипотечной ставки будет зависеть от количества детей в семье

    В России ставки семейной ипотеки решили привязать к количеству детей
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Окончательные параметры обновленной семейной ипотеки, ставка по которой будет зависеть от количества детей, планируется утвердить уже в эту пятницу, 19 июня, сообщил министр строительства России Ирек Файзуллин.

    Файзуллин рассказал о скором принятии решения по дифференцированным ставкам семейной ипотеки, передает РИА «Новости». До 1 июля Минфин и Минстрой должны были подготовить предложения о зависимости процента от количества детей.

    «Основной принцип – чтобы семьи с двумя детьми желали родить третьего. И у них будет самая низкая ставка. У семей с двумя детьми ставка будет чуть побольше. С одним ребенком ставка будет самая высокая. Окончательный процент, я думаю, решится, наверное, завтра», – отметил глава ведомства.

    Министерство выступает за снижение ставок, так как это положительно влияет на строительную отрасль, продажи недвижимости и развитие градостроительного потенциала. Ранее заместитель министра Никита Стасишин уточнял, что новые правила программы будут объявлены после 1 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы Минстроя Никита Стасишин анонсировал публикацию новых правил семейной ипотеки после 1 июля.

    Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам проработать вопрос введения дифференцированной ставки к этой дате.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил повышение лимита по данной программе с 6 до 8 млн рублей.


    Комментарии (3)
    19 июня 2026, 08:50 • Новости дня
    На ЗАЭС зафиксировали массированную атаку дронов ВСУ
    На ЗАЭС зафиксировали массированную атаку дронов ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные провели массированную атаку беспилотниками на транспортный цех Запорожской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе станции.

    По объекту зафиксировано как минимум 14 ударов, говорится в сообщении в официальном канале станции в Max.

    Атака происходила вечером 18 июня и в ночь на 19 июня.

    «Зафиксировано не менее 14 ударов. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха. Самое главное – пострадавших нет. Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны», – отмечается в сообщении.

    Представители ЗАЭС подчеркнули, что оценить полный масштаб ущерба пока невозможно из-за сохраняющейся угрозы повторных налетов. Целью подобных действий названа попытка нарушить работу транспортной инфраструктуры, затруднить логистику и перевозку персонала.

    Несмотря на обстрелы, сотрудники принимают все необходимые меры для обеспечения безопасной и стабильной работы атомного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели сотрудника ЗАЭС при налете украинских беспилотников. Несколькими днями ранее украинские войска атаковали транспортный цех атомной станции.

    Комментарии (0)
    19 июня 2026, 03:38 • Новости дня
    Саммит ЕС «принял к сведению» инициативу Каллас по ветеранам СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Европейский союз отправил на доработку идею главы европейской дипломатии Каи Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам российской спецоперации, говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

    В итоговом заявлении саммита отмечается необходимость дополнительной оценки путей реализации, передает ТАСС.

    В документе говорится, что «в контексте потенциальной угрозы, в том числе в долгосрочной перспективе, которую представляют для внутренней безопасности ЕС бывшие российские бойцы», Европейский совет «принял к сведению» предложение.

    Лидерам было рекомендовано продолжить техническую работу над инициативой Каллас.

    Европейские политики также подчеркнули, что визовая политика остается исключительной компетенцией государств-членов объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Каллас объявила о подготовке запрета на въезд для российских ветеранов спецоперации.

    До этого канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры семи стран Евросоюза призвали рассмотреть возможность закрытия Шенгенской зоны для бойцов СВО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила откровенно параноидальные санкционные инициативы западных государств.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 17:12 • Новости дня
    Лавров предупредил о массированных ударах возмездия по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В ответ на налеты украинских беспилотников на столичный регион российская армия начинает регулярные массированные удары по объектам, обеспечивающим боеспособность противника, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Москва предпримет реальные шаги в ответ на налеты беспилотников на столичный регион, передает ТАСС.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул: «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе».

    Министр иностранных дел пояснил, что целями станут объекты, от которых напрямую зависит боеспособность украинских войск. По его словам, соответствующая задача уже поставлена верховным главнокомандующим и будет неукоснительно выполняться армией.

    Дипломат также добавил, что одних только правильных заявлений на фоне действий Киева сейчас недостаточно.

