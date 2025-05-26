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Европарламентарий призвал восстановить диалог между Россией и Европой
Евродепутат Картайзер заявил о необходимости возобновления переговоров с Россией
Представитель Европарламента призвал вернуть уровень диалога между Россией и Европой к состоянию до событий на Украине, подчеркнув важность переговоров.
Россия и государства Европы должны как можно скорее восстановить диалог хотя бы до того уровня, который существовал до событий на Украине, заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер по итогам встречи с главой комитета Госдумы Леонидом Слуцким, передает ТАСС.
По словам Картайзера, в нынешней ситуации в Европе стороны забыли о конструктивном опыте после холодной войны, когда активно обсуждались вопросы разоружения и диалога с Россией. Он подчеркнул: «Поэтому сегодня этот диалог необходимо восстановить хотя бы до того уровня, который был до событий на Украине. Как минимум, мы должны начать говорить о разоружении».
Картайзер также сообщил, что на встрече с Леонидом Слуцким обсуждался украинский конфликт, в том числе вопросы защиты гражданского населения и военных преступлений. Парламентарий отметил важность участия всех сторон в разрешении конфликта и необходимости возвращения к столу переговоров.
Он выразил надежду на скорое восстановление и активизацию контактов между Россией и Европой, в том числе в технической, научной и политической сферах, а также объявил о намерении продолжать сотрудничество в области культуры и безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пятеро депутатов Европарламента из четырех стран планируют посетить Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. Группа из пяти депутатов Европарламента, посетивших Москву на празднование 80-летия Победы, столкнулась с внутренним расследованием из-за заявления о несогласии с политикой ЕС в отношении России. Действующие члены Европарламента на праздновании Дня Победы в Москве призвали весь мир к диалогу с Россией.