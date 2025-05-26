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    Эстония испугалась собственной выходки против интересов России
    Скачко оценил угрозы Трампа в связи с ударами России по Украине
    В окружении Макрона объяснили видео с пощечиной от жены
    Стало известно о постоянных неполадках установок ЗРК Patriot Украины
    Песков объяснил высказывания Трампа эмоциональной перегрузкой
    Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
    Власти предупредили о рисках переохлаждения российской экономики
    Рар оценил заявление о работе ЕС над восстановлением контактов с Россией
    Польша направила ноту России из-за удаления крестов Virtuti militari с мемориала
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для жизни русского человека «африканский тест» очень важен

    Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.

    10 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    2 комментария
    26 мая 2025, 15:07 • Новости дня

    Европарламентарий призвал восстановить диалог между Россией и Европой

    Евродепутат Картайзер заявил о необходимости возобновления переговоров с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Европарламента призвал вернуть уровень диалога между Россией и Европой к состоянию до событий на Украине, подчеркнув важность переговоров.

    Россия и государства Европы должны как можно скорее восстановить диалог хотя бы до того уровня, который существовал до событий на Украине, заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер по итогам встречи с главой комитета Госдумы Леонидом Слуцким, передает ТАСС.

    По словам Картайзера, в нынешней ситуации в Европе стороны забыли о конструктивном опыте после холодной войны, когда активно обсуждались вопросы разоружения и диалога с Россией. Он подчеркнул: «Поэтому сегодня этот диалог необходимо восстановить хотя бы до того уровня, который был до событий на Украине. Как минимум, мы должны начать говорить о разоружении».

    Картайзер также сообщил, что на встрече с Леонидом Слуцким обсуждался украинский конфликт, в том числе вопросы защиты гражданского населения и военных преступлений. Парламентарий отметил важность участия всех сторон в разрешении конфликта и необходимости возвращения к столу переговоров.

    Он выразил надежду на скорое восстановление и активизацию контактов между Россией и Европой, в том числе в технической, научной и политической сферах, а также объявил о намерении продолжать сотрудничество в области культуры и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятеро депутатов Европарламента из четырех стран планируют посетить Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. Группа из пяти депутатов Европарламента, посетивших Москву на празднование 80-летия Победы, столкнулась с внутренним расследованием из-за заявления о несогласии с политикой ЕС в отношении России. Действующие члены Европарламента на праздновании Дня Победы в Москве призвали весь мир к диалогу с Россией.

    25 мая 2025, 15:26 • Новости дня
    МИД осудил «безобразный акт» с флагом России на концерте в Грузии
    МИД осудил «безобразный акт» с флагом России на концерте в Грузии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти пообещали провести разбирательство по поводу инцидента с российским триколором, произошедшего в столице Грузии.

    Российские правоохранительные органы дадут свою оценку перформансу с российским флагом, который произошел в Тбилиси, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. Захарова заявила: «Во-первых, флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял. Во-вторых, правоохранительные органы нашей страны дадут этому безобразному акту соответствующую оценку».

    В своем комментарии Захарова также дала личную оценку инциденту, отметив, что подобные действия объясняются недостатком разума у исполнителя. Она добавила, что достойные потомки исторических личностей Грузии ассоциируют себя с российским триколором и сохраняют к нему уважение, в отличие от того, кто устроил данный перформанс.

    Захарова напомнила, что грузин Мелитон Кантария вместе с Михаилом Егоровым водрузил советский флаг над Рейхстагом, подчеркнув историческую связь между народами. Она добавила, что Россия является продолжательницей этой общей страны.

    Инцидент произошел на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air. Грузинский исполнитель Эркеле Гецадзе во время своего выступления бросил на сцену флаг России, затем поднял его, положил в пакет и продемонстрировал жест, похожий на имитацию мочеиспускания на государственный символ России.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный») радикального оппозиционера Николоза Гварамии, который ранее предлагал мочиться в поставляемое в Россию вино, должен был закрыться 1 мая.

    Кроме того, экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем посте в социальных сетях о «засильи русских» в стране допустила примерно 20 орфографических ошибок.

    Также в перечне на сайте «Русофобы» появились новые имена, среди которых представители башкирских националистов за рубежом и руководители организаций, признанных террористическими в России.

    Коментарии (27)
    26 мая 2025, 10:22 • Новости дня
    Польша направила ноту России из-за удаления крестов Virtuti militari с мемориала «Медное»
    Польша направила ноту России из-за удаления крестов Virtuti militari с мемориала «Медное»
    @ mk-mednoe.ru

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Польши отправил ноту в МИД России относительно удаления с памятника польского военного кладбища мемориального комплекса «Медное» крестов Virtuti militari и крестов войны 1939 года, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    МИД Польши направил в МИД России официальную ноту из-за удаления, как утверждается, крестов с памятника на польском военном кладбище в мемориальном комплексе «Медное» в Тверской области, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире радиостанции RMF FM, что с памятника якобы были убраны крест Virtuti militari и крест войны 1939 года.

    Сикорский подчеркнул, что эти кресты должны были остаться на территории кладбища. Польская сторона считает данные изменения поводом для официального дипломатического протеста. В ответ на обвинения Польши в вандализме официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Варшавы неуместной попыткой «преподать урок правильной истории».

    Мемориальный комплекс «Медное» является филиалом Государственного центрального музея современной истории России. На его территории захоронены польские военнопленные, которые были взяты в плен или арестованы на территории Польши в 1939 году.

    Ранее Москва назвала неуместным присутствие флага Польши на мемориальных комплексах России. Руководство Мемориального комплекса «Катынь» сняло польский флаг из-за враждебных действий Варшавы.

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    25 мая 2025, 14:20 • Видео
    Обама спас США от войны с Россией

    Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

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    25 мая 2025, 21:22 • Новости дня
    В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство

    В Белгородской области поезд наехал на заложенную под рельсами взрывчатку

    В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство под рельсами, в результате чего повреждена контактная сеть и остановлено движение поездов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Железнодорожный состав наехал на взрывное устройство в Белгородской области, в результате чего произошел взрыв, передает РИА «Новости». Гладков отметил: «По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате, произошел взрыв. Пострадавших нет».

    Гладков уточнил, что после инцидента была повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Временно приостановлено движение поездов по данному участку.

    По словам губернатора, на месте происшествия работают все оперативные службы, продолжается уточнение информации о последствиях взрыва и масштабах повреждений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны сбрасывают на территорию Белгородской области мины, которые замаскированы под обычные сельскохозяйственные объекты, включая кукурузу.

    Ранее сообщалось, что саперы ВС России обезвредили 6,5 тыс. боеприпасов в Белгородской области.

    Саперы также нейтрализовали современную противопехотную мину украинского производства в одном из освобожденных населенных пунктов Курской области.

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    26 мая 2025, 12:15 • Новости дня
    В окружении Макрона объяснили видео с пощечиной от жены
    В окружении Макрона объяснили видео с пощечиной от жены
    @ REUTERS/Chalinee Thirasupa

    Tекст: Вера Басилая

    В окружении президента Франции Эммануэля Макрона объяснили видео с пощечиной от жены Брижит Макрон «обычной семейной шалостью».

    Видео, на котором Брижит Макрон касается лица своего супруга во время выхода из самолета во Вьетнаме, быстро распространилось по соцсетям, передает Le Figaro. На кадрах видно, как президент Франции появляется в дверях самолета, а руки его жены неожиданно тянутся к его лицу, что многие приняли за пощечину.

    Ролик особенно активно обсуждался в аккаунтах, критикующих Макрона. Сначала в Елисейском дворце попытались усомниться в подлинности видео, однако позднее его подтвердили. Представитель окружения президента заявил журналистам, что произошедшее – «обычная семейная шалость».

    «Это был момент соучастия, когда президент и его супруга расслаблялись перед рабочим визитом», – добавил источник.

    В администрации Макрона также подчеркнули, что подобные инциденты легко становятся поводом для слухов и критики, особенно со стороны пророссийских кругов в социальных сетях.

    Ранее в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди, по мнению пользователей, якобы ударила по щеке президента Франции.

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    26 мая 2025, 04:28 • Новости дня
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский «не приносит пользы» Украине своими заявлениями, считает президент США Дональд Трамп.

    «Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Трамп также осудил российские удары по Украине. Он заявил, что Россия якобы может желать «получить всю Украину», но, по его мнению, это «приведет к краху России».

    Он заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». По словам нынешнего президента США, он лишь «помогает тушить большие и уродливые пожары».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что ожидал более простой работы с Зеленским. Трамп отметил, что пока взаимодействие с украинским лидером оказалось сложнее, чем он предполагал.

    New York Times сообщала, что Трамп после разговора с российским президентом заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

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    26 мая 2025, 02:47 • Новости дня
    Симоньян указала на «ужас» уехавших из России «по расчету»

    Tекст: Антон Антонов

    Многие из покинувших Россию граждан, которые действовали «не по любви, а по расчету», сейчас испытывают «ужас» из-за невозможности вернуться, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян отметила, что уехавшие из России люди «просчитались» и сейчас испытывают «ужас», наблюдая за происходящим в мире, и не могут вернуться обратно. Симоньян подчеркнула, что эти люди отправились за границу «не по любви, а по расчету», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    «Представляете, каково им сейчас наблюдать, когда Трамп языком, губами, английским языком говорит Зеленскому: ну да, если бы не мы, то вы не продержались бы и три дня. Когда все на свете пишут: ну да, проиграла Украина. Теперь вопрос только – как проиграла», – сказала Симоньян.

    В качестве иллюстрации своей позиции она процитировала строки из стихотворения Михаила Исаковского «Летят перелетные птицы» со словами «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна», на которое композитором Матвеем Блантером была написана знаменитая одноименная песня.

    Симоньян заявила, что «нет большего счастья, чем служить своей Родине и выполнить волю ее». Она добавила, что тем, кто этого не понимает, можно только посочувствовать, поскольку они «родились слепо-глухо-немые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы поддержали инициативу об аресте имущества уехавших из страны граждан, если те совершили правонарушения против интересов России за рубежом. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не все творческие личности, покинувшие страну в период спецоперации на Украине, заслуживают негативного отношения. Он подчеркнул неприемлемость предоставления сцены тем, кто открыто занимал антипатриотическую и антироссийскую позицию.

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    26 мая 2025, 07:44 • Новости дня
    Снайперша-наемник была ликвидирована при штурме Дзержинска в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время зачистки пятиэтажного дома в Дзержинске была обнаружена и уничтожена группа иностранных наемников, среди которых находилась женщина-снайпер.

    Группа иностранных наемников, в составе которой была женщина-снайпер, была уничтожена в Дзержинске Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». Об этом сообщил штурмовик 51-й армии Южного военного округа с позывным «Серый». По его словам, бойцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны двух пулеметчиков и снайпера, а штурм здания оказался невозможен из-за интенсивного огня.

    Было принято решение использовать противотанковые мины для уничтожения укрепившихся в доме наемников. Боец с позывным «Восток» несколько раз подходил к зданию, закладывал мины и уходил, в результате чего была разрушена часть пятиэтажки. После этого стало ясно, что женская фигура снайпера больше не проявляла активность, а на месте были найдены женская военная форма и патроны натовского калибра.

    Штурмовик отметил, что в результате операции была ликвидирована вся группа наемников. Семеро человек были обнаружены при зачистке, но точное количество погибших в здании неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ начали применять FPV-дроны повышенной дальности. Российские войска сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском. ВСУ в Дзержинске обстреляли позиции со своими солдатами.