    «Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно», – сказал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России анонсировало начало системных ударов по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Глава ведомства Сергей Лавров официально предупредил госсекретаря США Марко Рубио о старте атак на позиции украинских войск.

    Днем ранее российский министр назвал обстрел автобуса с белорусскими детьми спланированной акцией для запугивания мирного населения.

    Комментарии (3)
    Главное
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    Минобороны: США в Харькове финансировали изучение сибирской язвы
    Лавров обвинил Европу в обмане с переговорами
    Глава Евросовета оправдал тайные контакты с Россией
    Речь министра образования Эстонии на русском языке возмутила учителей
    В Петербурге главврача клиники арестовали за развращение несовершеннолетней
    В Германии узаконили новый способ погребения

    Могущество автопрома Германии подорвано брюссельскими санкциями

    Главный символ промышленного могущества Германии – автопром – переживает жестокий кризис. Продажи автомобилей падают, рабочие попадают под сокращение. У происходящего много причин, в том числе отказ от дешевого российского газа. Но главной из них, пожалуй, стали собственные действия Евросоюза. Можно сказать, что немецкий автопром стал жертвой санкций Брюсселя. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    «Большая семерка» обрекает Украину на еще одну тяжелую зиму

    Во Франции завершился первый день саммита «Группы семи». Одной из центральных тем стала дальнейшая поддержка Украины. Западные лидеры договорились наращивать совместное производство систем ПВО и дальнобойных ракет, помочь Киеву сохранить энергетическую стабильность перед зимой, а также усилить санкционное давление на Россию – с привязкой к ситуации вокруг Ормузского пролива. Что эти решения означают для Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России взяла важную высоту над Славянском и Краматорском

    Российские войска стремительно развивают наступление в ДНР: освобождена Рай-Александровка, что открывает новые ударные возможности для ВС РФ в Донбассе. Продолжаются активные продвижения в Константиновке и Красном Лимане. Пока Киев вкладывает огромные ресурсы в ночные атаки БПЛА на Москву и информационные спецэффекты, ситуация на линии фронта для ВСУ ухудшается – и с каждым днем это становится все очевиднее. Подробности

    Перейти в раздел

    Опросы показывают степень ненависти украинцев к Зеленскому

    Весьма показательным оказался новый соцопрос, проведенный на Украине и касающийся отношения к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Наиболее интересны даже не результаты исследования, а сам факт его появления. Почему перед нами явный сигнал о том, что Зеленский надоел не только собственным согражданам, но и Западу? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

      Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    • Враги России соблазняют Трампа

      В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня: 14,25% в июне 2026 года – что будет с кредитами, вкладами и рублем

      Банк России 19 июня 2026 года вновь снизил ключевую ставку – теперь до 14,25% годовых. Это уже девятое подряд решение в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики. Ключевая ставка напрямую влияет на стоимость кредитов и ипотеки, доходность банковских вкладов, курс рубля и уровень инфляции. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что будет с кредитами и депозитами и как решение регулятора может повлиять на деньги россиян уже в ближайшие месяцы.

    • Как сэкономить на коммунальных платежах летом: способы уменьшить счета за ЖКХ

      Летом многие россияне уезжают на дачу, в отпуск или просто проводят меньше времени дома. Однако счета за коммунальные услуги продолжают приходить в полном объеме. При этом существует несколько законных способов сократить расходы на ЖКХ, оформить перерасчет за отдельные услуги и снизить потребление воды, электроэнергии и других ресурсов. Разбираемся, как платить меньше за коммуналку летом, какие услуги можно пересчитать при длительном отсутствии и что поможет уменьшить ежемесячные платежи без нарушения закона.

    • Как поливать огород в жару: правила полива помидоров, огурцов и других овощей летом

      Полив огорода в жару требует особого подхода. В сильную жару овощные культуры быстро теряют влагу, а ошибки при поливе могут привести к пожелтению листьев, остановке роста, болезням и снижению урожайности. Чтобы помидоры, огурцы, перец и другие овощи хорошо переносили жару, важно соблюдать режим полива, использовать воду подходящей температуры и учитывать потребности каждой культуры. Рассказываем, как правильно поливать огород в жаркую погоду и сколько воды нужно растениям для нормального роста и плодоношения.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации