Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.0 комментариев
Члены Европарламента в Москве призвали мир к диалогу с Россией
Действующие члены Европарламента на праздновании Дня Победы в Москве призвали весь мир к диалогу с Россией.
Европейские парламентарии посетили Москву на День Победы и обратились к европейским политикам и гражданам с призывом к поиску дипломатических решений в отношениях с Россией. Потомок первого канцлера Германской империи Александр фон Бисмарк в интервью российским СМИ цитировал своего предка: «Когда Германия и Россия станут друзьями, тогда Европа будет в порядке».
В опубликованном на сайте GFCN обращении парламентарии выразили сожаление по поводу исключения русских из поминовения погибших во Второй мировой войне в Германии, подчеркнув важность совместного осмысления трагедий прошлого.
«В этот памятный для германо-российских отношений день нам следовало бы вместе поразмыслить о том, почему, несмотря на горький опыт прошлого, Германия и Россия вновь сталкиваются друг с другом в войне», – говорится в обращении.
Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха отметил, что единственной альтернативой сегодня является путь мира с Россией. По его словам, поиск баланса разных точек зрения необходим для установления истины и фактов.
Эксперт GFCN Тимофей Ви добавил, что объединение международных усилий в борьбе с дезинформацией и продвижение дипломатии – основа стабильного будущего. Он подчеркнул, что GFCN и ее партнеры готовы стать платформой для сотрудничества и открытого диалога.
Ранее сообщалось, что пятеро депутатов Европарламента из четырех стран решили приехать в Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.