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    25 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Медведев: Буферная зона займет почти всю Украину, если помощь Киеву продолжится
    Медведев: Буферная зона займет почти всю Украину, если помощь Киеву продолжится
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае продолжения поставок военной помощи Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    В публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул, что если военная помощь «бандеровскому режиму» продолжится, практически вся Украина, кроме небольшого участка на западе, может стать буферной зоной. К сообщению была приложена карта, на которой большая часть территории Украины выделена как потенциальная буферная зона, передает ТАСС.

    Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин заявил, что подразделения российской группировки войск «Север» выполняют задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что российские военные сосредоточили усилия на создании буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что детали о глубине буферной зоны на границе с Украиной относятся к военной специфике.

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    26 мая 2025, 09:05 • Новости дня
    Стало известно о работе ЕС по налаживанию контактов с Россией

    Президент Словении сообщила о работе ЕС по восстановлению контактов с Россией

    Стало известно о работе ЕС по налаживанию контактов с Россией
    @ Michael Probst/Pool AP/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия прилагает усилия по налаживанию контактов с Россией, сообщила президент Словении Наташа Пирц-Мусар.

    Евросоюз ведет работу по возобновлению контактов с Россией, заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар, передает ТАСС.

    По ее словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила ей, что «они работают над этим».

    Ранее страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что практически вся Европа ведет войну против России и вновь сплотилась под знаменами нацизма, поддерживая режим Владимира Зеленского на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, так как европейские страны предпочитают войну переговорам.

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    25 мая 2025, 17:29 • Новости дня
    Ученые заметили гигантский объект в форме птицы над Солнцем

    Tекст: Ольга Иванова

    На снимке, сделанном телескопом LASCO, обнаружен необычный объект, напоминающий птицу с крылом длиной около 150 тыс. км, парящий высоко над Солнцем.

    Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали необычный оптический объект над Солнцем, сообщает РИА «Новости». По данным лаборатории, объект напоминает птицу или летательный аппарат с ярким плазменным следом, а его размер превышает размеры Земли более чем в 10 раз.

    Как уточнили специалисты, ширина «крыла» загадочного объекта составляет примерно 150 тыс. километров, а находится он на высоте около двух миллионов километров над поверхностью Солнца. Снимок был получен 24 мая в 10:00 по московскому времени одним из телескопов LASCO.

    В лаборатории отметили, что подобные снимки, на которых видны структуры с плазменным следом, встречаются крайне редко. Природа этого явления пока не раскрыта, но ученые продолжают анализировать полученные данные.

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    26 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Стало известно о постоянных неполадках установок ЗРК Patriot Украины
    Стало известно о постоянных неполадках установок ЗРК Patriot Украины
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Системы ПВО Patriot, состоящие на вооружении ВСУ, работают не на полную мощность из-за регулярных повреждений и необходимости ремонта отдельных установок, пишет журнал Economist.

    Пусковые установки ЗРК Patriot, состоящие на вооружении ВСУ, постоянно сталкиваются с проблемами функционирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журнала Economist.

    Отмечается, что эти системы не работают в полной мере, так как часть установок регулярно получает повреждения и отправляется на ремонт. По информации издания, Киев располагает по меньшей мере восемью батареями Patriot, однако в любой момент некоторые из них могут быть выведены из строя или находиться на техническом обслуживании. Эксперты отмечают, что подобные системы, способные эффективно противостоять баллистическим ракетам, имеют очень немногие страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ признали слабость комплексов Patriot против российских баллистических ракет. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области. ВС России поразили более 30 установок Patriot на Украине.

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    25 мая 2025, 18:46 • Новости дня
    В Тбилиси назвали провокацией осквернение флага России

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Известные грузинские эксперты назвали «целенаправленной провокацией» осквернение флага России на музыкальном фестивале в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Аналитик Заал Анджапаридзе заявил о «целенаправленной провокации» со стороны тех, кто не желает мира в стране.

