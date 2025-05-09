Tекст: Вера Басилая

Европейские парламентарии посетили Москву на День Победы и обратились к европейским политикам и гражданам с призывом к поиску дипломатических решений в отношениях с Россией. Потомок первого канцлера Германской империи Александр фон Бисмарк в интервью российским СМИ цитировал своего предка: «Когда Германия и Россия станут друзьями, тогда Европа будет в порядке».

В опубликованном на сайте GFCN обращении парламентарии выразили сожаление по поводу исключения русских из поминовения погибших во Второй мировой войне в Германии, подчеркнув важность совместного осмысления трагедий прошлого.

«В этот памятный для германо-российских отношений день нам следовало бы вместе поразмыслить о том, почему, несмотря на горький опыт прошлого, Германия и Россия вновь сталкиваются друг с другом в войне», – говорится в обращении.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха отметил, что единственной альтернативой сегодня является путь мира с Россией. По его словам, поиск баланса разных точек зрения необходим для установления истины и фактов.

Эксперт GFCN Тимофей Ви добавил, что объединение международных усилий в борьбе с дезинформацией и продвижение дипломатии – основа стабильного будущего. Он подчеркнул, что GFCN и ее партнеры готовы стать платформой для сотрудничества и открытого диалога.

Ранее сообщалось, что пятеро депутатов Европарламента из четырех стран решили приехать в Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