    По его словам, «эти люди используют любую возможность, чтобы граждане страны все время чувствовали опасность».

    Другой аналитик Давид Чихелидзе назвал «перформанс» «враждебным актом» по отношению к собственнной стране.

    «Это вред под вывеской патриотизма», – заявил этот эксперт.

    По его словам, «те, кто встретил этот акт овацией, являются деградировавшими».

    «Идиоты и слабоумные могли встретить этот акт как героический», – отметил он.

    «Желаете войны? Отправляйтесь на Украину и воюйте там!» – заявил Давид Чихелидзе.

    Военкор Юрий Котенок заявил, что осквернение российского флага грузинским певцом отражает устойчивую русофобию в грузинском обществе.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы дадут свою оценку перформансу с российским флагом, который произошел в Тбилиси.


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    26 мая 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
    Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в результате решительных действий освободили Беловоды и Владимировку в Сумской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Яблоновки, Алексеевки, Садков, Писаревки и Осоевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 275 военнослужащих, четыре бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Купянском, Глущенково, Ольговкой, Андреевкой, Песчаным в Харьковской области и Кировском в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две бронемашины, три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в возле Северска, Закотного, Серебрянки, Константиновки и Выемки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 205 военнослужащих, танк, пять бронемашин, орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два полевых склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Октябрьского, Новооленовки, Артема, Петровского, Димитрова, Новоторецкого и Гродовки в ДНР.

    Потери противника составили до 475 военнослужащих, девять бронемашин и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Новополя, Отрадного в ДНР, Гуляйполя и Червоного в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 160 военнослужащих, танк, бронетранспортер, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригад береговой обороны и теробороны вблизи Новоандреевки, Малой Токмачки в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.

    Уничтожены до 65 военнослужащих, три станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Романовку в ДНР. За день до этого российские военные за сутки освободили Локню, Ступочки и Отрадное. А до этого российские войска освободили Радьковку в Харьковской области.

    Коментарии (2)
    26 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Скачко оценил угрозы Трампа в связи с ударами России по Украине

    Политолог Скачко: Трамп не справляется с ролью «объективного рефери»

    Скачко оценил угрозы Трампа в связи с ударами России по Украине
    @ REUTERS/Kent Nishimura

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Дональд Трамп хочет быть миротворцем, то ему следует оценивать причинно-следственные связи тех или иных событий. Пока же его заявления намекают на когнитивный диссонанс у президента США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее американский лидер заявил о недовольстве действиями России на Украине и возможных санкциях против Москвы, а также раскритиковал Владимира Зеленского.

    «Заявления Дональда Трампа с критикой в адрес Москвы и Владимира Зеленского следует рассматривать как политическую игру. Президент США своими действиями, часто противоречащими друг другу, пытается скрыть подлинные цели», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    По его мнению, республиканец может быть заинтересован в конфликте в Европе, чтобы оказывать политическое давление на страны ЕС. «По задумке Трампа, украинский кризис если и должен продолжаться, то только руками и на деньги европейцев. Посредническая же роль Соединенных Штатов предполагает, что Белый дом лишь снимет сливки с происходящего», – полагает собеседник.

    «Пока американский лидер, с одной стороны, выступает за миротворчество, а с другой – поддерживает этот конфликт. Судить о реальных мотивах Вашингтона можно будет, когда закончатся поставки вооружений на Украину, согласованные еще администрацией Джо Байдена. Если республиканец продолжит тот же курс, что и его предшественник, то все разговоры о мире не стоят и выеденного яйца», – отметил эксперт.

    Скачко на этом фоне напомнил, что после разговора с Владимиром Путиным президент США выступал против санкций в отношении Москвы, назвав их бессмысленными и мешающими развитию экономики. «Менее чем через неделю его риторика несколько изменилась и теперь Трамп допускает новый сценарий. Что у него: когнитивный диссонанс?» – риторически задается вопросом собеседник.

    Примечательно, что угроза прозвучала на фоне ударов ВС России по военным целям на Украине. «Почему в Вашингтоне не говорят о том, что действия российской армии стали ответом на атаки украинских сил, которые сопровождаются разрушением гражданских объектов, убийством мирных жителей?» – возмутился политолог.

    По его оценкам, в этом проявились типичные для Запада двойные стандарты, которые противоречат посреднической роли. «Если Трамп хочет быть миротворцем, то ему следует оценивать причинно-следственные связи тех или иных событий. Скажем, условный рефери на ринге может наблюдать только за соблюдением правил, но никак не принуждать одного более сильного боксера уступить другому», – подчеркнул аналитик.

    Что касается критики Владимира Зеленского, то она из уст Трампа стала обыденностью. «Республиканец глубоко презирает Зеленского. Но глава Белого дома – политик, и до тех пор, пока ему нужен такой человек на Украине, он его будет поддерживать. Повторю, будет ли это выражено так же активно, как при Байдене, увидим совсем скоро», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп выразил недовольство из-за действий Владимира Путина на Украине и сообщил, что «абсолютно» точно рассматривает возможность введения санкций против России. Он указал, что стороны ведут переговоры, а в это время Киев и другие украинские города обстреливаются ракетами.

    О том, что до этого ВСУ ежедневно атаковали российские регионы беспилотниками, американский лидер не упомянул. Кроме того, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщал, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских БПЛА, и «вертолет президента России был фактически в эпицентре отражения».

    Трамп указал, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, но теперь с ним «что-то случилось». «Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но если он ее получит, это приведет к падению России!» – написал президент США в Truth Social.

    Раскритиковал глава Белого дома и Владимира Зеленского. Его высказывания создают проблемы Украине, отметил президент США. «Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», – добавил республиканец.

    Напомним, в последние дни Минобороны сообщило о нескольких крупных ударах по объектам на Украине. 23 мая целью российской армии стал контейнеровоз с военным грузом, следовавший в порт Одессы, и склад контейнеров в этом порту. При ударе был использован комплекс «Искандер».

    В ночь на 24 мая военное ведомство отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования и дронами по предприятию, выпускающему ракеты и ударные беспилотники. В следующую ночь были атакованы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.

    Коментарии (10)
    26 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Опубликовано видео пощечины Макрону от жены

    Видео с похожим на пощечину жестом Брижит Макрон вызвало споры во Франции

    Опубликовано видео пощечины Макрону от жены
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой вызвали бурное обсуждение в Сети из-за жеста первой леди, похожего на пощечину президенту Франции, сообщили швейцарские СМИ.

    Видео с пощечиной президента Франции Эммануэля Макрона, предположительно нанесенной его супругой Брижит Макрон, вызвало бурное обсуждение в соцсетях, пишет швейцарская газета Blick. Кадры были сняты агентством Associated Press в аэропорту Ханоя, куда президентская чета прибыла с визитом в Юго-Восточную Азию.

    На кадрах видно, как Брижит Макрон резко подносит обе руки к лицу мужа, когда тот появляется в дверях самолета. Некоторые пользователи интернета сочли этот жест шутливой «перепалкой» или проявлением близости, другие – как пощечину. Сам президент Франции выглядит удивленным, однако быстро отворачивается и продолжает выход.

    Дальнейшие кадры демонстрируют, что Макрон, как обычно, протягивает супруге руку для поддержки, но она предпочитает держаться за перила трапа. Видео быстро распространилось в интернете, особенно на аккаунтах, критикующих президента.

    Администрация Елисейского дворца сначала опровергла сообщения о конфликте, но позже изменила позицию, не дав однозначной оценки ситуации. Официальных заявлений от семейной пары по поводу случившегося не поступало.

    Назвавшая супругу Макрона Брижит мужчиной независимая журналистка Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг Брижит и Эммануэля Макрон отражает преследование французских журналистов властями за их профессиональную деятельность.

    Коментарии (9)
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